El fichaje de Péter Gulácsi se complica un poco más: exige dos años de contrato

El Villarreal mantiene al meta húngaro como su prioridad para reforzar la portería, pero la operación se ha complicado; el RB Leipzig reclama una compensación económica por el traspaso y el portero exige una duración de contrato y unas condiciones salariales que el 'Submarino' no está dispuesto a asumir

La búsqueda de un nuevo portero sigue siendo una urgencia en las oficinas del Villarreal por pura necesidad logística tras las salidas de Diego Conde, cedido al Real Betis, y de Arnau Tenas, que jugará esta temporada a préstamo en el RCD Mallorca. La dirección deportiva trabaja para incorporar un guardameta experimentado que acompañe a Luiz Júnior en una campaña marcada por la exigencia de LaLiga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

El nombre que continúa encabezando la lista es el de Péter Gulácsi. El internacional húngaro reúne todas las condiciones que busca el club amarillo por experiencia al máximo nivel, liderazgo, personalidad y una dilatada trayectoria en competiciones europeas. Sin embargo, la negociación se ha estancado por las diferencias económicas y contractuales de todas las partes implicadas.

Gulácsi quiere dos años y el Villarreal solo ofrece uno

Uno de los principales puntos de desacuerdo tiene que ver con la duración del contrato. A sus 36 años, y según informan los compañeros de El Periódico del Mediterráneo, Gulácsi pretende firmar por dos temporadas para asegurarse estabilidad en el tramo final de su carrera. El Villarreal, en cambio, mantiene una postura firme y únicamente contempla ofrecerle un año de vinculación.

La explicación responde a la planificación deportiva del club. En La Cerámica consideran que Luiz Júnior es la gran apuesta de presente y de futuro para defender la portería amarilla. El brasileño está llamado a consolidarse como titular y la llegada de un veterano se entiende como un complemento que aporte competencia, experiencia y liderazgo, pero sin hipotecar la planificación de las próximas temporadas.

Tampoco existe entendimiento en el apartado salarial. Gulácsi todavía conserva una ficha elevada correspondiente al último año de contrato que mantiene con el RB Leipzig y no quiere renunciar a unas condiciones económicas muy favorables y superiores a las que ofrece actualmente el Villarreal.

El 'Submarino' no tiene intención de romper su escala salarial por un futbolista veterano y entiende que, para desbloquear la operación, el conjunto alemán debería asumir una parte importante de ese sueldo.

El Leipzig reclama dinero por el traspaso

La postura del RB Leipzig añade un nuevo obstáculo a las negociaciones. El club alemán pretende obtener una compensación económica por el traspaso del internacional húngaro. Su intención es recuperar parte del coste que supondría facilitar la salida de un futbolista que todavía tiene contrato hasta junio de 2027 y cuya ficha seguiría condicionando las cuentas del club si decide colaborar económicamente en la operación.

El Villarreal considera excesiva esa exigencia. En la dirección deportiva amarilla entienden que un portero de 36 años, que afronta el último gran contrato de su carrera y que ha perdido protagonismo en el Leipzig, debería poder salir mediante una fórmula mucho más asequible.

La idea del 'Submarino' pasa por una cesión, una rescisión pactada o una operación prácticamente a coste cero. En ningún caso contempla realizar un desembolso importante por un guardameta que llegaría, en principio, para competir una única temporada.

La experiencia que busca Iñigo Pérez

Pese a todas las dificultades, la operación sigue viva porque en el Villarreal nadie duda de que Gulácsi encaja perfectamente en el perfil que pretende Iñigo Pérez. El técnico quiere un portero con experiencia internacional que eleve el nivel de la plantilla y ayude al crecimiento de Luiz Júnior sin generar un conflicto por la titularidad.

El internacional húngaro acumula once temporadas defendiendo la portería del Leipzig, más de 360 partidos oficiales y una amplia experiencia tanto en la Bundesliga como en la Champions League, un bagaje que resulta especialmente atractivo para un equipo que volverá a competir entre la élite europea.

Su liderazgo dentro del vestuario y su capacidad para convivir con un rol compartido recuerdan al modelo que en su día representó Pepe Reina durante su etapa en el Villarreal.

El Villarreal mantiene la calma

Pese a que Gulácsi sigue siendo el favorito, en La Cerámica no quieren transmitir sensación de urgencia ni alerta. La confianza depositada en Luiz Júnior permite afrontar la negociación con paciencia y sin necesidad de aceptar unas condiciones que el club considera alejadas de su política deportiva y económica.

Además, la dirección deportiva es consciente de que el mercado suele ofrecer nuevas oportunidades conforme se aproxima el cierre de la ventana de fichajes. Muchos clubes terminan facilitando salidas mediante cesiones o asumiendo parte de los salarios de futbolistas que no entran en sus planes. Por ello, el Villarreal mantiene abiertas otras alternativas mientras sigue intentando acercar posturas por Gulácsi.