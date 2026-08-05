El Villarreal oficializa su 17ª salida del verano: Pau Cabanes ya tiene nuevo equipo

El club castellonense hace oficial el traspaso del delantero de Burriana al Eldense hasta 2028 y se guarda un alto porcentaje de una futura venta; recuperado de una grave lesión de rodilla, el ariete busca su definitiva consolidación en Segunda División tras saber que no tendría cabida en el primer equipo

El Villarreal CF continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026/2027 y lo vuelve a hacer en forma de salidas. El club amarillo ha hecho oficial este martes el traspaso de Pau Cabanes al CD Eldense, una operación que permite al delantero de Burriana afrontar una nueva etapa en Segunda División, dejando una fotografía muy clara de la profunda renovación que está experimentando la entidad este verano.

Con la marcha del atacante de 21 años, el Villarreal alcanza ya las 17 salidas oficiales entre el primer equipo y el filial. Una cifra que evidencia el importante movimiento que está realizando la entidad para ajustar sus dos plantillas y definir los proyectos de Iñigo Pérez y David Albelda.

Firma con el Eldense hasta 2028

El Eldense ha confirmado la incorporación de Cabanes, que firma con el conjunto alicantino hasta el 30 de junio de 2028. El delantero formado en la cantera amarilla abandona definitivamente la disciplina del Villarreal después de haber alternado durante las últimas temporadas sus apariciones con el filial y el primer equipo.

La operación, además, está planteada de forma que el Villarreal mantiene un alto porcentaje de una futura venta. De esta manera, el club de La Cerámica no pierde completamente el control sobre un futbolista en cuya progresión siempre ha confiado y podrá beneficiarse de una eventual revalorización durante su etapa en Elda.

Cabanes busca ahora continuidad después de una temporada especialmente complicada y tras conocer de primera mano que no tendría cabida en el primer equipo de Iñigo Pérez. El atacante sufrió una grave lesión de rodilla al comienzo del pasado curso que le dejó prácticamente sin competir durante buena parte de la campaña. Aun así, logró regresar a tiempo para disputar el último partido de Liga ante el Atlético de Madrid.

Antes de la lesión, había tenido bastante protagonismo con el primer equipo y había dejado muestras de las condiciones que le llevaron a ser considerado una de las promesas de la cantera. De hecho, fue cedido al Deportivo Alavés en el mercado invernal de 2025 para la segunda mitad de la pasada temporada, acumulando experiencia en la máxima categoría, aunque en la gran mayoría de partidos fue suplente con el equipo babazorro.

El Eldense apuesta ahora por sus condiciones y por su capacidad para actuar tanto en banda como en posiciones más centradas del ataque.

Diecisiete salidas entre el primer equipo y el filial

La marcha de Cabanes permite poner negro sobre blanco la magnitud de la remodelación del Villarreal. En el primer equipo, el club ya ha cerrado las salidas de Alfonso Pedraza, que se marchó a la Lazio tras finalizar contrato; Dani Parejo y Thomas Partey, ambos actualmente sin equipo; Alfon, que terminó su cesión y regresó al Sevilla. También han abandonado la entidad Rafa Marín, de vuelta al Nápoles; Ramón Terrats, traspasado al Getafe; y los guardametas Arnau Tenas y Diego Conde, cedidos respectivamente al Mallorca y al Real Betis. A ellos se suma Dani Requena, que jugará esta temporada a préstamo en el Levante.

El proceso afecta, por tanto, a prácticamente todas las líneas y obliga al Villarreal a reconstruir buena parte de su plantilla.

El filial también sufre una profunda renovación

El movimiento es todavía más evidente si se observa lo ocurrido en el Villarreal B. El filial amarillo también ha sufrido una importante remodelación durante el verano, con varias salidas de jugadores que habían tenido protagonismo en las últimas temporadas.

Jean Ives Valou se marchó cedido al Getafe, mientras que Toni Tamarit fue traspasado al FC Alverca portugués. Thiago Ojeda puso rumbo al Real Valladolid y Víctor Moreno fue vendido al Tenerife. Además, Fran Gil se incorporó al Nàstic de Tarragona y Lautaro Spatz se convirtió ayer en nuevo jugador del Andorra.

Ahora se añade Pau Cabanes, que da el salto a otro proyecto de Segunda División con la intención de recuperar protagonismo y consolidarse en el fútbol profesional.

Un Villarreal B que empieza a reaccionar

Mientras se producen estas salidas, el filial que dirige David Albelda continúa preparando la nueva temporada y ya ha dejado algunas señales positivas durante la pretemporada.

Precisamente, el último ensayo del Villarreal B tuvo como rival al propio Eldense, nuevo destino de Cabanes. El conjunto amarillo se impuso por 1-3 en el Nuevo Pepico Amat, remontando el tanto inicial del equipo alicantino.

Hugo López y Albert García dieron la vuelta al marcador antes del descanso y el delantero catalán volvió a marcar en la segunda mitad para completar la victoria. Fue el segundo triunfo consecutivo del filial después del contundente 0-6 ante el filial del Chelsea, tras haber comenzado la preparación con una derrota frente al Valencia Mestalla. El próximo compromiso será ante el Intercity, en Benidorm.

El Villarreal redefine su proyecto

Las 17 salidas no son únicamente una acumulación de movimientos en el mercado. Responden a una planificación que busca redefinir las dos estructuras profesionales del Villarreal, dando espacio a nuevas incorporaciones y, especialmente, a futbolistas jóvenes llamados a ganar protagonismo.

En el caso de Cabanes, la fórmula elegida vuelve a mostrar una de las señas de identidad del club: permitir que sus canteranos encuentren minutos y continuidad lejos de La Cerámica sin renunciar completamente a su futuro.