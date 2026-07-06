Pape Gueye, sin oferta para salir: la venta que puede desbloquear el mercado groguet

Varios clubes de la Premier llevan meses siguiendo muy de cerca su evolución pero por el momento nada se ha traducido en una propuesta formal; el jugador se ha marchado de vacaciones y en La Cerámica apelan a la paciencia y no tienen prisa por cerrar nada

Pape Gueye sigue siendo el futbolista con más cartel del Villarreal CF en este mercado de verano. No es ningún secreto. Sin embargo, y por el momento, su situación está paralizada. Cierto es que existe interés de varios clubes europeos y no es la primera vez que se produce un sondeo de su situación contractual y sus condiciones económicas en las últimas semanas, pero la única realidad es que todavía no ha llegado ninguna oferta formal a las oficinas de La Cerámica.

Así lo asegura la Cadena SER, que apunta que, aunque equipos como el Everton siguen muy atentos a la evolución del internacional senegalés, el Villarreal aún no ha recibido una propuesta concreta para negociar un posible traspaso.

Mientras tanto, en el club amarillo existe relativa tranquilidad. La dirección deportiva es consciente de que el mercado apenas acaba de arrancar y de que el Mundial puede provocar un efecto dominó cuando finalice el torneo.

El jugador que puede marcar el verano del Villarreal

Y es que pocas operaciones condicionarán tanto la planificación deportiva del Villarreal como la de Pape Gueye. No solo porque se trata de uno de los mejores futbolistas de la plantilla, sino porque una eventual venta permitiría afrontar con mayor margen económico los fichajes que todavía necesita Iñigo Pérez.

El centrocampista senegalés es considerado la llave del mercado amarillo. Si finalmente abandona La Cerámica por una cifra importante, el club dispondrá de capacidad para acudir al mercado en busca de un sustituto de primer nivel y reforzar otras posiciones prioritarias.

No es casualidad que el nombre de Aleix García siga apareciendo como uno de los grandes deseos del Villarreal para el centro del campo, una operación de elevado calibre que dependería, en buena medida, de la salida previa del internacional senegalés.

Su valor, disparado hasta los 45 millones

El gran rendimiento del futbolista la pasada temporada no ha hecho más que incrementar su cotización. Después de ser elegido mejor jugador africano de LaLiga, completar un excelente curso con el Villarreal y firmar también un notable Mundial con Senegal, su valor de mercado alcanza ya los 45 millones de euros, una cifra que refleja el crecimiento experimentado por un futbolista que llegó libre procedente del Olympique de Marsella en el verano de 2024.

Eso convierte cualquier posible venta en una operación extraordinaria para las arcas del Villarreal, que obtendría una plusvalía prácticamente íntegra.

Inglaterra sigue muy pendiente

La Premier League continúa apareciendo como el destino más probable si finalmente se produce su salida. El Everton es el último club que ha sido relacionado con el centrocampista. El conjunto inglés busca reforzar su medular y considera que el perfil físico y táctico del futbolista encaja perfectamente en el campeonato inglés. Sin embargo, los contactos todavía no han pasado de la fase inicial y no existe ninguna propuesta sobre la mesa del Villarreal.

No es el primer equipo que llama a su puerta. Durante el pasado mercado invernal fue el Galatasaray quien llegó incluso a acercarse seriamente a su incorporación. En Turquía se dio prácticamente por hecha la operación, aunque finalmente el jugador prefirió continuar en La Cerámica para terminar la temporada y disputar el Mundial.

Además del Everton, varios clubes de la Premier llevan meses siguiendo muy de cerca su evolución, convencidos de que reúne todas las condiciones para triunfar en Inglaterra por su potencia física, capacidad para abarcar campo y llegada al área rival.

Un salto que el propio jugador nunca ha escondido

El propio Pape Gueye tampoco ha ocultado nunca que la Premier League representa uno de sus grandes objetivos profesionales. "Veo el juego de los centrocampistas, su impacto en el partido, la intensidad... y al verlos, me digo a mí mismo que soy más que suficiente para jugar en la Premier League", reconoció hace unos meses.

A sus 27 años atraviesa el mejor momento de su carrera. Tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2028, un importante cartel internacional y acaba de completar una temporada sobresaliente tanto con el conjunto amarillo como con la selección de Senegal.

Paciencia en La Cerámica

Pese al cerrojo aún echado con la llave del mercado, en el Villarreal nadie tiene prisa. La sensación dentro del club es que las grandes operaciones comenzarán a acelerarse una vez concluya el Mundial y que será entonces cuando los equipos con mayor capacidad económica den el paso definitivo.

Hasta que eso ocurra, Pape Gueye seguirá siendo el futbolista que concentra todas las miradas del mercado amarillo. El jugador se ha marchado de vacaciones tras caer eliminado en el Mundial y tampoco tiene excesiva premura por resolver su futuro. Necesita descansar y valorar sus opciones con su familia. Sabe que muchos preguntan por él y que varios clubes mantienen vivo el interés, pero la realidad es que, a día de hoy, ninguna oferta ha llegado todavía a La Cerámica.