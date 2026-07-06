El Villarreal activa la renovación presencial de abonos con el 18-J como fecha límite

Los socios amarillos que quieran renovar su carnet en las taquillas de La Cerámica podrán hacerlo a partir de este lunes; los precios han sufrido un incremento y oscilan entre los 250 y los 1.200 euros aunque siguen siendo las tarifas más baratas de los equipos que disputan la Champions

El Villarreal CF entra este lunes en una de las fases más importantes de su campaña de abonos para la temporada 2026/2027. Tras abrir el proceso de renovación por internet el pasado 29 de junio, el club amarillo activa ahora la renovación presencial para los socios que prefieran realizar el trámite de forma física. El plazo finalizará el 18 de julio, una fecha marcada en rojo para los abonados, ya que quienes no renueven antes de ese día podrían perder su localidad.

La campaña, presentada bajo el lema 'Seguim amb tu' ('Seguimos contigo'), llega en un verano marcado por el regreso del 'Submarino' a la Champions League y por las obras que todavía se están ejecutando en el Estadio de la Cerámica, unas actuaciones que también condicionan buena parte del calendario de renovaciones.

Dos modalidades de abono

El Villarreal mantiene el mismo modelo de las últimas temporadas y ofrece dos tipos de carnet. Por un lado, el Abono LaLiga, que incluye todos los partidos ligueros del primer equipo en el Estadio de la Cerámica, además de los encuentros del Villarreal Femenino y de la Cantera Grogueta en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

La segunda opción es el Abono Champions, que incorpora, además de los partidos de LaLiga, todos los encuentros de la fase liga de la Champions League y los partidos de la Copa del Rey que el conjunto amarillo dispute como local. En ambos casos, los abonados mantienen su antigüedad dentro del club.

Calendario completo de la campaña

La renovación online permanecerá abierta hasta las 10:00 horas del 18 de julio a través del portal del abonado. Paralelamente, desde este lunes y hasta esa misma fecha también podrá realizarse de forma presencial.

Las taquillas del Estadio de la Cerámica atenderán de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:00 horas. Por su parte, la tienda oficial de la Plaça Major abrirá de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Una vez concluya esta primera fase, del 20 al 23 de julio será el turno de los abonados afectados por la desaparición de sus localidades debido a las obras del estadio, que podrán escoger un nuevo asiento.

Posteriormente, del 24 al 27 de julio, renovarán los abonados reasignados y los pertenecientes a Tribuna Impar Central y Lateral, cuyas zonas también se han visto modificadas por la remodelación del estadio. Los cambios generales de ubicación se realizarán los días 28 y 29 de julio, mientras que las nuevas altas comenzarán a partir del 3 de agosto, siempre que existan localidades disponibles.

Descuentos y ventajas

El club mantiene el descuento del 50% para los menores de 26 años, nacidos a partir del 1 de enero de 2001, en todas las zonas del estadio salvo la Zona VIP. También continúa vigente la rebaja de 30 euros para jubilados y pensionistas.

Asimismo, los abonados podrán seguir utilizando el sistema de Asiento Libre, mediante el cual ceden su localidad cuando no puedan asistir a un partido. Si esa entrada se vende, recibirán un descuento en la renovación de la siguiente temporada. Además, todos los socios podrán disponer tanto del carnet físico como de su versión digital.

El Villarreal también mantiene el programa Very Yellow People Oro, reservado a los aficionados que la pasada campaña faltaron, como máximo, a cuatro partidos de Liga, un requisito que el club endurecerá de cara al curso 2027/2028, cuando solo podrán faltar a tres encuentros para conservar esa condición.

Una subida de precios que genera debate

La campaña también ha llegado acompañada de cierta controversia por el incremento de los precios respecto a temporadas anteriores, una subida que el Villarreal ya había avanzado y que justifica por el impacto de las obras que se están llevando a cabo en el Estadio de la Cerámica y por la reordenación de distintas zonas del recinto.

Los precios oscilan entre los 250 y los 950 euros para el Abono LaLiga y entre 325 y 1.200 euros para el Abono Champions, aunque los abonados con categoría Oro disfrutan de tarifas sensiblemente inferiores, que arrancan desde 150 y 210 euros, respectivamente.

El anuncio provocó numerosas críticas entre parte de la afición en las redes sociales, donde muchos seguidores mostraron su malestar por el incremento de las tarifas pese a que el Villarreal continúa situándose entre los clubes con los abonos más económicos de los equipos que disputarán competiciones europeas la próxima temporada.