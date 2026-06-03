Luis Milla sigue siendo prioridad absoluta pese al fuerte empuje de Arabia Saudí

El centrocampista del Getafe se mantiene el primero en el casting que maneja el Villarreal por delante de otros nombres como Antonio Blanco, Pathé Ciss y Guido Rodríguez

El Villarreal CF tiene claro que su objetivo principal para reforzar el centro del campo de cara a la temporada 2026/27 sigue siendo Luis Milla. Pese a las dificultades que entraña este mayúsculo reto, el centrocampista del Getafe se mantiene como la primera opción en la hoja de ruta de la dirección deportiva grogueta, aún por delante de otros nombres que también figuran en la agenda como Antonio Blanco o Pathé Ciss, aunque no se deja de reconocer que la operación se ha complicado de forma plausible ante la irrupción de una potente oferta procedente de Arabia Saudí.

En cualquier caso, el club amarillo, inmerso en la planificación de una medular que sufrirá cambios profundos, no pierde de vista al futbolista madrileño, que continúa siendo el perfil ideal para un proyecto que volverá a competir en Champions League.

Milla, la pieza elegida

En La Cerámica consideran que Luis Milla reúne exactamente las condiciones que necesita el equipo para reconstruir su centro del campo por su experiencia en LaLiga conjugada con un gran equilibrio táctico, capacidad de organización y un rendimiento que debería ser inmediato.

El centro del campo del Villarreal afronta un proceso de transformación tras las salidas ya asumidas de Dani Parejo y Thomas Partey, además de la incertidumbre que rodea a Pape Gueye, cuya continuidad no está ni mucho menos garantizada. El jugador madrileño del Getafe aparece como la opción más fiable dentro del mercado nacional.

En este sentido, y según informa El Periódico Mediterráneo, el Villarreal ya ha trazado su plan para la medular y prioriza a Milla por delante de otros nombres en todas sus conversaciones internas.

Arabia Saudí complica la operación

El gran obstáculo en la operación tiene como principal fuente de conflicto al equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr. El club saudí, uno de los más potentes del campeonato, ha irrumpido con una propuesta económica muy superior a cualquier proposición que pueda plantearle el Villarreal.

En La Cerámica asumen que no pueden competir en términos salariales con el mercado saudí. El jugador, a sus 31 años, se encuentra ante la que probablemente sea la última gran decisión de su carrera profesional y la oferta de Oriente Medio supone un salto económico casi irrechazable.

El Getafe, por su parte, ya tiene pactado un precio de salida cercano a los seis millones de euros, una cifra que el Villarreal ha intentado rebajar, aunque siempre supeditado a la voluntad final del futbolista.

A pesar de la dificultad, el Villarreal no se retira de la puja. El club groguet considera que el factor deportivo puede ser determinante, especialmente por la posibilidad de jugar la Champions League, un argumento que históricamente ha pesado en decisiones de este tipo.

Milla ya ha sido objetivo amarillo en mercados anteriores y su perfil encaja de forma natural en el modelo que quiere implantar el nuevo cuerpo técnico liderado por Iñigo Pérez, con un doble pivote flexible capaz de combinar equilibrio y salida de balón. Sin embargo, la dirección deportiva también trabaja con alternativas. Entre ellas aparecen Antonio Blanco, del Alavés, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, dos futbolistas que gustan pero que no ocupan el mismo nivel de prioridad en estos momentos.

Mercado condicionado por el tiempo y la decisión del jugador

El futuro del centrocampista del Getafe se encuentra en un punto decisivo. Con contrato hasta 2027, el club azulón necesita una venta este verano para evitar una depreciación futura de su valor, mientras que el jugador sopesa un último gran contrato frente a la opción deportiva de seguir en LaLiga en un proyecto europeo.

El Villarreal, consciente de todas las variables, sigue esperando. Milla sigue siendo la primera opción. Y mientras no haya una decisión definitiva, en La Cerámica no se descarta ningún escenario en un mercado que promete mucho movimiento en la sala de máquinas del 'Submarino'.

El casting del centro del campo sigue abierto

Pathé Ciss gusta especialmente por su polivalencia, su físico y su buen feeling con el nuevo técnico amarillo, mientras que Antonio Blanco ha sido ofrecido como opción secundaria, aunque su coste y su contrato en vigor complican la operación.

En otro plano aparecen nombres como Guido Rodríguez, actualmente libre y con una oferta de dos años sobre su mesa a la que no ha contestado porque su salario se considera fuera de mercado para el club castellonense. El club amarillo le ofrece un proyecto de Champions y un contrato hasta 2028, pero el jugador tiene unas pretensiones salariales bastante altas a las que el 'Submarino' no quiere llegar de momento.