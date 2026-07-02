El Estadio de La Cerámica superará los 22.000 espectadores tras las obras

Pese al incremento del aforo, el Villarreal mantendrá intacto su número de abonados limitando esa cifra a unos 19.500 pases; el estreno del remodelado estadio se producirá el 5 ó 6 de septiembre contra el Deportivo de La Coruña en la cuarta jornada de Liga

El Estadio de la Cerámica continúa con su transformación para la temporada 2026/2027. El club amarillo incrementará el aforo de su feudo una vez concluyan las obras de adecuación que se están llevando a cabo este verano y el recinto superará por primera vez la barrera de los 22.000 espectadores, mejorando así las 21.332 localidades con las que contaba hasta ahora por motivos de seguridad.

La ampliación de capacidad forma parte del nuevo proceso de modernización impulsado por la entidad, que trabaja desde hace semanas para adaptar el estadio a las exigencias marcadas por LaLiga, la UEFA y la RFEF. No se trata únicamente de ganar capacidad sino de mejorar la circulación interior, reforzar la seguridad y ofrecer una experiencia más cómoda tanto a los aficionados locales como a los visitantes.

Las obras obligarán, además, al Villarreal a comenzar la próxima Liga lejos de casa. El conjunto amarillo disputará las tres primeras jornadas como visitante para disponer del tiempo necesario y finalizar los trabajos. La esperada puesta de largo de la nueva Cerámica llegará el próximo 6 de septiembre, cuando el Deportivo de La Coruña visite Vila-real en la cuarta jornada del campeonato.

Un estadio con más capacidad para Europa

Aunque el club todavía no ha oficializado el aforo definitivo que tendrá el recinto una vez concluya la remodelación, sí está garantizado que superará los 22.000 espectadores, lo que supone un incremento de, al menos, unas 700 localidades respecto a la capacidad anterior.

Ese aumento responde, principalmente, a la reorganización de determinados espacios del estadio y a la adecuación de varias zonas para cumplir con los requisitos organizativos y de seguridad que exigen las competiciones nacionales e internacionales.

El regreso del Villarreal a la Liga de Campeones también ha influido en la planificación. El club pretende disponer de una mayor capacidad para gestionar la presencia de aficionados visitantes en las grandes noches europeas sin alterar el funcionamiento habitual del estadio.

No habrá más abonados

Pese al incremento del aforo, el Villarreal mantendrá intacto su número de abonados. La entidad seguirá limitando esa cifra a unos 19.500 pases, por lo que las nuevas localidades no supondrán una ampliación masiva de la campaña de abonos.

El objetivo pasa por disponer de un mayor margen para la distribución de entradas destinadas a compromisos institucionales, afición visitante y necesidades organizativas derivadas tanto de LaLiga como de la Champions League.

Las obras también han obligado al club a reorganizar distintas zonas del estadio. Algunos abonados tendrán que cambiar de ubicación como consecuencia de la nueva distribución de localidades, mientras que otros verán modificada la categoría de su asiento con la creación de nuevos espacios hospitality, entre ellos el futuro Club La Cerámica.

Una reforma más allá del aforo

Los trabajos que se están ejecutando este verano incluyen la construcción de nuevos vomitorios, pasillos de distribución y mejoras en los accesos, actuaciones que buscan agilizar la movilidad de los aficionados tanto en la entrada como en la salida del recinto.

Además, el Villarreal levanta un nuevo edificio anexo en la esquina del Fondo Norte con Tribuna. El inmueble albergará nuevos espacios de uso deportivo, zonas de aparcamiento y diferentes servicios destinados a mejorar la experiencia de los aficionados durante los días de partido.

La reforma supone un nuevo paso en la evolución del estadio después de la gran remodelación inaugurada durante el año del centenario del club. Entonces, La Cerámica cambió por completo su imagen exterior e interior y se consolidó como uno de los recintos más modernos del fútbol español.

La nueva Cerámica abrirá en septiembre

El calendario concedió un pequeño respiro al Villarreal. El equipo de Iñigo Pérez arrancará el campeonato con tres desplazamientos consecutivos, una circunstancia que permitirá completar las obras sin interferir en la competición.

Si no se producen contratiempos, el estreno del remodelado Estadio de la Cerámica llegará el fin de semana del 5-6 de septiembre. El Deportivo de La Coruña será el primer rival en pisar un estadio que contará con más capacidad, mejores accesos y nuevos espacios para afrontar una temporada ilusionante marcada por el regreso del Villarreal a la Liga de Campeones.

La casa del 'Submarino' sigue creciendo y lo hace sin perder su esencia, pero cada vez más preparada para responder a las exigencias del fútbol de élite.