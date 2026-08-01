Lens 3-1 Villarreal: El equipo de Iñigo Pérez acabó diluyéndose

El conjunto amarillo se adelantó gracias a un tempranero gol de Ayoze Pérez, pero la alegría le duró poco ya que el club francés empató a los cuatro minutos. En la segunda parte, un penalti y expulsiones en la recta final desembocaron en la derrota del Villarreal CF

No fue la mejor tarde para el Villarreal CF que le vio superado por el Lens, por un resultado de 3-1. De nada le valió al equipo entrenado por Iñigo Pérez el ponerse por delante en el marcador de manera tempranera ya que el conjunto francés tiro de ambición y aprovechó los errores del Villarreal CF para llevarse la victoria con dos goles en la segunda parte.

El amistoso no pudo comenzar mejor para el Villarreal CF que en el minuto 3 se puso por delante en el marcador. Gerard Moreno se inventó un gran pase que fue rematado de manera acrobática por Ayoze Pérez para poner el 0-1 en el marcador.

Desgraciadamente para el Villarreal CF, la alegría le duró poco ya que sólo 5 minutos después el Lens empató a uno. Udol aprovechó que la defensa del Villarreal CF estaba muy adelantada para igualar.

El Villarreal CF no se vino abajo y antes de llegarse al descanso dispuso de dos ocasiones de gol, de Carlos Romero y de Ayoze Pérez, que no fueron materializadas lo cual le dio vida al Lens.

El Lens se puso por delante gracias a un penalti en la segunda parte

Y es que el equipo francés aprovechó su momento en la segunda parte. Al cuarto de hora de haber reanudado el encuentro Pau Navarro hizo penalti el cual fue convertido por Florian Thauvin para poner en ventaja a un Lens que contuvo los intentos de un Villarreal CF que en los minutos finales se quedó con un futbolista menos sobre el terreno de juego por expulsión de Sergi Cardona. Dicha superioridad numérica la aprovechó el Fofana para hacer el 1-3 tras superar a Luiz Júnior en un mano a mano.

A pesar de que el tercer gol del Lens llegó ya en el descuento, aún hubo tiempo para que el árbitro italiano Simone Sozza expulsara a Pau Navarro. Así se terminó el amistoso.

- Ficha técnica del Lens 3-1 Villarreal CF:

Lens: Mathieu Gorguelin, Kilian Antonio, Ismaelo Ganiou, M. Nawrocki, Saud, Andrija Bulatovic, Michael Cuisance, M.Udol, Florian Thauvin, Saud Vd Abdulhamid, O. Eduard.

También jugaron Florián Sotoca, Thorgan Hazard, Rayan Fofana, Amadou Haidara, Skoras, Souleymane Sagnan, Aguilar y Mesloub, Kemtchoum,

Villarreal CF: Luiz Júnior, Mouriño, Kambwala, Pau Navarro, Carlos Romero; Pape Gueye, Carlos Maciá, Moleiro, Nizar El Jmili, Ayoze, Gerard Moreno

También jugaron: Logan Costa, Mikautadze, Comesaña, Pepe Nicolas, Sergi Cardona, Thiago Fernández y Alassane Diatta.

Árbitro: Simone Sozza (Italia). Mostró amarilla a Bulatovic, del Lens; y expulsó, por doble amarilla, a Cardona (83') y por, roja directa, a Pau Navarro (94').

Goles: 0-1 (3') Ayoze Pérez; 1-1 (8') Udol; 1-2 (60') Florian Thauvin, de penalti; 1-3 (91') Fofana.

Incidencias: Partido final de la Como Cup disputado en el estadio Giussepe Singaglia de Como (Italia).