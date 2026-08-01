El Villarreal cierra el fichaje de Péter Gulácsi a un precio económico

El equipo entrenado por Iñigo Pérez necesitaba a un portero con experiencia y de garantías para que supliera a Luiz Júnior toda vez que salieron Arnau Tenas y Diego Conde. El húngaro, de 36 años, está llamado, a priori, a ser el segundo guardameta durante esta temporada

El Villarreal CF y el RB Leipzig tienen un principio de acuerdo para el traspaso de Péter Gulácsi.IMAGO

Después de una semana en las que las negociaciones se han alargado más de lo que se esperaba, el Villarreal CF y el RB Leipzig han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del portero Péter Gulácsi el cual era el objetivo número uno del club amarillo para reforzar una posición que se había quedado muy debilitada por las salidas de Arnau Tenas y Diego Conde. El Villarreal CF ha cerrado el fichaje a un precio muy económico para un guardameta que está llamado a ser suplente de Luiz Júnior.

El Villarreal CF desembolsa 2 millones de euros para hacerse con Péter Gulácsi

Ha sido el RB Lepizig el que ha dado la primera pista de que el traspaso de Péter Gulácsi al Villarreal CF estaba más que encaminado cuando el club alemán ha anunciado oficialmente que el húngaro no iba concentrado con sus compañeros porque las conversaciones para su traspaso estaban bastante encaminadas.

Con este contexto, se ha filtrado que el Villarreal CF y el RB Leipzig ya tiene un entendimiento, después de negociar intensamente esta última semana, para que el club español pague unos 2 millones de euros por el portero de 36 años tal y como ha informado Fabrizio Romano. Cantidad económica que está sujeta a que el guardameta supere el preceptivo reconocimiento médico. No debería haber problema con ello ya que Péter Gulacsi lleva entrenándose con normalidad con el RB Leipzig durante esta pretemporada.

El Villarreal CF cierra, de este modo, una de las grandes necesidades que tenía en su plantilla, habiéndose decantado por la contratación de un portero de experiencia y de trayectoria reconocida que en la pasada temporada disputó 23 partidos y 2.009 minutos en la Bundesliga con el RB Leipzig.

El Villarreal dejó salir a Arnau Tenas y a Diego Conde

El Villarreal CF, por tanto, ahora tiene cubierta la portería con Luiz Júnior y con Péter Gulácsi. A priori, el brasileño es el que parte con la vitola de titular, siendo el húngaro, que es ya veterano y está curtido en muchas batallas, el que tendrá el rol de suplente. Decisión que queda en manos del nuevo entrenador Iñigo Pérez.

Hay que tener en cuenta que Luiz Júnior ha dejado alguna que otra duda durante su etapa en el Villarreal CF y no hay que descartar que Péter Gulacsi, en algún momento, le pueda arrebatar la titularidad en la temporada que está a punto de comenzar.

Con todo, el Villarreal CF soluciona uno de los problemas que tenía su plantilla ya que la posición de portero se había quedado algo debilitada por la marcha de dos porteros que la temporada pasada estaban en el club. Arnau Tenas apostó por irse al RCD Mallorca, en donde está llamado a ser titular, mientras que Diego Conde eligió fichar por el Real Betis, quien también le garantizaba estar en un equipo de UEFA Champions League como lo es el Villarreal CF no perdiendo así estatus.

Ahora el club amarillo puede centrarse en reforzar otras posiciones que necesita mejorar el equipo que entrena Iñigo Pérez.