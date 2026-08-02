Beni Mukendi, otro nombre en el radar del Villarreal por si sale Pape Gueye

El centrocampista angoleño del Vitoria de Guimaraes también aparece en la agenda amarilla, aunque el club groguet se limita por ahora a tantear el terreno ante una posible salida importante de su plantilla

El mercado no deja de mutar en ningún momento y el Villarreal no es ajeno a posibles incorporaciones que puedan producirse en función de posibles salidas del equipo. Son los repuestos que nunca dejan de monitorizarse. En este sentido, el centrocampista angoleño Beni Mukendi ha aparecido en el radar del conjunto amarillo, que mantiene controlada la situación del futbolista del Vitoria de Guimaraes ante la posibilidad de que el mercado termine provocando algún movimiento en su plantilla.

No existe una negociación abierta ni una oferta formal por el jugador, al menos por el momento. Simplemente se trata de un tanteo para conocer sus condiciones y tener alternativas preparadas por si se produce una salida importante, especialmente la muy sensible de Pape Gueye, jugador que está constantemente en el disparadero.

La situación encaja con la planificación que está llevando a cabo el Villarreal durante este mercado. El club considera prácticamente cerrada su plantilla después de las incorporaciones de Carlos Romero y Péter Gulácsi y de las promociones de Alassane Diatta y Carlos Maciá, pero no quiere dejar de vigilar oportunidades de mercado. En ese contexto aparece Mukendi, un futbolista joven, con mucho margen de crecimiento y que está dejando grandes sensaciones en Portugal.

Mukendi, controlado

Según informa el periodista Diego Picó, del diario Marca, el internacional angoleño de 24 años está siendo seguido tanto por el Villarreal como por el Real Betis. En el caso del conjunto castellonense, el interés se encuentra todavía en una fase muy inicial. La dirección deportiva simplemente ha querido conocer la situación del futbolista y sus condiciones de cara a un hipotético escenario en el que fuese necesario acudir al mercado.

Mukendi pertenece al Vitoria de Guimaraes, con el que tiene contrato hasta junio de 2029. El club portugués pagó alrededor de tres millones de euros al Casa Pia por su incorporación en enero de 2025 y ahora podría intentar obtener una cantidad superior si finalmente aparece un comprador dispuesto a apostar por él.

Su valor de mercado se sitúa actualmente en torno a los cuatro millones de euros, una cifra que, sobre el papel, no convertiría su fichaje en una operación inalcanzable para el Villarreal. Sin embargo, eso no significa que el club amarillo haya decidido avanzar por el jugador ni que exista una negociación entre las partes.

Solo se movería si sale Pape Gueye

Lo único que podría cambiar la situación es una eventual salida de Pape Gueye. El centrocampista senegalés continúa siendo una de las piezas cuyo futuro está pendiente de resolver. Ahora bien, mientras permanezca en la plantilla, el Villarreal no tiene previsto realizar una incorporación para esa posición.

La planificación pasa precisamente por mantener el bloque actual y no incurrir en fichajes innecesarios. Por eso, el seguimiento de Mukendi debe interpretarse como una previsión ante un posible cambio de paradigma por una venta importante. Si Gueye recibiera una propuesta que convenciera al futbolista y al club y terminara abandonando La Cerámica, entonces el Villarreal podría estudiar seriamente la posibilidad de acudir al mercado para cubrir su hueco.

Hasta entonces, el nombre del angoleño permanece únicamente en una lista de futbolistas monitorizados. No hay conversaciones avanzadas ni una operación en marcha.

Un centrocampista con margen de crecimiento

Mukendi ha conseguido hacerse un hueco importante en el fútbol portugués desde su llegada al Vitoria de Guimaraes. Durante la última temporada disputó 32 encuentros y 2.496 minutos, en los que marcó un gol y repartió una asistencia. Su rendimiento le permitió ganar protagonismo después de comenzar el curso con un papel más secundario y convertirse posteriormente en una pieza habitual del centro del campo.

Su perfil es especialmente interesante por su capacidad para actuar como mediocentro, aunque también puede desenvolverse en posiciones algo más adelantadas. Además, ya acumula diez internacionalidades con Angola, pese a contar todavía con solo 24 años.

El jugador ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Portugal y su progresión ha provocado que varios clubes hayan comenzado a interesarse por su situación. Además del Villarreal y el Betis, también se le ha relacionado con otros equipos europeos.