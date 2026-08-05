Villarreal 1-0 Levante: Logan Costa decide el derbi en la mañana del regreso de Foyth y del debut de Gulácsi

El central caboverdiano hace el único gol matutino en el Mini Estadi tras una gran jugada de Mikautadze y Moleiro; el nuevo portero deja muy buenas sensaciones bajo palos y el defensor argentino vuelve a jugar seis meses después de su grave lesión

Logan Costa fue el autor del único tanto de la mañana en el derbi autonómico amistoso contra el Levante.Villarreal CF

El Villarreal CF sigue afinando su puesta a punto antes del comienzo de LaLiga y lo vuelve a hacer dejando buenas sensaciones. El conjunto de Iñigo Pérez se impuso este miércoles por la mañana al Levante UD por 1-0 en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza gracias a un tanto de Logan Costa en la segunda mitad, en un encuentro marcado por el intenso calor y por dos de las grandes noticias de la pretemporada amarilla: el debut de Péter Gulácsi y, especialmente, el regreso a los terrenos de juego de Juan Foyth seis meses después de su grave lesión.

El central caboverdiano resolvió un partido igualado que el Villarreal mereció llevarse por ocasiones y que tuvo en el nuevo guardameta húngaro a uno de sus grandes protagonistas. Gulácsi realizó varias intervenciones de mérito y ofreció una primera muestra de seguridad bajo los palos, mientras que Foyth volvió a competir en un encuentro de preparación después de haber pasado más de medio año alejado de los terrenos de juego.

El duelo, disputado ante alrededor de 3.000 espectadores que desafiaron los aproximadamente 32 grados de temperatura, sirvió también para que Iñigo Pérez continuara probando alternativas y automatismos. Ambos equipos prácticamente presentaron dos equipos diferentes en cada parte, convirtiendo el amistoso en una nueva prueba dentro de la preparación estival.

Foyth vuelve seis meses después

La gran noticia en el once inicial del Villarreal fue la presencia de Juan Foyth. El argentino no jugaba desde el pasado 24 de enero, cuando sufrió una grave lesión al romperse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante el encuentro frente al Real Madrid.

Más de seis meses después, el defensa volvió a vestirse de corto y ocupó el centro de la defensa junto a Renato Veiga, mientras Freeman y Sergi Cardona actuaron en los laterales. Su regreso supone un refuerzo de enorme importancia para Iñigo Pérez, que recupera a uno de sus futbolistas más versátiles y de mayor jerarquía.

El otro estreno importante fue el de Péter Gulácsi. El guardameta húngaro, uno de los fichajes del verano, disputó sus primeros minutos con la camiseta amarilla y respondió con varias intervenciones de mucho nivel.

El Villarreal domina, pero Gulácsi tiene que aparecer

El conjunto amarillo salió dispuesto a hacerse con el control del partido. El primer equipo que presentó Iñigo Pérez tuvo durante muchos minutos al Levante instalado cerca de su área y trató de mover el balón con paciencia para encontrar espacios. Gerard Moreno volvió a tener libertad absoluta para moverse por el frente de ataque. El capitán actuó como enganche, falso nueve y mediapunta, apareciendo en diferentes zonas y participando activamente en la construcción ofensiva. Nicolas Pépé y Buchanan ocuparon las bandas, con Oluwaseyi como referencia más adelantada.

El Villarreal acumuló aproximaciones y probó a Pablo Cuñat con disparos de Cardona, Gerard y una falta ejecutada por Pépé. Sin embargo, el Levante demostró ser un equipo ordenado y concedió poco. De hecho, cuando los visitantes encontraron espacios, apareció Gulácsi. El húngaro respondió con dos grandes paradas de reflejos ante sendos remates de Mandi y Brugué, evitando que el conjunto granota se adelantara.

El 0-0 se mantuvo hasta el descanso después de una primera mitad en la que el Villarreal llevó más el peso del juego, aunque el Levante también demostró capacidad para generar peligro.

Iñigo Pérez cambia prácticamente todo

El técnico amarillo aprovechó el segundo tiempo para continuar con su laboratorio de pretemporada. Gulácsi y Carlos Maciá fueron los únicos jugadores del Villarreal que completaron los 90 minutos, mientras que a partir del tramo inicial de la segunda parte fueron entrando prácticamente todos los jugadores disponibles.

