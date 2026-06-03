Iñigo Pérez recibe un importante premio tras aterrizar en el banquillo de La Cerámica

El míster pamplonés ha sido galardonado con el prestigioso 'Banquillo de Oro', entregado por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que le acredita como el mejor técnico de la temporada en Primera División; Luis Enrique y Unai Emery, otros premiados

Iñigo Pérez sigue acumulando reconocimientos en un arranque de etapa en el Villarreal que no podría ser más positivo. El técnico navarro, recién aterrizado en La Cerámica tras su brillante paso por el Rayo Vallecano, recibirá este sábado 6 de junio el prestigioso ‘Banquillo de Oro’, galardón otorgado por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que le acredita como el mejor entrenador de la temporada en Primera División.

El premio supone la confirmación oficial a una percepción ya instalada en el fútbol español. Iñigo Pérez ha sido uno de los grandes nombres del curso 2025/2026, si no el principal, por su capacidad para transformar, competir y elevar el nivel de un Rayo Vallecano que ha rozado la excelencia en varios tramos del año.

Reconocimiento al mejor técnico del año

El Comité de Entrenadores de la RFEF ha valorado no solo los resultados deportivos, sino también el impacto del entrenador en el juego, su comportamiento y la transmisión de valores. En ese contexto, la figura de Íñigo Pérez ha sobresalido por encima del resto en una temporada marcada por la competencia feroz en LaLiga.

Su trabajo en el Rayo ha sido especialmente destacado tras lograr una clasificación histórica a competición europea y consolidar al conjunto franjirrojo como uno de los equipos más incómodos y competitivos del campeonato. Un conjunto reconocible, con identidad clara y una propuesta valiente que ha llamado la atención tanto en España como en Europa.

La entrega del galardón se celebrará en el hotel Meliá Castilla de Madrid, en una gala que reunirá a los mejores técnicos de todas las categorías del fútbol nacional.

Del Rayo al Villarreal: un salto con aval de élite

El reconocimiento llega apenas días después de su presentación oficial como nuevo entrenador del Villarreal CF, donde ya ha firmado un contrato de larga duración por tres temporadas y con el que afrontará el reto de competir en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El 'Submarino' amarillo apostó por su perfil varios meses atrás tras una temporada en la que el equipo castellonense terminó en puestos de privilegio en LaLiga, pero con la necesidad de dar un salto competitivo en Europa. La llegada de Iñigo Pérez responde precisamente a esa idea: construir un proyecto sólido, moderno y con identidad propia.

El que fuera entrenador del Rayo Vallecano hasta hace unos días quiso agradecer la confianza del Villarreal. "Estoy agradecido, entusiasmado e ilusionado con este nuevo paso en mi carrera. No podemos prometer resultados, pero me siento muy identificado con los valores familiares, la ilusión, el sacrificio y el trabajo. Esto último sí que lo prometo y lo garantizo", explicó.

El técnico ya dejó claro en su presentación que su paso por el Rayo ha sido clave en su evolución profesional, destacando la exigencia de compaginar liga y competición europea como un aprendizaje determinante para afrontar su nuevo desafío en Villarreal. "Me gusta mucho poder dirigir en la Champions League. Llevo toda la vida viéndola. Es una competición muy importante para el club, que tiene la exigencia de competir siempre en Europa. Y por último, debemos naturalizar el compaginar la competición continental con la liga, consiguiendo que nuestros jugadores lleven a cabo la misma idea, independientemente de los rivales y los escenarios. Ese es mi desafío como entrenador", argumentó.

Luis Enrique, Unai Emery y el resto de premiados

La gala del ‘Banquillo de Oro’ no solo reconocerá a Íñigo Pérez. Entre los técnicos distinguidos también figuran nombres de primer nivel internacional, como Luis Enrique Martínez, campeón de la Liga de Campeones con el PSG, Unai Emery, ganador de la Europa League con el Aston Villa, Pere Romeu, campeón de la Champions femenina con el FC Barcelona, o Álvaro López, vencedor de la Youth League con el Real Madrid.

Estos reconocimientos refuerzan el carácter global del evento, que premia tanto los éxitos deportivos como la labor formativa y la capacidad de liderazgo de los entrenadores españoles en el fútbol de élite.

Un perfil que ha seducido al fútbol español

La elección de Iñigo Pérez como mejor técnico de la temporada confirma su irrupción definitiva en la élite de los banquillos. Su trabajo en Vallecas ha sido interpretado como un ejemplo de crecimiento táctico y madurez competitiva, llevando al Rayo a competir con equipos de mayor presupuesto y consolidando un modelo reconocible.

El premio, además, refuerza su figura en un momento clave de transición hacia el Villarreal, donde ya se le exige trasladar ese mismo nivel de impacto a un proyecto con aspiraciones europeas.

En definitiva, el ‘Banquillo de Oro’ no solo reconoce una temporada sobresaliente, sino que también certifica la llegada de uno de los técnicos con mayor proyección del fútbol español a un club que aspira a seguir creciendo entre la élite continental. No en vano, Fernando Roig ya puede presumir de haber fichado, oficialmente, el entrenador del año en LaLiga.