El Villarreal hace oficial el traspaso de Thiago Ojeda al Real Valladolid

La entidad pucelana ha anunciado el fichaje del mediocentro argentino tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el club groguet por una cantidad cercana a los 400.000 euros; el jugador, de 23 años, firma con el conjunto blanquivioleta hasta junio de 2030 y el club amarillo se reserva un porcentaje de una futura venta

El Villarreal continúa dando forma a su particular 'operación salida' con los cedidos que regresan al club. Iñigo Pérez quiere afrontar la pretemporada lo más ligero posible de equipaje y es por ello que el club ha confirmado una nueva marcha.

El conjunto amarillo anunció el traspaso definitivo de Thiago Ojeda al Real Valladolid, poniendo fin a la etapa del centrocampista argentino en La Cerámica tras cuatro años vinculado a la entidad.

La operación tan sólo era cuestión de horas. Como ya adelantó ESTADIO Deportivo este jueves, el Valladolid había tomado ventaja en la pugna por el futbolista frente al Sporting de Gijón y tenía muy encaminado un acuerdo que finalmente se ha oficializado.

El mediocentro argentino firma con el conjunto pucelano hasta junio de 2030 después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para el traspaso de sus derechos federativos.

Se cierra otra carpeta en la operación salida

De esta forma, el Villarreal sigue progresando en su primer gran objetivo del verano: reducir el número de jugadores que regresaban de cesión y despejar el camino al entrenador antes de que el mercado entre en su fase decisiva.

Tras las salidas de Ramón Terrats al Getafe, Toni Tamarit al Alverca portugués y Víctor Moreno al Tenerife (operación a la que aún resta la oficialidad pero que está cerrada), ahora le llega el turno a Thiago Ojeda, un futbolista que tenía contrato con la entidad castellonense hasta 2028, pero que no entraba en los planes del nuevo cuerpo técnico para la primera plantilla.

Aunque el club no ha ofrecido cifras oficiales de la operación, todo apunta a que el Valladolid abonará una cantidad cercana a los 400.000 euros por el traspaso. Además, el Villarreal se reserva un porcentaje de una futura venta, una fórmula que la dirección deportiva está utilizando con frecuencia este verano para mantener cierto control sobre futbolistas jóvenes con margen de crecimiento.

Un recorrido de cuatro años en el Villarreal

Ojeda llegó al Villarreal en el verano de 2022 procedente de Vélez Sarsfield, donde se había formado como delantero. Sin embargo, su evolución en la cantera amarilla cambió por completo su perfil futbolístico.

Primero actuó como atacante en el Villarreal C, pero poco a poco fue retrasando su posición hasta convertirse en un centrocampista de equilibrio, con recorrido, capacidad física y una notable lectura táctica. Ese proceso de adaptación terminó consolidándose gracias a sus cesiones.

Primero defendió la camiseta del Lugo y posteriormente la de la Cultural Leonesa, donde firmó la mejor temporada de su carrera. El argentino disputó 33 partidos oficiales, marcó un gol y repartió dos asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más fiables del conjunto leonés.

Su progresión también le permitió cumplir uno de sus sueños con el Villarreal. En la temporada 2024/2025 debutó en Primera División al participar en el encuentro liguero frente al Rayo Vallecano correspondiente a la duodécima jornada. Además, también llegó a tener minutos con los mayores en la Copa del Rey.

El Valladolid apuesta fuerte por su crecimiento

El conjunto blanquivioleta llevaba semanas siguiendo la evolución del argentino y finalmente ha terminado imponiéndose a otros pretendientes de Segunda División.

El Sporting de Gijón también convirtió a Ojeda en una prioridad para reforzar su centro del campo e incluso realizó un importante esfuerzo económico para intentar convencer tanto al futbolista como al Villarreal. También Burgos y Córdoba realizaron consultas durante las primeras semanas del mercado, aunque ninguno logró acercarse a las condiciones presentadas por el Valladolid.

En el José Zorrilla consideran que el argentino reúne todas las condiciones para convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto y por ello le han ofrecido un contrato de larga duración hasta 2030.

Además, el centrocampista volverá a coincidir con Luis Chacón, con quien compartió vestuario la pasada temporada en la Cultural Leonesa.

El Villarreal sigue perfilando la plantilla

La salida de Thiago Ojeda confirma la hoja de ruta marcada por el Villarreal desde que comenzó el mercado estival. El club está resolviendo uno a uno los casos de los futbolistas que regresaban tras cesión y que no tenían cabida en el proyecto de Iñigo Pérez.

La dirección deportiva ha optado por buscar traspasos antes que nuevas cesiones, obteniendo rendimiento económico inmediato y, al mismo tiempo, reservándose porcentajes sobre futuras ventas que permitan beneficiarse de la evolución de estos jugadores.

Con la marcha del argentino, el Villarreal sigue reduciendo una plantilla que continúa en plena transformación antes del inicio de una temporada en la que el conjunto amarillo volverá a competir en la Champions League. En cuanto a Thiago Ojeda, afrontará en Valladolid el mayor desafío de su todavía joven carrera, con la oportunidad de consolidarse definitivamente en el fútbol profesional español.