Mouriño y Carlos Romero ocuparon los laterales, con Kambwala y Logan Costa en el centro de la defensa. Alassane Diatta acompañó a Maciá en el centro del campo, mientras que Moleiro y Thiago Fernández se situaron en las bandas. En ataque, Ayoze y Mikautadze asumieron la responsabilidad ofensiva.

El Levante también realizó un carrusel de cambios, sustituyendo a diez de sus once futbolistas durante el descanso. Con piernas frescas, el partido ganó ritmo y se abrió ligeramente.

El Villarreal encontró más profundidad con Moleiro, Thiago, Ayoze y Mikautadze, además de las constantes incorporaciones de Mouriño y Carlos Romero desde los laterales.

Mikautadze fabrica el gol y Logan Costa sentencia

El encuentro llegó a su momento decisivo alrededor de la hora de juego. Primero volvió a intervenir Gulácsi, esta vez para detener un remate peligroso de Víctor García. La respuesta amarilla llegó inmediatamente después y tuvo a Georges Mikautadze como protagonista. El delantero georgiano empezó a generar problemas a la defensa levantinista con su movilidad y su capacidad para atacar espacios. En una de esas acciones estuvo a punto de llegar el gol. Mikautadze recibió, encontró espacio y disparó, pero el guardameta Ryan consiguió desviar el lanzamiento.

La recompensa, sin embargo, no tardó en llegar. En el minuto 62, el delantero georgiano protagonizó una extraordinaria acción individual. Mikautadze recibió el balón, se marchó de varios defensores y consiguió superar incluso la salida del portero, ya escorado. Con el guardameta fuera de la portería, levantó la cabeza y encontró a Alberto Moleiro, que había acompañado perfectamente la jugada. El canario puso el balón atrás y Logan Costa, que había seguido toda la acción desde atrás, apareció dentro del área para empujar el balón a la red.

El 1-0 premió la insistencia del Villarreal y puso en valor una de las acciones ofensivas más destacadas de todo el encuentro.

El Levante busca el empate y el Villarreal resiste

El gol cambió ligeramente el partido. El Levante dio un paso adelante y el encuentro se convirtió en un intercambio de llegadas en ambas áreas. El Villarreal dispuso de espacios para buscar el segundo, mientras que el conjunto granota intentó aprovechar los minutos finales para encontrar el empate. Ninguno de los dos, sin embargo, estuvo acertado en los metros decisivos.

El conjunto de Iñigo Pérez supo proteger su ventaja y terminó llevándose un triunfo que refuerza las buenas sensaciones de la pretemporada.

Más allá del resultado, el amistoso dejó varias conclusiones interesantes para el Villarreal. Gulácsi transmitió seguridad, Foyth completó su esperado regreso y futbolistas como Mikautadze, Moleiro y Logan Costa tuvieron redondearon un partido de notable, especialmente el africano gracias al gol.

El triunfo ante el Levante permite al Villarreal afrontar esa última prueba con buenas sensaciones y, sobre todo, con la certeza de que Iñigo Pérez continúa encontrando respuestas mientras termina de construir su nuevo proyecto.

Última prueba ante el Galatasaray

El Villarreal ya tiene la mirada puesta en su último compromiso de pretemporada. El equipo amarillo cerrará su preparación el próximo sábado 8 de agosto, cuando visite Estambul para enfrentarse al Galatasaray a partir de las 20.00 horas.

Será el último examen antes de que llegue la hora de la verdad. El 'Submarino' comenzará su andadura en LaLiga 2026/2027 el domingo 16 de agosto, con su visita al recién ascendido Real Racing Club en Santander.

Ficha técnica

1 - Villarreal: Gulácsi; Freeman, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pépé, Comesaña, Carlos Maciá, Buchanan, Gerard Moreno y Oluwaseyi. También jugaron en la segunda parte Logan Costa, Ayoze, Kambwala, Mikautadze, Mouriño, Carlos Romero, Moleiro, Thiago Fernández y Alassane Diatta.

0 - Levante: Cuñat; Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez; Hugo Sotelo, Olasagasti, Brugué, Bardeli, Cortés e Iván Romero. También jugaron Ryan, Carlos Álvarez, Cabello, Tay, Arriaga, Víctor García, Oriol Rey, Toljan, Requena, Tunde, Musuayi y Marc Santos.

Gol: 1-0, m. 62: Logan Costa.

Árbitro: Álvaro Cánovas García-Villarrubia, del Comité de Árbitros de la Comunidad Valenciana. Mostró tarjeta amarilla a Mandi, del Levante.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en Vila-real, ante unos 3.000 espectadores.