Marcelino ya tiene nuevo destino tras dejar el Villarreal

El entrenador asturiano ha destacado en todos los clubes de España que ha dirigido, como Sevilla, Athletic Club o Villarreal, pero ahora está a punto de asumir un reto internacional y unirse a la liga saudí

Los entrenadores españoles cada vez tienen más repercusión y éxito a nivel internacional. Así se está demostrando este verano, con múltiples representantes en el Mundial 2026 y con la apuesta de la Premier en llevar técnicos españoles. Ahora también la liga saudí busca experiencia y resultados en La Liga para tratar de hacer crecer sus equipos, con una negociación muy avanzada por incorporar a Marcelino García Toral.

Marcelino es uno de los entrenadores más reconocidos en España, destacando por coger equipos sin los mejores presupuestos y consiguiendo un salto de nivel en todas sus plantillas. El último ejemplo fue el del Villarreal, siendo fundamental en la clasificación a la Champions. También destacó con el Athletic Club y Valencia, entre otros. Por ello, tras dejar la Cerámica, ya tiene nuevo banquillo a la vista y las operaciones por su incorporación muy avanzadas, a punto de asumir un reto internacional.

El Al Ahli está a punto de cerrar el fichaje de Marcelino como nuevo entrenador

Es el Al Ahli el equipo que se ha interesado por el fichaje de Marcelino como nuevo entrenador. El club de Arabia Saudí es uno de los más destacados en la liga saudí, finalizando la pasada campaña en tercera posición, solo por detrás del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal de Karim Benzema. Por ello, el Al Ahli ha apostado por Marcelino para hacer crecer al equipo y poder pelear por el título.

Las negociaciones para cerrar su fichaje como nuevo técnico están muy avanzadas y Marcelino ya habría dado el visto bueno a su incorporación, aunque aún faltan por pulir varios detalles, pero la sensación es optimista. El español llegaría al equipo saudí para sustituir a Matthias Jaissle, y lo hace de forma libre después de terminar su contrato con el Villarreal y no renovar.

Marcelino tendrá un reto internacional después de dejar el Villarreal

A la espera de que se cierre el acuerdo, el fichaje de Marcelino por el Al Ahli supondría un nuevo reto para el asturiano, cogiendo las riendas de un banquillo fuera de España. Ya lo hizo cuando asumió el cargo en el Olympique de Marsella, pero apenas pudo estar siete partidos al mando por problemas extradeportivos del club. Marcelino siempre ha dirigido banquillos españoles, destacando en todos los equipos que ha dirigido, como Racing de Santander, Sevilla, Valencia, Athletic Club y Villarreal, entre otros.

Ahora, está a punto de dar el salto a nivel internacional y pasar a dirigir el equipo saudí, que cuenta en su plantilla con jugadores como Ivan Toney, Franck Kessié, Edouard Mendy y Riyad Mahrez. Un acuerdo que se espera cerrar y hacer oficial en la próxima semana, ya que además el Al Ahli ha sido el primer club en preguntar por Marcelino una vez dijo adiós al Villarreal.