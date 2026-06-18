El Villarreal de Iñigo Pérez arrancará contra el Benfica

El club castellonense ha anunciado el que será su primer partido por orden cronológico que le enfrentará a los portugueses el 17 de julio en el Algarve

El Villarreal ha anunciado este jueves uno nuevo amistoso de pretemporada que arranca el día 6 de julio. Será frente al Benfica, un rival potente, que será por orden cronológico el primer partido veraniego para los de Iñigo Pérez. La cita será el viernes 17 de julio a partir de las 20.45 horas en el Estadio Algarve de Faro (Portugal).

El que fuera equipo de Jose Mourinho hasta su fichaje por el Real Madrid fue tercero en la Primeira Liga, por detrás del Oporto y Sporting de Portugal. Un clásico del país luso, también de las competiciones europeas, en la que en la temporada pasada cayó en la ronda intermedia de eliminatorias precisamente contra el Real Madrid.

Cambio en el banquillo en el Benfica con la llegada de Marcos Silva por Jose Mourinho

Ya con Marcos Silva en el banquillo del Benfica, el amistoso será una extraordinaria piedra de toque para el Villarreal. Se trata del primer partido de los de Iñigo Pérez, justo diez días después de arrancar los entrenamientos de pretemporada.

El del Benfica es el tercer amistoso de pretemporada conocido para el Villarreal, aunque el primero en fecha. Hay que recordar que los castellonenses jugarán el 25 de julio contra el PSV Eindhoven neerlandés. Además, también se sabía la participación en la Como Cup italiana (del 28 de julio al 1 de agosto) en la que estarán equipos de las grandes ligas europeas como el Crystal Palace (Inglaterra), FC Famalicao (Portugal) y RC Lens (Francia), además del AIUla SC, de Arabia Saudí.

El nuevo proyecto del Villarreal con la llegada de Iñigo Pérez al banquillo por Marcelino García Toral

El Villarreal afronta esta campaña una nueva etapa en la que Iñigo Pérez, exentrenador del Rayo Vallecano, suple en el banquillo a Marcelino García Toral. Con el listón de la tercera posición, este proyecto castellonense también buscará mejorar sus prestaciones en la Champions League, después de que en la pasada edición no pudiera pasar de la fase de liguilla.

No fue una participación nada exitosa para los castellonenses que fueron penúltimos en la competición de la Champions League. Trigésimo quinto quedó el Villarreal en una tabla en la que sólo el Kairat quedó por detrás. Un empate y siete derrotas fue el bagaje de los de Marcelino. Un rendimiento que contrastó con el excelente nivel ofrecido en el campeonato liguero que provocó que acabara tercer clasificado, únicamente superado por el FC Barcelona y el Real Madrid.

Los días 6, 7 y 8 de julio comenzarán los reconocimientos médicos

Tras las vacaciones, los futbolistas del Villarreal están citados para los días 6, 7 y 8 de julio. Durante esas tres jornadas irán pasando los preceptivos reconocimientos médicos. Ya para el 9 de julio está programado el que será el primer entrenamiento de Iñigo Pérez con el cuadro groguet. Con horario por confirmar será en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Todo para ir comenzando a engrasar la maquinaria de un nuevo Villarreal en el banquillo en el que nuevamente la exigencia será máxima.