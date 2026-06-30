Así será el calendario liguero del Villarreal CF en la temporada 2026/2027

Los amarillos visitarán al Real Madrid en octubre y recibirán al conjunto blanco en marzo, mientras que el doble duelo ante el FC Barcelona llegará entre noviembre y febrero en una temporada que también estará marcada por los derbis autonómicos y el regreso a la Champions

El Villarreal CF ya conoce su hoja de ruta de la temporada 2026/2027. El sorteo del calendario celebrado este martes por la RFEF dejó definido el camino del conjunto de Iñigo Pérez en un curso en el que volverá a disputar la Champions League y que arrancará con una circunstancia muy particular: las tres primeras jornadas serán lejos del Estadio de la Cerámica.

El club amarillo solicitó comenzar el campeonato como visitante debido a las obras de adecuación y mejora de seguridad del estadio, una petición que finalmente ha sido aceptada por LaLiga y la RFEF.

Tres salidas consecutivas para empezar

El estreno liguero llegará el fin de semana del 15 y 16 de agosto en los Campos de Sport de El Sardinero frente al recién ascendido Racing de Santander. No será un inicio sencillo para el Submarino, que enlazará posteriormente dos desplazamientos de máxima exigencia.

En la segunda jornada visitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano y, una semana después, viajará a Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés.

La puesta de largo en el Estadio de la Cerámica no llegará hasta la cuarta jornada, el 6 de septiembre, cuando el Villarreal recibirá al Deportivo de La Coruña. Apenas unos días después volverá a jugar como local frente al Real Betis antes de afrontar la primera jornada intersemanal del campeonato con una visita a La Rosaleda contra el Málaga.

Las fechas marcadas en rojo

El calendario también deja perfectamente definidos los principales compromisos del curso:

Real Madrid

- Jornada 8: Real Madrid-Villarreal (11 de octubre).

- Jornada 27: Villarreal-Real Madrid (7 de marzo).

FC Barcelona

- Jornada 14: Barcelona-Villarreal (22 de noviembre).

- Jornada 24: Villarreal-Barcelona (14 de febrero).

Atlético de Madrid

- Jornada 2: Atlético-Villarreal (23 de agosto).

- Jornada 33: Villarreal-Atlético (21 de abril).

Uno de los encuentros más curiosos llegará en la Jornada Retro de LaLiga. Será el 11 de abril, en la jornada 31, cuando el Athletic Club visite La Cerámica en una cita que volverá a recuperar la estética clásica del campeonato.

Todos los derbis valencianos

Los aficionados amarillos también pueden marcar ya en el calendario los seis derbis autonómicos de la temporada.

Levante

- Jornada 7: Villarreal-Levante (20 de septiembre).

- Jornada 32: Levante-Villarreal (18 de abril).

Elche

- Jornada 9: Villarreal-Elche (18 de octubre).

- Jornada 28: Elche-Villarreal (14 de marzo).

Valencia

- Jornada 10: Valencia-Villarreal (25 de octubre).

- Jornada 25: Villarreal-Valencia (21 de febrero).

Un desenlace que no dará tregua

El tramo final tampoco será sencillo para los de Íñigo Pérez. Tras disputar la 'Jornada Retro' contra el Athletic y recibir posteriormente al Atlético de Madrid, el Villarreal afrontará las últimas semanas del campeonato con una visita al Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla FC.

La despedida de la Cerámica llegará en la penúltima jornada frente a Osasuna, mientras que el último compromiso liguero será el 30 de mayo de 2027 en el Reale Arena ante la Real Sociedad, uno de los desplazamientos más exigentes del campeonato.

Con el calendario ya definido, el Villarreal puede empezar a planificar una temporada que combinará LaLiga y la Champions League. Un inicio condicionado por las obras de La Cerámica, varios derbis muy repartidos a lo largo de todo el curso, visitas a los grandes en momentos muy distintos del campeonato y un final de temporada que promete poner a prueba las aspiraciones del 'Submarino'.