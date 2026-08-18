La Cerámica acelera su transformación: el Villarreal instala ya el césped y avanza las obras

El coliseo amarillo afronta la recta final de unas reformas que mejorarán accesos, circulación, servicios y elevarán el aforo por encima de las 22.000 localidades; el club ya ha comenzado a instalar el nuevo tapete y prepara el estreno de su remodelado feudo ante el Deportivo de La Coruña el próximo sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas

El Villarreal CF continúa avanzando en la remodelación del Estadio de La Cerámica y las imágenes facilitadas por el propio club permiten comprobar cómo evoluciona una actuación que pretende volver a dar un paso adelante en la modernización de la casa del 'Submarino'.

Las obras han avanzado este verano tanto en el interior como en el exterior del recinto y esta semana han alcanzado uno de sus momentos más visibles: la instalación del nuevo césped, con la mirada puesta ya en el regreso del fútbol a la localidad castellonense.

La puesta de largo del renovado estadio está prevista para la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, el sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas, cuando el Deportivo de La Coruña visite La Cerámica. El calendario, con tres desplazamientos consecutivos para comenzar el campeonato, ha permitido al Villarreal disponer de unas semanas adicionales para completar unos trabajos que van mucho más allá de una simple ampliación del aforo.

La nueva Cerámica superará las 22.000 localidades

Uno de los principales cambios será precisamente el aumento de capacidad. El estadio, que hasta ahora contaba con 21.332 localidades por motivos de seguridad, pasará a superar la barrera de los 22.000 espectadores una vez finalizadas las actuaciones.

El Villarreal pretende añadir alrededor de 700 localidades, aunque el aforo definitivo todavía no ha sido comunicado oficialmente. La ampliación responde a la reorganización de diferentes espacios del recinto y a la adaptación de La Cerámica a las exigencias de seguridad y organización de las competiciones nacionales e internacionales.

Hay un detalle especialmente relevante. El crecimiento del estadio no supondrá un aumento del número de abonados. El club mantendrá la cifra en torno a los 19.500 pases, de manera que las nuevas localidades servirán para disponer de mayor margen para entradas, compromisos institucionales, afición visitante y las necesidades organizativas de LaLiga y, especialmente, de la Champions League.

Nuevos vomitorios y una circulación más fluida

El objetivo de la reforma no se limita a meter más aficionados en las gradas. El Villarreal está actuando también sobre la distribución interior del estadio con la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución, destinados a mejorar de manera considerable la circulación de los espectadores, tanto en los accesos como durante la salida del recinto.

Las actuaciones buscan reforzar además la seguridad y hacer más cómoda la experiencia del aficionado en los días de partido. Una evolución que continúa la transformación iniciada en los últimos años y que pretende mantener a La Cerámica como uno de los estadios de referencia del fútbol español por su modernidad y por la variedad de espacios y servicios que ofrece.

Un nuevo edificio junto al Fondo Norte

Otra de las grandes actuaciones se concentra en el exterior del estadio. El Villarreal está construyendo un nuevo edificio anexo a la zona del Fondo Norte con Tribuna, una infraestructura que permitirá crear nuevos espacios de uso deportivo, zonas de aparcamiento y diferentes áreas destinadas tanto al funcionamiento del club como a mejorar la experiencia durante los partidos y otros eventos.

La obra supone un nuevo añadido a la transformación que La Cerámica viene experimentando desde el año del centenario. El club mantiene así su apuesta por una instalación que ha ido modificando tanto su imagen como su funcionalidad para adaptarse a las necesidades del fútbol moderno.

El césped, a punto

Las últimas imágenes muestran otro de los avances más importantes: el Villarreal ya está instalando el césped del Estadio de La Cerámica. Se trata de una señal inequívoca de que las obras encaran su tramo decisivo y de que el estadio comienza a recuperar su aspecto habitual antes de volver a abrir sus puertas a la competición.

La hoja de ruta apunta directamente al duelo ante el Deportivo a comienzos de septiembre. Será entonces cuando los aficionados puedan comprobar sobre el terreno el resultado de unas actuaciones que han obligado al Villarreal a empezar la temporada fuera de casa.

También crece la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza

El verano de reformas no se limita a La Cerámica. El Villarreal también está ampliando la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, que ha ganado 10.000 metros cuadrados y alcanza ya los 130.000 m².

En el complejo se está construyendo un nuevo campo de fútbol 11 que podrá funcionar también como dos campos de fútbol 8, además de tres campos de fútbol 5 destinados a los más pequeños del Curso de Psicomotricidad, de entre tres y cinco años.

La actuación incluye además un moderno graderío doble, con visibilidad tanto hacia el nuevo terreno de juego como hacia el actual campo 5, pensado para que familiares y aficionados puedan seguir los partidos con mayor comodidad.

El Villarreal está culminando así un verano de obras en sus dos principales instalaciones deportivas. La Cerámica se prepara para una nueva temporada de Champions League, con más capacidad, mejores accesos y nuevos espacios, mientras la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza sigue creciendo a su ritmo.