La Cerámica mantiene el octavo mejor porcentaje de ocupación de LaLiga

El Villarreal vuelve a demostrar la enorme fortaleza de su masa social con una ocupación superior al 84% de su estadio y una fidelidad por parte de sus abonados que supera el 94%, líder indiscutible en el campeonato español

El Villarreal CF sigue creciendo dentro y fuera del césped. Mientras el club acomete una nueva fase de reformas en el Estadio de la Cerámica para modernizar y ampliar sus instalaciones, los números de asistencia confirman una realidad que ya se ha convertido en costumbre. El feudo amarillo continúa siendo uno de los estadios con mejor aspecto de toda Primera División.

La pasada temporada pasaron por las gradas de La Cerámica un total de 341.787 espectadores en los encuentros de Liga, una cifra ligeramente inferior a la registrada el curso anterior, cuando acudieron 347.057 aficionados, pero prácticamente idéntica a la de la campaña 2023/2024, que cerró con 341.190 asistentes.

Estos datos consolidan una tendencia de estabilidad que permite al Villarreal mantenerse por encima de los 340.000 espectadores durante tres temporadas consecutivas y sostener una media cercana a los 18.000 aficionados por encuentro.

Un estadio pequeño entre los más llenos

Las cifras adquieren todavía más valor si se comparan con las características del propio recinto. El Estadio de la Cerámica cuenta actualmente con un aforo de 21.332 espectadores tras la gran remodelación acometida en 2022, lo que le convierte en el quinto estadio con menor capacidad de toda Primera División.

Únicamente Montilivi, Vallecas, el Coliseum y Mendizorroza disponen de menos asientos que el feudo amarillo.

Además, el club decidió limitar el pasado verano el número de abonados a 19.500, una medida que también condiciona el crecimiento de las cifras absolutas de asistencia.

Sin embargo, donde realmente destaca el Villarreal es en el porcentaje de ocupación. Según los datos recopilados por Transfermarkt, La Cerámica presentó una ocupación media del 84,3% durante la última temporada, situándose como el octavo estadio con mejor porcentaje de asistencia de toda LaLiga.

Por delante aparecen estadios históricos como Mestalla (90,4%), San Mamés (89,4%), Balaídos (87,7%), El Sadar (87,2%), el Metropolitano (86,4%), el Santiago Bernabéu (86%) y Mendizorroza (84,7%).

Los abonados más fieles de España

Si hay un dato que refleja el compromiso de la afición amarilla es el de la asistencia de los abonados. Según los registros de LaLiga, el Villarreal lidera toda Primera División en porcentaje de asistencia de socios a los partidos disputados en casa. Nada menos que un 94% de los abonados acudieron regularmente a los encuentros del equipo durante la temporada.

La cifra está muy por encima de la media nacional, que ronda el 78%, y confirma la extraordinaria fidelidad de una masa social que responde cada jornada independientemente del rival o de la clasificación.

En un club con una población de referencia muy inferior a la de la mayoría de equipos de Primera, este dato adquiere una relevancia todavía mayor.

Barça y Madrid, los grandes reclamos

Como suele ocurrir cada temporada, las mejores entradas llegaron con la visita de los gigantes del fútbol español. El partido que registró una mayor afluencia fue el disputado frente al FC Barcelona, que reunió a 20.701 espectadores en las gradas de La Cerámica.

Muy cerca quedó el encuentro ante el Real Madrid, que congregó a 20.432 aficionados.

El podio lo completó el duelo frente al Real Betis, con 19.238 espectadores, apenas cinco más que el derbi autonómico contra el Valencia, que reunió a 19.233 seguidores.

En el lado contrario aparecen los encuentros con menor asistencia. El partido frente al Elche, disputado un domingo a las dos de la tarde, fue el menos concurrido del campeonato con 16.301 espectadores. Tampoco alcanzaron grandes cifras los duelos ante Espanyol y Mallorca.

La Champions también responde

La participación del Villarreal en la Liga de Campeones también dejó imágenes destacadas en las gradas. La visita del Manchester City provocó una de las mejores entradas del curso con 20.539 espectadores, solo superada por la registrada ante el Barcelona. El duelo frente a la Juventus tampoco se quedó atrás y congregó a 20.087 aficionados.

Las cifras confirman que el crecimiento del Villarreal no solo se mide en resultados o clasificaciones europeas, sino también en la magnitud de los adversarios, algo que solo se logra formando parte de las competiciones más importantes.

Ahora bien, la asistencia en Champions fue descendiendo en las siguientes jornadas continentales. Ante el Copenhague acudieron 17.023 espectadores y frente al Ajax apenas se registraron 14.023, en un encuentro marcado por la falta de objetivos deportivos para el conjunto amarillo.

Así las cosas, mientras continúan las obras de mejora del estadio y se proyecta el futuro de la entidad, el Villarreal puede presumir de tener una de las aficiones más comprometidas del fútbol español.