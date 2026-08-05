El Villarreal, a colgar el cartel de 'no hay billetes' esta semana: solo quedan 500 abonos

La campaña de abonos del 'Submarino' para la temporada 2026/2027 entra en su recta final con menos medio millar de carnets disponibles; el club confía en completar todas las plazas en los próximos días

La campaña de abonos del Villarreal CF para la temporada 2026/2027 encara su recta final y todo apunta a que el Estadio de la Cerámica volverá a colgar el cartel de 'sold out'. El 'Submarino' ha entrado en la última fase del proceso de nuevas altas y apenas quedan unos 500 abonos disponibles para completar las plazas que el club había puesto a disposición de sus aficionados.

La cifra confirma el elevado interés que ha despertado una temporada especialmente atractiva para la afición amarilla. El equipo afrontará por segundo curso consecutivo la UEFA Champions League, además de LaLiga y la Copa del Rey, por lo que la posibilidad de acompañar al conjunto de Marcelino desde las gradas de La Cerámica se ha convertido en un reclamo importante.

Últimos abonos disponibles en La Cerámica

La denominada 'Fase 5: Altas nuevas' comenzó este martes 4 de agosto y es el último tramo de una campaña de abonados que está a punto de completar su cupo. Inicialmente fueron 1.000 las localidades disponibles para nuevos abonados, pero el ritmo de altas ha permitido reducir esa cifra a menos de la mitad en apenas 24 horas.

El Villarreal mantiene abierto el proceso hasta que se agoten todas las plazas. De hecho, la previsión del club pasa por completar los abonos disponibles esta misma semana, por lo que aquellos aficionados que todavía estén interesados en hacerse abonados tendrán que darse prisa.

Las nuevas altas se realizan de manera presencial en las taquillas del Estadio de la Cerámica, en horario de 10:00 a 20:00 horas. Es necesario haber solicitado previamente una cita a través de la plataforma habilitada por el Villarreal y acudir al estadio en el día y hora asignados. El club advierte, además, de que disponer de una cita no garantiza que todavía queden localidades disponibles cuando llegue el momento de formalizar el alta, ya que estas dependen de las plazas existentes en cada zona del estadio.

Abono de Liga o Liga más Champions

Los nuevos abonados pueden escoger entre las dos modalidades disponibles para la temporada 2026/2027. El 'Abono LaLiga' permite disfrutar de todos los encuentros que el Villarreal dispute como local en Primera División, además de los partidos de la cantera gogueta y del Villarreal Femenino en la Ciudad Deportiva.

La segunda opción es el 'Abono Champions', que añade los partidos de la fase liga de la máxima competición continental y los encuentros de Copa del Rey que se disputen en La Cerámica. Una modalidad especialmente atractiva ante el regreso del Villarreal a Europa por segundo año consecutivo.

A las nuevas altas se les aplica la tarifa de 'Abono General', independientemente de que el aficionado se decante por Solo Liga o por Liga + Champions.

Descuentos para jóvenes y ventajas para los abonados

El Villarreal mantiene también diferentes ventajas para sus abonados. Los menores de 26 años, nacidos a partir del 1 de enero de 2001, cuentan con un descuento del 50% en todas las zonas del estadio salvo la VIP. Los jubilados y pensionistas, por su parte, disponen de una rebaja de 30 euros.

Además, los abonados podrán disponer de su carnet tanto en formato físico como digital. También continuará una temporada más el sistema 'Asiento Libre', mediante el que el titular puede ceder su localidad al club cuando no pueda acudir a un partido. En caso de que ese asiento sea vendido, el abonado recibirá un descuento de cara a la renovación de su carnet para la temporada 2027/2028.

Con el lema 'Seguim amb tu' ('Seguimos contigo'), el Villarreal afronta una temporada que vuelve a generar una gran expectación entre sus aficionados. La presencia en la Champions League, unida a la competición liguera y la Copa del Rey, ha disparado el interés por hacerse con uno de los últimos abonos disponibles.

Ahora, con menos de 500 carnets por vender y bajando, el 'Submarino' está ya a un solo paso de completar el aforo destinado a abonados. Si se mantiene el ritmo de los últimos días, todo apunta a que la campaña será todo un éxito puesto que terminará con un nuevo 'sold out' en La Cerámica.