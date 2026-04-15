El Villarreal de Marcelino tiene a tiro un récord histórico de Pellegrini

Instalado con comodidad en plaza Champions, el equipo de Marcelino persigue en las últimas siete jornadas dos plusmarcas históricas en Liga que están a tiro: número de puntos y de victorias

El Villarreal se mantiene firme en su misión por completar una de las mejores temporadas de su historia. Marcelino García Toral, con su futuro completamente en el aire, está convencido de que su equipo puede dejar en la memoria, y más con el paso del tiempo, un lugar muy especial en la historia del club.

La última victoria ante el Athletic en San Mamés no sólo ha certificado su plaza Champions sino que ha servido para superar la simbólica cifra de los 60 puntos en LaLiga, una barrera lejana que, lejos de ser habitual, tiene un enorme valor en la trayectoria del conjunto castellonense.

El Villarreal supera los 60 puntos en la mitad de sus temporadas en Primera

No es un dato menor. En sus 26 temporadas en Primera División, el Villarreal ha conseguido llegar o superar esa cifra en 13 ocasiones. Es decir, en la mitad de sus campañas en la élite ha sido capaz de instalarse en ese nivel competitivo que suele garantizar presencia europea. No es baladí. La conclusión evidente es que el Villarreal escribe su propia historia en la máxima categoría y que las letras de su trayectoria son doradas. Dicho de otra manera, el club amarillo está gritando a España y sobre todo a Europa que es uno de los grandes de Primera.

La progresión se repite con el paso de los años. Cada vez que el equipo ha superado los 60 puntos, ha terminado jugando en Europa la temporada siguiente. Esta regularidad habla de la estabilidad y el crecimiento de un club que ha sabido consolidarse entre los mejores, sin duda alguna.

Dentro de esa historia reciente, hay nombres propios que explican este rendimiento. Uno de ellos es el de Marcelino García Toral, protagonista directo en varias de esas temporadas destacadas. Bajo su dirección, el Villarreal ha vuelto a cruzar esa barrera en varias ocasiones, incluyendo campañas muy sólidas como la actual o la pasada, en la que alcanzó los 70 puntos. También firmó registros notables en cursos anteriores, como los 64 puntos de la 2015/2016 o los 60 de la 2014/2015. Su impacto en el rendimiento del equipo es sobresaliente.

Marcelino puede superar al Villarreal de Pellegrini

Pero si hay una temporada que sigue brillando con luz propia en la memoria del club, esa es la 2007/2008. Aquel Villarreal dirigido por Manuel Pellegrini alcanzó los 77 puntos y firmó un histórico subcampeonato de Liga, el mejor resultado de su historia. Ese equipo también estableció otro récord que ahora vuelve a estar en el horizonte: el de número de victorias en una temporada, con 24 triunfos.

Y es que el Villarreal actual no solo está compitiendo bien, sino que tiene por delante la oportunidad de seguir agrandando su historia. A falta de varios partidos para el final, el equipo suma ya 19 victorias en Liga. Si logra ganar su próximo compromiso ante el Real Oviedo, alcanzará las 20, una cifra que solo ha conseguido en dos ocasiones en toda su trayectoria en Primera. Y lo más llamativo es que aún tendría margen para ir más allá, con varios encuentros por disputarse y la posibilidad real de acercarse -o incluso superar- ese récord de 24 triunfos.

El calendario que tiene por delante también invita al optimismo. Con partidos tanto en casa como fuera ante rivales de perfil bajo, el equipo tiene margen para seguir sumando y consolidar una temporada que ya es notable, pero que podría acabar siendo histórica. Además, no solo se mira a los puntos o a las victorias. También hay otro objetivo en juego: el récord goleador del club. Tras haber marcado 56 tantos hasta ahora, el Villarreal necesita 15 más en los últimos encuentros para superar su mejor registro anotador, fijado en 71 goles.

Todo esto dibuja un escenario ilusionante. Un equipo que ha recuperado sensaciones, que compite con regularidad y que tiene objetivos ambiciosos al alcance de la mano. Superar los 60 puntos no es solo un dato estadístico, es la confirmación de que el Villarreal vuelve a estar donde quiere estar, peleando con los mejores y mirando a Europa como un destino natural.