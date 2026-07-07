El Villarreal amplía su Ciudad Deportiva con 10.000 metros cuadrados y un nuevo campo

El club amarillo remodelará sus instalaciones con la construcción de nuevos terrenos de juego, una grada para aficionados y familiares y una reforma que elevará sus dominios hasta los 130.000 metros cuadrados

El Villarreal CF continúa reforzando las bases de su crecimiento a marchas forzadas. El club amarillo continúa enfrascado en la remodelación de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, un ambicioso proyecto que permitirá ampliar y modernizar las instalaciones de entrenamiento tanto del primer equipo como de toda la cantera.

La entidad ha adquirido una parcela de 10.000 metros cuadrados que se incorporará al complejo de Miralcamp, incrementando su superficie hasta alcanzar los 130.000 metros cuadrados. Se trata de la primera fase de un plan de actuación mucho más amplio que el Villarreal desarrollará de manera progresiva durante los próximos meses con el objetivo de seguir adaptando sus infraestructuras al constante crecimiento deportivo del club.

La ampliación responde a la necesidad de dar respuesta al crecimiento constante de una cantera que cada temporada incorpora más equipos y futbolistas a su estructura.

Un nuevo campo de fútbol y más espacio para la cantera

Las obras ya se encuentran en marcha y está previsto que esta primera fase quede finalizada de cara al inicio de la temporada 2026/2027. La nueva parcela, situada entre el actual campo 5 y la nueva ronda sudoeste de Vila-real, permitirá construir un nuevo terreno de juego de fútbol 11 que, a su vez, podrá dividirse en dos campos de fútbol 8 para optimizar su utilización por parte de los distintos equipos de la cantera.

El proyecto también contempla la creación de tres campos de fútbol 5 destinados a los alumnos del Curso de Psicomotricidad, una iniciativa orientada a niños de entre tres y cinco años que representa el primer escalón dentro del modelo formativo del Villarreal.

Más comodidad para aficionados y familiares

La remodelación no se limitará únicamente a la creación de nuevos espacios deportivos. El Villarreal está construyendo además un moderno graderío con visibilidad tanto hacia el nuevo campo como hacia el actual campo 5, una mejora que permitirá a familiares y aficionados seguir los encuentros con mayor comodidad.

Se trata de una actuación que busca mejorar la experiencia de quienes acuden diariamente a Miralcamp, donde cada fin de semana se disputan decenas de partidos de las diferentes categorías del club.

Una segunda fase ya está sobre la mesa

La ampliación anunciada por el Villarreal es únicamente el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso. La entidad ya trabaja en la planificación de una segunda fase que incluirá una importante redistribución de los espacios actuales y la creación de nuevas zonas destinadas tanto al primer equipo como a la cantera. El objetivo pasa por modernizar el centro neurálgico del club y adaptarlo a las necesidades de una estructura deportiva que no ha dejado de crecer durante los últimos años.

La Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del Villarreal y en uno de los pilares sobre los que se sustenta el éxito deportivo de la entidad.

Una apuesta estratégica por el futuro

La inversión en infraestructuras forma parte de la estrategia que el Villarreal viene desarrollando desde hace años bajo la presidencia de Fernando Roig y la dirección de Fernando Roig Negueroles. El crecimiento del club no solo se ha reflejado sobre el terreno de juego, sino también en la constante mejora de unas instalaciones consideradas entre las más completas del fútbol español.

Con esta ampliación, Miralcamp alcanzará los 130.000 metros cuadrados y dispondrá de más espacio para el trabajo diario del primer equipo, el Villarreal Femenino y todos los conjuntos de la cantera, además de seguir potenciando la formación de los más pequeños desde sus primeras etapas.

La Cerámica también continúa transformándose

Paralelamente a las actuaciones en la ciudad deportiva, el Villarreal mantiene abiertas las obras de mejora del Estadio de la Cerámica. Los trabajos permitirán optimizar los accesos, la circulación interior y la seguridad de los aficionados mediante la construcción de nuevos vomitorios y pasillos, además de levantar un nuevo edificio anexo entre Tribuna y Fondo Norte.

Ese espacio albergará nuevas dependencias de uso deportivo, zonas de aparcamiento y áreas exclusivas destinadas a mejorar la experiencia de los aficionados durante los días de partido. Mientras el primer equipo prepara una temporada ilusionante con el regreso a la Champions League, el Villarreal sigue construyendo también fuera del césped.