Primer refuerzo del filial de Albelda: firma Jan Encuentra, traspasado del Andorra

El joven defensor cierra su fichaje por el Villarreal B para las tres próximas campañas; formado en las canteras de Barça y Betis, es un lateral derecho de largo recorrido, intenso y con facilidad para incorporarse al ataque

El Villarreal B ya ha activado la maquinaria para construir el nuevo proyecto de la temporada 2026/2027. Después del duro golpe que supuso caer eliminado ante el Zamora en el play-off de ascenso a Segunda División, el filial amarillo mira hacia adelante con David Albelda al frente del banquillo y con la intención de volver a levantar un equipo competitivo, joven y con mucho margen de crecimiento. El primer movimiento ya está cerrado.

El Villarreal CF y el FC Andorra han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Jan Encuentra, lateral derecho catalán que jugará en el 'Mini Submarino' las próximas tres temporadas. El futbolista firma hasta junio de 2029 y se convierte así en la primera incorporación del nuevo Villarreal B de Albelda.

El defensor llega después de una campaña muy positiva en Unionistas de Salamanca, donde actuó cedido por el conjunto andorrano y terminó dando un importante salto competitivo en Primera Federación.

Un lateral con recorrido y mucha personalidad

Jan Encuentra nació en Lleida el 5 de mayo de 2006, aunque futbolísticamente siempre ha destacado por una madurez impropia de su edad. Lateral derecho de largo recorrido, intenso y con facilidad para incorporarse al ataque, el catalán ha ido creciendo paso a paso hasta llamar la atención del Villarreal.

Aunque su posición natural es la banda derecha, una de las grandes virtudes del futbolista es su polivalencia. Durante el pasado curso actuó en ambos laterales e incluso ocupó posiciones más adelantadas en determinados momentos de la temporada. Esa capacidad para adaptarse a distintos roles fue una de las claves para convertirse en un jugador importante en Unionistas.

En Salamanca dejó actuaciones muy destacadas y terminó el curso con 22 partidos disputados en Primera Federación, firmando además dos goles y repartiendo dos asistencias. Unos números muy interesantes para un futbolista de perfil defensivo.

Además, varios de esos goles fueron especialmente llamativos. En Unionistas todavía recuerdan el tanto anotado en el Heliodoro Rodríguez López o el gol conseguido en el Ruta de la Plata, acciones que terminaron de confirmar su crecimiento ofensivo.

Del Betis al fútbol profesional

Jan Encuentra aterriza en Vila-real después de una trayectoria formativa muy completa. El lateral pasó por las categorías inferiores del FC Barcelona y también por la base del Nástic Manresa antes de incorporarse a la cantera del Real Betis.

En el conjunto verdiblanco terminó de explotar como uno de los laterales con más proyección de su generación. Disputó más de 80 partidos en la cantera verdiblanca, participando en competiciones de máximo nivel formativo como la División de Honor Juvenil o la UEFA Youth League.

Su rendimiento llamó la atención del FC Andorra, que lo incorporó en el verano de 2025 tras finalizar su etapa en el Betis. En el Principado realizó la pretemporada bajo las órdenes de Ibai Gómez y dejó buenas sensaciones, aunque finalmente el club decidió apostar por una cesión para que siguiera creciendo con minutos en una categoría tan exigente como la Primera Federación. Ahí apareció Unionistas. Y el movimiento terminó siendo un acierto total para todas las partes.

Explosión en Salamanca

Aunque su inicio en Salamanca fue algo irregular y le costó entrar en dinámica competitiva, Jan Encuentra acabó convirtiéndose en uno de los nombres propios de la temporada en Unionistas. Su evolución fue muy llamativa con el paso de las jornadas. Ganó confianza, mejoró defensivamente y empezó a soltarse en ataque hasta convertirse en un recurso muy valioso para el conjunto salmantino.

En total disputó 1.718 minutos oficiales entre todas las competiciones, dejando una imagen de futbolista moderno, atrevido y con personalidad pese a su juventud. Ese crecimiento no pasó desapercibido para el Villarreal, que ha decidido apostar fuerte por él y convertirlo en el primer fichaje del filial para la próxima campaña.

Operación de futuro

El Villarreal B incorpora así talento, juventud y proyección para reforzar el lateral derecho. En la entidad amarilla consideran que Encuentra tiene condiciones para seguir creciendo dentro del modelo de cantera del club y convertirse en uno de los jugadores importantes del nuevo proyecto.

La operación también deja también satisfecho al FC Andorra. El club tricolor firmó al jugador libre el pasado verano y ahora consigue un traspaso beneficioso reservándose además un 30% de una futura venta, muestra clara de la confianza que mantienen en la progresión del futbolista.

En Vila-real arranca una nueva etapa. El filial groguet quiere pasar página tras la decepción del play-off y Jan Encuentra representa perfectamente la idea del nuevo proyecto: juventud, hambre, recorrido y capacidad para crecer.