Pape Gueye, un poco más cerca de dejar el club: tendría ya un acuerdo con el Everton

La salida del internacional senegalés entra en su fase decisiva después de meses de especulaciones; el jugador lo tendría ya cerrado y los 'toffees' negocian con el Villarreal un traspaso que rondaría los 28 millones de euros fijos más cinco en variables, cifra inferior a las pretensiones iniciales del club amarillo, que llegó a tasar al centrocampista por encima de los 40 'kilos'

Se veía venir. El futuro de Pape Gueye se antoja cada vez más lejos de La Cerámica por motivos obvios. Es un futbolista con mercado, el Villarreal no esconde su necesidad de realizar al menos una gran venta -así lo reconoció el propio Roig Negueroles-, y la Premier League es un destino que siempre ha seducido al senegalés.

Así, lo que comenzó como un simple interés durante el pasado mercado invernal ha ido ganando fuerza con el paso de los meses hasta el punto de que, según informa el portal TEAMtalk, el internacional africano ya tendría un acuerdo con el Everton para convertirse en nuevo futbolista del conjunto inglés.

La operación, siempre según el citado medio británico, podría cerrarse en torno a los 28 millones de euros fijos más otros cinco millones en concepto de variables, vinculadas principalmente a una hipotética clasificación del Everton para la Liga de Campeones, además de otras compensaciones económicas. De confirmarse esas cifras, el Villarreal acabaría aceptando un traspaso por debajo de las expectativas con las que inició el año 2026.

Una salida que lleva meses gestándose

La marcha de Pape Gueye no sería ninguna sorpresa en el club. El centrocampista viene siendo señalado desde hace tiempo como la gran venta llamada a marcar el mercado para abordar otras operaciones.

Ya el pasado invierno estuvo muy cerca de abandonar el Villarreal rumbo al Galatasaray. Desde Turquía incluso se llegó a dar por cerrada la operación, aunque finalmente el futbolista decidió permanecer en Castellón para terminar la temporada y afrontar el Mundial con Senegal.

Tras aquel episodio, el interés se trasladó a Inglaterra. Varios clubes de la Premier League comenzaron a surgir como posibles destinos del jugador y la monitorización del mediocentro ha sido constante durante la segunda mitad del curso. Existe un convencimiento pleno de que Gueye reúne todas las condiciones para triunfar en el campeonato inglés.

A comienzos de este verano, pese al interés existente, todavía no había llegado ninguna propuesta formal a las oficinas del Villarreal. La dirección deportiva mantenía entonces un discurso de tranquilidad, convencida de que las grandes operaciones se acelerarían una vez finalizara el Mundial.

El Everton acelera la operación

Y así ha sido. Ahora parece haber llegado ese momento. Las informaciones desde Inglaterra sostienen que el Everton ha dado un paso adelante y que ya existe un acuerdo con el jugador, mientras continúan las conversaciones con el Villarreal para cerrar el traspaso.

El conjunto inglés considera a Gueye una pieza ideal para reforzar su centro del campo debido a su tremenda potencia física, su capacidad para abarcar metros y su experiencia al máximo nivel tanto en LaLiga como con la selección de Senegal.

Gueye, remando a favor de jugar en Inglaterra

El propio futbolista tampoco ha escondido nunca que la Premier League representa uno de los grandes objetivos de su carrera. Hace apenas unos meses reconocía públicamente que se veía preparado para competir en Inglaterra por la intensidad y el perfil de juego que exige el campeonato. "Por ahora, estoy muy contento en el Villarreal. He consolidado una buena temporada. Hubo algunas ofertas este invierno, pero ya veremos que pasa después del Mundial", declaró a comienzos de 2026.

El centrocampista de Senegal quiso destacar su predisposición a jugar en Inglaterra: "Veo el juego de los centrocampistas, su impacto en el partido, la intensidad… Y al verlos, me digo a mí mismo que soy más que suficiente para jugar en la Premier League".

Cabe recordar que el jugador de 27 años tiene contrato hasta junio de 2028, por lo que le restan dos años todavía de vinculación con el club.

Una operación por debajo de mercado

Uno de los aspectos más llamativos de la operación sería el importe del traspaso. Durante el pasado mercado invernal, el Villarreal rechazó propuestas superiores a los 40 millones de euros procedentes tanto de Turquía como de Arabia Saudí, convencido de que el rendimiento del senegalés seguiría incrementando su valor.

No en vano, Gueye fue elegido mejor futbolista africano de LaLiga tras completar una temporada sobresaliente con el 'Submarino', en la que disputó 30 partidos de Liga, anotó cinco goles y repartió dos asistencias. A ello se sumó un notable Mundial con Senegal que terminó de consolidar su cartel internacional.

Sin embargo, la oferta que maneja ahora el Everton se situaría por debajo de aquella valoración inicial. Los 28 millones fijos más cinco en bonus supondrían un ingreso importante para las arcas amarillas, aunque lejos de los 40 millones que el club llegó a considerar como el mínimo para sentarse a negociar.

La venta que desbloquearía el mercado amarillo

En cualquier caso, la posible salida de Pape Gueye continúa siendo la operación que puede cambiar por completo el verano del Villarreal. El internacional senegalés llegó libre procedente del Olympique de Marsella en 2024, por lo que cualquier venta supondría una enorme plusvalía para la entidad castellonense.

Además, ese ingreso permitiría a la dirección deportiva afrontar con mucha mayor capacidad económica las incorporaciones que todavía necesita Iñigo Pérez para completar la plantilla de cara al regreso a la Liga de Campeones. Después de meses de rumores, intereses y negociaciones frustradas, todo apunta a que el desenlace está cada vez más cerca. Solo restaría el acuerdo definitivo entre clubes.