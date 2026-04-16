Pape Gueye, venta probable a la Premier por 40 millones de euros

El club castellonense hará caja con el mediocentro senegalés con su próximo destino en Inglaterra una vez que concluya su participación en el Mundial

El adiós de Pape Gueye del Villarreal será una de las grandes operaciones del mercado estival en España. El centrocampista, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Marcelino y, al mismo tiempo, como el principal activo del club de cara a una posible venta estratégica.

Su rendimiento durante la temporada no ha pasado desapercibido. A sus 27 años, Gueye ha alcanzado una madurez futbolística que le sitúa en una posición ideal para dar su siguiente salto competitivo pese a que todavía le restan dos años más de contrato con el club amarillo, hasta junio de 2028. Su despliegue físico, su capacidad para abarcar campo y su influencia tanto en tareas defensivas como ofensivas lo convierten en un perfil especialmente atractivo, sobre todo para ligas de alta intensidad como la inglesa. No es casualidad que varios clubes de la Premier League hayan mostrado interés, con el Manchester United entre los más insistentes, dispuesto incluso a alcanzar cifras cercanas a su cláusula de rescisión, fijada en torno a los 45 millones de euros.

Plusvalía íntegra para el Villarreal

La situación, además, resulta especialmente favorable para el Villarreal desde el punto de vista económico. Gueye llegó al club como agente libre tras finalizar su etapa en el Olympique de Marsella, por lo que una eventual venta supondría una plusvalía prácticamente íntegra. En este sentido, en La Cerámica se asume que el futbolista reúne todas las condiciones para protagonizar una de las operaciones más importantes del verano, siguiendo la línea de otras ventas recientes de jugadores revalorizados dentro del proyecto.

Durante el pasado mercado invernal ya se produjeron movimientos en torno a su figura, aunque entonces el club optó por cerrar la puerta a cualquier negociación. Sin embargo, el contexto actual ha cambiado. El jugador está convencido a dar un nuevo salto económico y deportivo en su carrera, consciente de que se lo ha ganado por su impacto tanto en LaLiga como con su selección -especialmente tras su destacado papel en la Copa Africana de Naciones- y el interés creciente de equipos europeos hacen prever un escenario mucho más abierto.

El Galatasaray lo tuvo casi cerrado

Desde Turquía se llegó a dar prácticamente por hecho un acuerdo entre el jugador y el Galatasaray para las próximas cuatro temporadas, a falta únicamente de que ambos clubes alcancen un entendimiento definitivo. Las cifras que se manejan rondan los 40 millones de euros entre fijo y variables, una operación que encajaría plenamente en la estrategia del Villarreal de generar ingresos a través de la venta de jugadores revalorizados.

Pese a todo, el propio Gueye ha mantenido un discurso prudente respecto a su futuro, dejando claro que su prioridad actual sigue siendo el rendimiento deportivo. En declaraciones concedidas al medio francés Sofoot, el centrocampista emplazó cualquier tipo de cambio de aires hasta después de la cita internacional en Estados Unidos, México y Canadá. "Por ahora, estoy muy contento en el Villarreal; he consolidado una buena temporada. Hubo algunas ofertas este invierno, pero ya veremos qué pasa después del Mundial", afirmó.

No obstante, el internacional senegalés también dejó entrever su ambición y su disposición a afrontar nuevos retos, especialmente en el fútbol inglés. "Veo el juego de los centrocampistas, su impacto en el partido, la intensidad… Y al verlos, me digo a mí mismo que soy más que suficiente para jugar en la Premier League".

Su mentalidad competitiva va incluso más allá, como demostró al referirse a sus objetivos individuales como convertirse en el mejor jugador del continente africano. "¿Por qué no? No sé si debería decirlo, pero antes de la Copa Africana de Naciones, estaba pensando en el Balón de Oro africano. Si no hubiera tenido ese objetivo, tal vez no habría tenido un torneo tan grande ni habría marcado ese gol en la final".

El Villarreal no discutirá si llega una oferta de la Premier

Mientras tanto, el Villarreal sigue inmerso en una temporada notable, muy cerca de cerrar matemáticamente su clasificación para la próxima edición de la Champions League. Este factor podría influir en la decisión final, pero el club solo intentaría retener al jugador si considera que su continuidad es clave para consolidar el proyecto deportivo. Sin embargo, esa posibilidad depende también de la voluntad del futbolista y de la capacidad de la entidad amarilla para mejorar sus condiciones contractuales y las que le ofrecerán en la Premier, lo cual se da por imposible.

En definitiva, todo apunta a que Pape Gueye afronta sus últimos meses como jugador del Villarreal. Su situación reúne todos los elementos habituales que suelen darse antes de una gran operación de mercado. El jugador tiene ofertas de grandes clubes, su rendimiento deportivo está fuera de toda duda, la proyección internacional es incuestionable y se trata de una buena oportunidad económica para su club. El desenlace, previsiblemente, marcará uno de los movimientos más relevantes del próximo verano.