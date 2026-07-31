Oficial: Santi Denia es el nuevo seleccionador de la República Checa y ya desafía a España

El entrenador de la Selección española en categorías inferiores da el salto a una absoluta y se convierte en el seleccionador de la República Checa para las próximas dos temporadas, estrenándose en el cargo en la Nations League

Los entrenadores españoles cada vez tienen más prestigio a nivel internacional y muestra de ello es la cantidad de seleccionadores españoles que ha habido dirigiendo a múltiples países en este Mundial 2026. Ahora, Santi Denia se une a esta tendencia y coge las riendas para ser el seleccionador de la República Checa.

El que ha sido el entrenador de la Selección española en categorías inferiores, encargándose de la sub-17, sub-19 y sub-21, y saliendo campeón con varios grupos, ahora da el salto y se convierte en el seleccionador de un país, que luchará por clasificarse a la Eurocopa de 2028. Este viernes ha sido su presentación oficial.

El fichaje de Santi Denia como seleccionador de la República Checa ya es oficial

Este viernes, la Federación de Fútbol de la República Checa ha hecho oficial el fichaje de Santi Denia como seleccionador. El albaceteño se convierte así en el primer extranjero que ocupa este cargo, a la espera de poder conseguir con él grandes resultados para el equipo del país. El ex jugador del Atlético de Madrid como ha firmado para las dos próximas temporadas, hasta 2028 aunque con opción de ampliación según sus resultados.

De esta forma, toma el relevo de Miroslav Koubek, que dimitió del cargo después de que el país checo quedara eliminado de la fase de grupos del Mundial 2026. El seleccionador de las categorías inferiores de España ha sido presentado y ha mostrado su entusiasmo por esta nueva etapa. "Estoy feliz de estar aquí y sumamente motivado, ya que considero que es una gran oportunidad dirigir a la selección checa" ha explicado Santi Denia en su presentación.

Santi Denia planta cara a España ante su primer reto en la Nations League

El nuevo seleccionador de la República Checa tendrá su gran debut en el banquillo en la Nations League, que comienza sus partidos este mismo año. De hecho, en octubre habrá un duelo directo entre España y la República Checa, y Denia ya lanza un aviso. "Ahora quiero ganar también a España" ha asegurado en su presentación, desafiando a la vigente campeona del mundo y mostrando su ambición en su nuevo puesto.

Los méritos deportivos de Santi Denia que le han llevado a convertirse en seleccionador de la República Checa

El entrenador albaceteño tiene un gran palmarés que ha captado la atención internacional y por la que en República Checa han apostado por él, poniendo a un extranjero por primera vez en este cargo, para tratar de sumar éxitos deportivos. En su carrera como seleccionador, ha dirigido las categorías inferiores de España, conquistando títulos importantes.

Fue el encargado de convertir en campeones de Europa a la Selección española Sub-17. De igual forma, también fue campeón de Europa con la Sub-19 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección olímpica española. También ha estado al frente de España Sub-21, aunque ahora como dirigente de la República Checa ya reta hasta a la selección campeona del mundo.