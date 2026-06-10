Roig renueva la apuesta por sus técnicos: un año más para Albelda, 'Cifu' y Reina

El Villarreal amplía su confianza en los tres entrenadores del filial de cara a la temporada 2026/2027, una decisión que refuerza la estructura y la búsqueda de coherencia y estabilidad entre todas sus categorías tras un año de prometedores resultados de los equipos de Miralcamp

El Villarreal CF ha movido ficha en su estructura formativa y ha dejado cerrados los principales banquillos de la cantera para la temporada 2026/2027. Tal y como adelantó ESTADIO Deportivo, el club amarillo ha apostado de forma clara por la continuidad en su proyecto de fútbol base, renovando a los técnicos de Villarreal B, Villarreal C y Juvenil A tras un curso de resultados sólidos y crecimiento sostenido en todas las categorías.

La entidad presidida por Fernando Roig entiende que la estabilidad es una de las claves del éxito en Miralcamp, especialmente en un momento de transición en el primer equipo, donde la salida de Marcelino García Toral ha dado paso a la llegada de Iñigo Pérez al banquillo del primer equipo. Ese relevo en la élite no ha tenido réplica en la cantera, donde el club ha preferido mantener intacta su estructura principal.

La decisión del Villarreal confirma que la cantera sigue siendo uno de los pilares del proyecto deportivo. En un verano marcado por cambios en el primer equipo, la entidad ha optado por no tocar lo que funciona en Miralcamp y asegurar la continuidad de tres técnicos que conocen a la perfección el modelo formativo del club. Con la llegada de Iñigo Pérez al primer equipo y la continuidad de Albelda, 'Cifu' y Pepe Reina en la base, el Villarreal refuerza una estructura que busca coherencia entre todas sus categorías.

Albelda, liderazgo consolidado en el Villarreal B

David Albelda continuará al frente del primer filial después de una temporada de notable rendimiento en Primera Federación. El técnico valenciano ha logrado consolidar al filial en una categoría tremendamente exigente, compitiendo con regularidad en la zona alta y manteniendo el crecimiento de varios jóvenes que ya llaman a la puerta del primer equipo.

El Mini Submarino cerró la liga regular en una meritoria cuarta posición, lo que le permitió disputar el play-off de ascenso a Segunda División. Estuvo muy cerca de alcanzar la final por el ascenso, pero terminó cayendo en el partido de vuelta contra el Zamora CF. Pese a ello, la sensación general en el club es de proyecto sólido, competitivo y en franca progresión.

La continuidad de Albelda refuerza la idea del Villarreal de mantener una línea clara de trabajo entre cantera y élite, donde el resultado es importante, pero el desarrollo del jugador sigue siendo prioritario.

'Cifu', estabilidad y crecimiento en el Villarreal C

También seguirá en el organigrama David Cifuentes 'Cifu', que continuará dirigiendo al Villarreal C tras una campaña muy consistente en Tercera Federación. El segundo filial ha vuelto a demostrar su capacidad para competir en la zona noble de la clasificación, cerrando el curso en cuarta posición y accediendo al play-off de ascenso.

El equipo cayó en una eliminatoria muy disputada ante el Atlético Levante, pero en el club valoran especialmente la regularidad mostrada durante todo el año y el papel del conjunto como puente fundamental entre el juvenil y el Villarreal B.

La renovación de 'Cifu' responde a esa idea de continuidad estructural que el Villarreal considera clave para que los jóvenes futbolistas sigan un proceso natural de evolución dentro del club.

Pepe Reina, crecimiento acelerado en el Juvenil A

La tercera pata de esta apuesta por la estabilidad es la renovación de Pepe Reina, que seguirá al frente del Juvenil A, tal y como adelantó ESTADIO-. El exportero ha firmado una primera temporada muy positiva en el club. El exportero, en su estreno en los banquillos, ha logrado consolidar un grupo competitivo y con proyección, combinando formación y resultados en una categoría de máxima exigencia.

El Juvenil A terminó la División de Honor en tercera posición, logrando además un billete para la Copa del Rey Juvenil del próximo curso. Sin embargo, el gran escaparate del año volvió a ser la UEFA Youth League, donde el equipo groguet firmó una actuación sobresaliente. Los de Reina se clasificaron como uno de los mejores conjuntos de la fase de liga con cinco victorias en seis partidos y llegaron hasta los cuartos de final, donde cayeron por la mínima ante el PSG en un encuentro muy reñido.

El club valora especialmente el impacto del técnico en la formación de jugadores, su capacidad de liderazgo y su rápida adaptación a los banquillos.