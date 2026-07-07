Oficial: Cesión de Valou al Getafe para acelerar el crecimiento de una gran promesa

El central costamarfileño jugará la temporada 2026/2027 a las órdenes de Bordalás; el préstamo no contempla opción de compra; el Villarreal apuesta por buscarle minutos en Primera División para continuar con su progresión

El Villarreal CF continúa enfrascado en la planificación de sus filiales y los siguientes movimientos ya forman parte de su operación salida tras los fichajes de Jan Encuentra, Valen Gómez y Andero Kaares. Tras varios días en los que la negociación se ha ido cocinando a fuego lento -aunque sin dudas de que se terminaría materializando-, el club groguet hizo oficial este martes la cesión de Jean Ives Valou al Getafe para la temporada 2026/2027.

El joven central costamarfileño jugará el próximo curso a las órdenes de José Bordalás en busca de minutos y experiencia en Primera División, aunque el club amarillo mantiene intacta su confianza en uno de los defensas con mayor proyección de Miralcamp.

La operación se ha cerrado finalmente como una cesión simple, sin opción de compra y sin compensación económica entre ambas entidades. Una fórmula que deja claro que el Villarreal considera a Valou una apuesta de presente y futuro. Se descarta por tanto cualquier tipo de transacción económica puesto que también se apuntó a una posible venta del jugador por una cifra cercana al millón de euros en una operación paralela al traspaso de Ramón Terrats, otro jugador por el que ambos clubes mantienen abierta una negociación.

El zaguero, de solo 19 años, afrontará así su primera experiencia continuada en la máxima categoría después de consolidarse durante la pasada campaña como uno de los futbolistas más importantes del Villarreal B.

Una apuesta de futuro que sigue siendo amarilla

La decisión del Villarreal encaja con la hoja de ruta diseñada para el futbolista. El pasado mes de enero el club renovó a Valou hasta junio de 2030, una ampliación de contrato que evidenciaba la enorme confianza depositada en su progresión. Desde entonces, el internacional costamarfileño ha seguido acumulando experiencia en el filial, donde disputó 28 partidos oficiales y anotó tres goles, convirtiéndose en una pieza fundamental dentro del esquema de David Albelda.

Además, durante el pasado curso también tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Copa del Rey, un paso más dentro de un crecimiento que en el Villarreal consideran todavía lejos de haber tocado techo. Por ello, el club entiende que un año en un equipo de Primera División como el Getafe puede resultar decisivo para acelerar su evolución antes de regresar a La Cerámica.

Bordalás vuelve a fijarse en Miralcamp

No es la primera vez que el Getafe intenta hacerse con los servicios del joven central. El pasado verano ambas partes ya estuvieron cerca de cerrar la operación, aunque las diferencias en las condiciones terminaron frustrando el acuerdo. Ahora sí, Bordalás contará con un futbolista al que seguía desde hace tiempo y que encaja perfectamente en el perfil de defensor que suele potenciar el técnico azulón.

Zurdo, contundente en el juego aéreo, rápido al cruce y con una importante capacidad para anticiparse, Valou llega al Coliseum para competir por un puesto en una defensa que volverá a caracterizarse por su intensidad y fortaleza física.

El Getafe, además, ha convertido en una de sus señas de identidad la apuesta por futbolistas jóvenes procedentes de categorías inferiores, una estrategia que en los últimos años le ha permitido sacar un gran rendimiento a jugadores como Christantus Uche, Adrià Altimira o Davinchi.

El Villarreal sigue priorizando las salidas

La marcha de Valou se enmarca dentro del proceso de reestructuración que está llevando a cabo el Villarreal durante este mercado de verano. El club está centrando buena parte de sus esfuerzos en resolver la situación de varios futbolistas antes de abordar nuevas incorporaciones para la plantilla de Iñigo Pérez, que este jueves iniciará los entrenamientos de pretemporada sobre el césped.

En ese mismo plan continúa pendiente de resolverse el futuro de Ramón Terrats, cuyo traspaso al propio Getafe se mantiene bien encaminado y podría convertirse en una de las próximas operaciones del conjunto amarillo.

Mientras tanto, el Villarreal opta por proteger el patrimonio de uno de los jugadores con mayor proyección de su cantera. La cesión sin opción de compra permite que Valou continúe acumulando experiencia en la élite sin perder el control sobre un futbolista llamado a tener un papel importante en el futuro del 'Submarino'.

Con solo 19 años y un contrato de larga duración, el central costamarfileño afronta ahora el mayor reto de su carrera. El Villarreal seguirá muy de cerca su evolución convencido de que este préstamo puede convertirse en un paso decisivo antes de regresar a La Cerámica con el objetivo de hacerse un hueco definitivo en el primer equipo.