Giro inesperado con Vozinha: del acuerdo con Colo-Colo a una oferta que puede cambiar su futuro

El futuro de Vozinha ha dado un giro inesperado. El portero caboverdiano, una de las revelaciones del Mundial 2026, tenía cerrado su fichaje por Colo-Colo, pero los continuos retrasos en su llegada han abierto la puerta a una oferta del RS Berkane marroquí que podría cambiar su destino

La historia de Vozinha sigue sumando capítulos después del Mundial 2026. El portero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, parecía tener definido su próximo destino apenas unos días después de finalizar la competición. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que su futuro estaría en Chile, el mercado ha dado un vuelco inesperado.

El guardameta, que actualmente se encuentra sin equipo, había alcanzado un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Colo-Colo. El club chileno incluso anunció su incorporación, convencido de que la operación estaba completamente cerrada. No obstante, la llegada del internacional caboverdiano se ha ido retrasando de forma reiterada y la incertidumbre empieza a instalarse.

Según rumores, Vozinha ha aplazado hasta en tres ocasiones su viaje a Chile, un movimiento que ha despertado dudas dentro de la entidad alba. Mientras tanto, una nueva posibilidad ha irrumpido con fuerza en el horizonte: el RS Berkane, uno de los clubes más importantes de Marruecos, trabaja para convencer al guardameta y hacerse con sus servicios antes de que estampe su firma con el conjunto chileno.

Del anonimato al escaparate mundial

Pocas historias representan mejor el impacto que puede tener un Mundial en la carrera de un futbolista. Antes del torneo, Vozinha era un portero conocido principalmente por los aficionados al fútbol africano y por el seguimiento de la selección de Cabo Verde. Sin embargo, su actuación en la Copa del Mundo cambió por completo su situación.

El encuentro frente a España fue el punto de inflexión. A pesar de la derrota de los caboverdianos, el veterano guardameta firmó una actuación sobresaliente, realizando varias intervenciones de enorme mérito que evitaron un marcador mucho más amplio. Aquella exhibición le situó en el radar de numerosos clubes y disparó su popularidad.

Durante el resto del campeonato mantuvo un nivel muy alto, consolidándose como uno de los porteros más destacados del torneo y convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la histórica participación de Cabo Verde. Su rendimiento también tuvo reflejo fuera del terreno de juego: aumentó considerablemente su valor de mercado y multiplicó su número de seguidores en redes sociales, pasando de ser un futbolista relativamente desconocido a convertirse en una figura reconocida a nivel internacional.

Marruecos entra en escena

Cuando parecía que el siguiente paso de su carrera estaba decidido, el interés del RS Berkane ha reabierto completamente el escenario.

El conjunto marroquí busca reforzar su plantilla con futbolistas de experiencia internacional y considera que Vozinha puede aportar liderazgo inmediato bajo los palos. Además, la posible llegada de Bubista, seleccionador de Cabo Verde durante el Mundial, al banquillo del Berkane podría convertirse en un factor decisivo para inclinar la balanza. La buena relación entre ambos facilitaría la adaptación del portero y permitiría al técnico seguir contando con uno de los jugadores de mayor confianza durante su etapa al frente del combinado caboverdiano.

Mientras tanto, en Colo-Colo crece la inquietud. El club esperaba incorporar al guardameta hace ya varios días para integrarlo en la dinámica del equipo, pero los continuos aplazamientos mantienen la operación en el aire. Aunque el acuerdo sigue vigente, nadie se atreve a dar el fichaje por cerrado hasta que Vozinha llegue definitivamente a Chile.

Con el mercado todavía abierto y varias opciones sobre la mesa, el portero se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su carrera. Después de conquistar al mundo con sus actuaciones bajo palos, ahora deberá elegir cuál será el siguiente capítulo de una historia que el Mundial transformó para siempre.