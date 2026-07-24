El Villarreal, muy cerca de suplir las salidas de Arnau Tenas y Diego Conde: Péter Gulácsi

El equipo amarillo, que esta temporada va a ser entrenado por Iñigo Pérez, necesita de un portero que sea competencia de Luiz Júnior toda vez que Diego Conde se ha ido al Real Betis y Arnau Tenas está en la rampa de salida, siendo el RCD Mallorca quien más aprieta por cerrar su fichaje

El Villarreal CF ha intensificado en las últimas horas el trabajo de mercado en la portería debido a que está muy cerca de incorporar al veterano Péter Gulácsi, del RB Leipzig. El equipo que entrena Iñigo Pérez necesita a un guardameta después de que Diego Conde se haya marchado al Real Betis y de que se le haya comunicado a Arnau Tenas que no se cuenta con él, estando el RCD Mallorca interesado en su fichaje. Apuesta la dirección deportiva castellonense por un portero veterano, si es que nada se tuerce, para darle competencia a Luiz Júnior quien parte con la vitola de titular de cara a la próxima temporada.

Péter Gulácsi, muy cerca de fichar por el Villarreal CF

El Villarreal CF ha acelerado para cerrar el fichaje de Péter Gulácsi el cual se puede culminar en las próximas horas según informa Fabrizio Romano. El club amarillo necesitaba a un portero que ejerciera el rol de suplente y se ha decantado por la experiencia ya que en húngaro cuenta con 36 años.

El Villarreal CF y Péter Gulácsi ya tienen un acuerdo entre ellos y ahora es el club amarillo el que se encuentra negociando por el RB Leipzig con quien Péter Gulácsi tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. Es decir que está en el último año de contrato lo cual ayuda a hacer la operación. La operación no será muy costosa ya que la relación entre el guardameta magiar con el club alemán es muy buena, llevan los últimos 11 años juntos, y la salida se le facilitaría.

A sus 36 años, Péter Gulacsi ha demostrado que aún puede rendir en la máxima élite. No en vano, la temporada pasada disputó un total de 23 partidos y 2.009 minutos en la Bundesliga con el RB Leipzig.

La necesidad del Villarreal CF de fichar a un portero

La realidad es que el Villarreal CF necesitaba de un portero de cara a la próxima temporada en la que va a tener que compaginar LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey y ha apostado por fichar a un veterano y con experiencia más que suficiente para rendir en todas las competiciones y también con la suficiente madurez para aceptar ser suplente.

El Villarreal CF ha cedido a Diego Conde al Real Betis y está cerca de dar salida a Arnau Tenas que cuenta con el fuerte interés del RCD Mallorca el cual está apretando en las últimas horas para lograr su fichaje. Con este contexto, el Villarreal CF se queda solo con Luiz Júnior quien está llamado a ser titular a pesar de alguna que otra duda que ha dejado con su rendimiento durante la pasada campaña. Si finalmente llega Péter Gulácsi, la decisión va a quedar en manos del nuevo entrenador amarillo, Iñigo Pérez.