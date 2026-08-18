Oficial: El Villarreal ata a Dani Budesca hasta 2031 con una cesión en el aire

El 'Submarino' blinda a una de las grandes promesas de su cantera con una renovación estratégica después de semanas de incertidumbre por el interés de varios clubes; ahora, lo más probable es que se acelere su préstamo para que tenga minutos y continúe su progresión lejos de La Cerámica

Dani Budesca ha firmado un nuevo contrato con el Villarreal que le vincula hasta 2031.Instagram | Dani Budesca

El Villarreal ha renovado a Dani Budesca hasta 2031. El club amarillo ha conseguido cerrar uno de los expedientes que más incertidumbre habían generado durante las últimas semanas y asegura así el futuro de uno de los laterales con mayor proyección de la cantera grogueta. El futbolista murciano, que tenía contrato hasta junio de 2027, amplía su vinculación por cuatro temporadas más en un movimiento que supone una clara apuesta por su potencial.

La renovación llega después de un verano en el que el nombre de Budesca ha estado relacionado con numerosos clubes. Osasuna, Valencia, Racing de Santander, Córdoba y otros equipos de Segunda División y del extranjero habían mostrado interés por el lateral, cuya situación contractual hacía especialmente atractivo su fichaje.

Ahora, con el nuevo contrato firmado, el Villarreal gana tiempo para decidir cuál es el siguiente paso. Todo apunta a que ese camino puede pasar por una cesión la próxima temporada.

El Villarreal blinda a una de sus grandes promesas

La entidad amarilla no quería correr riesgos con un futbolista al que lleva siguiendo desde que llegó a la cantera. Budesca aterrizó en la estructura del Villarreal con apenas 11 años y, desde entonces, ha ido quemando etapas hasta convertirse en una de las grandes realidades de Miralcamp.

El lateral ya despuntó durante la temporada pasada con el Villarreal B, donde fue uno de los jugadores más importantes del equipo. Terminó el curso como el futbolista con más minutos del filial, con más de 3.000, además de acumular 36 titularidades en Primera Federación.

Su progresión también tuvo premio con el primer equipo. Budesca debutó con el Villarreal en la Champions League ante el Bayer Leverkusen, un momento especialmente significativo para un jugador formado íntegramente en la estructura amarilla.

Ese crecimiento ha provocado que el club haya decidido apostar fuerte por su continuidad. La renovación hasta junio de 2031 refleja la confianza existente dentro de la entidad en las posibilidades de un futbolista llamado a tener protagonismo en el futuro.

Ahora bien, por su demarcación, no tendrá hueco en el primer equipo, donde su posición está muy bien cubierta con Alex Freeman y Santiago Mouriño. La competencia en el lateral derecho limita considerablemente sus opciones de continuidad y esa circunstancia explica que tanto el club como el futbolista valoren diferentes salidas de cara a esta temporada. Pese a ello, nadie discute su talento.

Gana enteros una cesión provechosa

El nuevo contrato no significa necesariamente que Budesca vaya a permanecer esta temporada ni en el filial ni tampoco en la primera plantilla del Villarreal. De hecho, la posibilidad de una cesión cobra fuerza como solución para permitir que el jugador continúe acumulando experiencia y minutos.

La duda está en el destino. Por un lado, existen opciones para que compita en Primera División, un escaparate ideal que podría darle una mayor exposición y acelerar su adaptación al máximo nivel. El inconveniente sería la competencia y el riesgo de asumir un papel secundario.

La otra vía sería una salida a LaLiga Hypermotion, donde encontraría más posibilidades de convertirse en un jugador importante y disputar una elevada cantidad de minutos. Clubes como Ceuta, Leganés, Las Palmas, Córdoba y Andorra, entre otros, siguen mostrando interés por el murciano.

La decisión está en manos del jugador, que está valorando qué es lo mejor para su desarrollo y también qué papel puede tener en el Villarreal de Iñigo Pérez.

Un lateral ofensivo con muchos pretendientes

Budesca ha despertado interés precisamente por el perfil que ofrece. El Villarreal lo define como un lateral derecho muy completo, con gran despliegue físico, dominio de los duelos y proyección ofensiva. Su velocidad y capacidad para profundizar por la banda lo convierten en un jugador especialmente atractivo para clubes que buscan recorrido y agresividad en el carril.

Además, su trayectoria internacional con las categorías inferiores de España ha incrementado todavía más su valor. El murciano ha pasado por las selecciones Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-19, consolidándose como uno de los proyectos más interesantes de su generación.

El desenlace supone un alivio para el club amarillo después de semanas en las que el futuro de Budesca estuvo en el aire. Con el jugador entrando en el último año de contrato, la entidad se enfrentaba al riesgo de perder el control sobre uno de sus activos más prometedores.

Ahora el escenario cambia por completo. El Villarreal ha conseguido renovar a Dani Budesca hasta 2031 y podrá decidir con calma su próximo movimiento, sin la presión de una salida definitiva.