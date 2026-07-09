El 'Submarino' de Iñigo emerge con una primera sesión cargada de regresos

El nuevo técnico se ha estrenado en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tras completar la plantilla varios días de reconocimientos médicos; Carlos Romero, Ilias Akhomach y Thiago Fernández, los 'fichajes' más sonados de una sesión introductoria con multitud de jugadores de vuelta tras sus respectivas cesiones

El Villarreal ya está en marcha. Después de tres jornadas dedicadas a los habituales reconocimientos médicos y pruebas físicas, la plantilla amarilla ha regresado este jueves al césped de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para completar el primer entrenamiento de la pretemporada. Ha sido una sesión con protagonismo indiscutible para Iñigo Pérez, que ha dirigido por primera vez un entrenamiento como técnico del 'Submarino' en el inicio de un proyecto que genera una enorme expectación tanto dentro como fuera del club.

La sesión ha servido para comenzar a sentar las bases de una temporada especialmente ilusionante para el Villarreal, que volverá a competir en la Liga de Campeones y afronta una nueva etapa desde el banquillo. El técnico navarro ha podido empezar a conocer de cerca a una plantilla que todavía está lejos de estar al completo y que irá incorporando efectivos a medida que avance el mes de julio.

Primer contacto sobre el césped

Sin caras nuevas en forma de fichajes, las principales novedades de la mañana han sido los futbolistas que han regresado tras finalizar sus respectivas cesiones. Carlos Romero, Ilias Akhomach y Thiago Fernández han iniciado la pretemporada junto al resto de compañeros y tienen ahora la misión de convencer a su entrenador durante las próximas semanas de trabajo.

El entrenador quiere evaluar personalmente a todos los jugadores antes de tomar decisiones definitivas sobre la confección de la plantilla. Por ello, varios futbolistas que vuelven de préstamo arrancan el verano con opciones de mostrar su nivel antes de que el club defina su futuro.

Otra de las imágenes destacadas de la sesión ha sido la presencia de Juan Foyth. El internacional argentino se ha ejercitado con normalidad junto al grupo después de superar la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el pasado mes de enero. Su regreso supone una de las mejores noticias para el Villarreal, que recupera a uno de sus futbolistas más importantes de cara al nuevo curso.

Una plantilla todavía incompleta

El primer entrenamiento también ha evidenciado las numerosas ausencias con las que ha comenzado el trabajo el conjunto amarillo. Respecto a la pasada temporada ya no están Dani Parejo, Alfonso Pedraza, Thomas Partey, Alfon González ni Rafa Marín, futbolistas que han abandonado la disciplina amarilla durante este mercado estival.

A ello hay que sumar la ausencia de los siete internacionales que han disputado el Mundial 2026 y que acaban de iniciar su periodo de vacaciones tras finalizar la competición hace apenas unos días. Alex Freeman, Renato Veiga, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Nicolas Pépé y Logan Costa se incorporarán más adelante, una vez concluyan sus vacaciones reglamentarias de 21 días. Lo harán de forma escalonada, aunque el goteo no comenzará a producirse hasta finales del mes de julio y principios de agosto.

La cantera vuelve a tener protagonismo

Como suele ser habitual en los primeros días de preparación, la cantera ha vuelto a desempeñar un papel importante. Hasta once futbolistas del filial y de la estructura formativa completaron el entrenamiento con el primer equipo. Los elegidos fueron Carlos Maciá, Diatta, Cheikh, Budesca, Rubén Gómez, Lautaro Spatz, Diallo, Dani Requena, Nízar, Pau Cabanes y Álex Forés.

Varios de ellos parten con opciones reales de mantenerse durante buena parte de la pretemporada e incluso pelear por un hueco en la dinámica del primer equipo. Casos como los de Maciá, Diatta, Cheikh o Budesca serán especialmente seguidos por el cuerpo técnico, que quiere aprovechar estas primeras semanas para comprobar de primera mano el nivel de los jóvenes valores de la cantera.

También resulta significativa la presencia de futbolistas como Dani Requena o Álex Forés, dos jugadores que regresan de cesión y cuyo futuro apunta a estar lejos de La Cerámica puesto que sus salidas parecen ya muy encaminadas.

Mucho trabajo por delante

La planificación diseñada por el cuerpo técnico apenas concede margen para el descanso. El Villarreal continuará este viernes con una jornada de doble sesión, programada para las 9:30 y las 18:30 horas, con el objetivo de seguir aumentando la carga física durante la primera semana de trabajo.

El estreno en los amistosos llegará el próximo 17 de julio frente al Benfica en el Estadio Algarve de Faro, primer examen para un equipo que afrontará una de las pretemporadas más exigentes de los últimos años.

Posteriormente llegarán los compromisos ante PSV Eindhoven, la Como Cup, el Galatasaray y, como última incorporación al calendario, el derbi autonómico frente al Levante, previsto para el 5 de agosto en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y reservado para los abonados del Villarreal.

De esta forma, y con el balón ya en movimiento, la era de Íñigo Pérez ha arrancado oficialmente. El técnico dispone ahora de algo más de un mes para moldear un equipo que volverá a competir entre la élite del fútbol europeo y que aspira a llegar en las mejores condiciones posibles al estreno liguero.