El primer filial de David Albelda inicia el lunes 13 su pretemporada

El Villarreal B sigue un esquema idéntico al del primer equipo en su vuelta al trabajo con los reconocimientos médicos y los primeros entrenos, pero con una semana de retraso por su disputa del 'play off' del ascenso que alargó la temporada 25/26 hasta mediados de junio

El primer filial del Villarreal ya ha anunciado su fecha de vuelta al trabajo. El equipo iniciará oficialmente la pretemporada el próximo lunes 13 de julio con los habituales reconocimientos médicos, dando comienzo a un nuevo curso en Primera RFEF bajo la dirección de David Albelda.

A diferencia del primer equipo de Iñigo Pérez, que arrancó su pretemporada una semana antes con los preceptivos controles médicos programados para el lunes 6 de julio, los futbolistas del filial se incorporan una semana más tarde puesto que terminaron la temporada 25/26 más tarde puesto que prolongaron la competición hasta mediados de junio al disputar el 'playoff' de ascenso a Segunda División.

Después de una campaña muy exigente y de quedarse a las puertas del regreso al fútbol profesional, el cuerpo técnico ha considerado oportuno respetar unos días más de vacaciones antes de afrontar una nueva temporada cargada de ilusión.

Tres días de pruebas antes de volver al césped

La actividad arrancará el lunes con los reconocimientos médicos en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. La plantilla se dividirá en diferentes grupos para completar las habituales pruebas físicas y médicas entre los días 13 y 15 de julio.

Será el jueves 16 cuando David Albelda dirija la primera sesión sobre el terreno de juego, dando el pistoletazo de salida a una pretemporada que volverá a estar marcada por la presencia de numerosos futbolistas jóvenes con opciones de alternar el filial y el primer equipo.

El técnico valenciano iniciará así su segundo año al frente del Villarreal B con el objetivo de mantener el protagonismo competitivo del equipo y continuar formando futbolistas para el primer equipo, una de las principales señas de identidad de Miralcamp.

Albelda pone en marcha un nuevo proyecto

Con el regreso previsto para la próxima semana, David Albelda comenzará a preparar un curso en el que el Villarreal B volverá a presentarse como uno de los equipos llamados a pelear por los puestos altos de Primera RFEF.

Tras quedarse muy cerca del ascenso a Segunda División el pasado mes de junio, el filial afronta una nueva oportunidad para seguir consolidando el crecimiento de una generación de futbolistas que continúa llamando a las puertas del primer equipo.

Los internacionales llegarán más tarde

No toda la plantilla estará disponible desde el primer día. El Villarreal B deberá esperar todavía unas semanas para recuperar a sus tres internacionales Sub-19, que continúan concentrados con la selección española disputando el Campeonato de Europa de la categoría en Gales. El guardameta Pau Polo y los atacantes Hugo López y 'Joselillo' Gaitán siguen inmersos en la lucha por el título continental después de que España completara una fase de grupos impecable.

La selección española dirigida por Paco Gallardo cerró la primera fase con pleno de victorias, 14 goles a favor y sin encajar un solo tanto, certificando además el liderato del Grupo A tras golear en la tercera jornada por 4-0 a Alemania.

En ese encuentro destacó especialmente 'Joselillo' Gaitán, que fue titular y disputó los noventa minutos, mientras que Pau Polo y Hugo López no tuvieron protagonismo puesto que se quedaron en el banquillo.

España busca la final del Europeo

La aventura internacional de los tres futbolistas amarillos continuará este miércoles con la disputa de las semifinales del Europeo. España se medirá a Croacia por un puesto en la gran final después de que el combinado balcánico certificara su clasificación como segundo del Grupo B. En la otra semifinal se enfrentarán Ucrania y Alemania.

Independientemente de hasta dónde llegue el combinado nacional, los tres internacionales disfrutarán posteriormente de sus correspondientes vacaciones, por lo que se incorporarán más tarde a la disciplina del Villarreal B una vez concluido su periodo de descanso, por lo que no se les espera hasta la primera semana del mes de agosto.

Será una ausencia lógica dentro de la planificación del club, que prioriza la recuperación física de unos futbolistas que enlazarán prácticamente toda la temporada con una competición internacional de máximo nivel.