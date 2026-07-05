El Villarreal anuncia el fichaje de Andero Kaares, capitán de Estonia Sub 17

El delantero centro se incorporará en principio a la disciplina del primer filial de David Albelda; su progresión en el fútbol de su país ha sido explosiva puesto que ya acumula hasta 33 encuentros con el primer equipo del FC Flora

Antes de centrarse en los fichajes del primer equipo, el Villarreal CF sigue mirando hacia el futuro apuntalando a marchas forzadas a su filial. El conjunto amarillo ha hecho oficial la incorporación de Andero Kaares, una de las mayores promesas del fútbol estonio, que aterriza en la cantera grogueta procedente del FC Flora de Tallin.

A sus 17 años, el internacional en categorías inferiores de Estonia llega como una nueva apuesta estratégica del club, que incluso ha abonado un traspaso para hacerse con sus servicios puesto que se trata de un contrato que tenía contrato en vigor con la entidad báltica hasta 2028.

Aunque el Villarreal no ha especificado inicialmente el equipo en el que militará durante la próxima temporada, todo apunta a que el joven futbolista se incorporará al Villarreal B de David Albelda, un movimiento poco habitual por su edad y que demuestra la enorme confianza que existe en su potencial. Su contrato con la entidad amarilla se extenderá hasta 2030.

Con este movimiento, el club groguet continúa construyendo una cantera cada vez más internacional y vuelve a posicionarse en el mercado de jóvenes promesas europeas. No en vano, incorpora a uno de los futbolistas con mayor proyección de Estonia, un atacante que ya sabe lo que es competir en la máxima categoría de su país y que ahora tendrá la oportunidad de seguir creciendo en una de las mejores fábricas de talento del fútbol español.

Una de las joyas del fútbol estonio

Kaares llega avalado por una progresión meteórica. Formado en el FC Flora, uno de los clubes más importantes de Estonia, el futbolista debutó con el primer equipo siendo todavía cadete y ha ido quemando etapas a una velocidad increíble.

En las dos últimas temporadas ha disputado un total de 33 encuentros con el primer equipo del Flora y este curso ya había participado en 13 partidos de la Estonia Premium Liiga, firmando dos goles y dos asistencias pese a competir con futbolistas mucho más experimentados. Llega a Vila-real tras haberse proclamado campeón de Liga y Copa en su país.

Su crecimiento ha sido constante dentro de la estructura del club estonio, alternando participaciones con el primer equipo, el filial y el conjunto Sub 19 antes de consolidarse definitivamente entre los profesionales.

Capitán de Estonia y brillante Europeo sub-17

Más allá de su rendimiento en el Flora, el nuevo jugador amarillo ha llamado la atención por sus actuaciones con la selección de Estonia. Kaares ha sido el capitán de la selección estonia Sub 17 durante el reciente Campeonato de Europa, un torneo en el que, pese a la eliminación de su país en un grupo muy exigente en el que coincidió con España, dejó una magnífica imagen y confirmó que es uno de los grandes talentos del fútbol báltico.

Su liderazgo, personalidad y capacidad para asumir responsabilidades siendo uno de los jugadores más jóvenes del campeonato han convencido definitivamente a la dirección deportiva del Villarreal para apostar por su incorporación.

Potencia física y margen de crecimiento

Con cerca de 1,90 metros de estatura, Kaares destaca por un perfil físico muy potente para su edad. Es diestro, veloz y posee una notable capacidad para atacar los espacios, aunque los informes de seguimiento también destacan su facilidad para asociarse, su buen manejo del balón y su rapidez para girarse en zonas de presión.

Aunque habitualmente actúa como delantero centro, también ha demostrado durante su formación capacidad para desenvolverse en distintas posiciones ofensivas e incluso ocupar zonas más retrasadas del campo, una polivalencia que aumenta todavía más su valor como proyecto de futuro.

Precisamente, ese margen de crecimiento ha sido uno de los factores que más ha seducido al Villarreal, que considera al estonio una inversión de presente y, sobre todo, de futuro.

Una apuesta diferente para la cantera

El Villarreal vuelve a mostrar su alta capacidad de actuación acudiendo al mercado europeo para incorporar futbolistas jóvenes procedentes de ligas menos mediáticas. La entidad amarilla vuelve a demostrar su decidida apuesta por detectar talento antes de que explote definitivamente.

El primer filial amarillo incorpora así a su tercer futbolista tras confirmar a Jan Encuentra (Andorra) y a Valen Gómez (Talavera de la Reina), así como sellar la continuidad de Ayman Arguigue.

El hecho de haber pagado un traspaso por un jugador de solo 17 años ya evidencia de por sí la confianza depositada en un futbolista que llega para reforzar una cantera que continúa siendo una de las grandes señas de identidad del club.

Además, su posible incorporación directa al Villarreal B convertiría a Kaares en uno de los jugadores más jóvenes del filial, donde podría aprovechar las vacantes generadas tras las salidas y ascensos que está viviendo el equipo dirigido por David Albelda este verano.