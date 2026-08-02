El Racing, tras Sergio Canales, sondea el fichaje de Dani Parejo

El centrocampista, de 37 años, está sin equipo después de haber acabado contrato con el Villarreal CF y uno de los equipos que se ha interesado por contar con sus servicios es el cántabro, recién ascendido a Primera división, y que desea contar con buenos jugadores para conseguir el objetivo de la permanencia

Dani Parejo es actualmente uno de los agentes libres más interesantes que quedan en el mercado de fichajes. El centrocampista acabó contrato con el Villarreal CF, que decidió no seguir contando con él, pero a sus 37 años aún tiene energías y ganas para seguir jugando al máximo nivel. El madrileño está a la espera de que le llegue una oferta adecuada la cual podría ser la de Racing de Santander que está abierto a unirlo a Sergio Canales en la que es su temporada de regreso a Primera división.

El Racing de Santander se piensa el fichaje de Dani Parejo

El Racing de Santander quiere dejar huella en Primera división y tiene como meta construir el mejor equipo posible para luego conseguir la permanencia en la élite del fútbol español. Para ello, el club cántabro desea tener en plantilla a buenos futbolistas y que estos sean contrastados en LaLiga.

La edad, de momento, no supone un problema para el Racing de Santander, que ya fichó a Sergio Canales, de 35 años, ya que ahora, según el compañero Matteo Moretto, quiere la incorporación de Dani Parejo, de 37 años.

El centrocampista no está pensando en la retirada. Al mismo tiempo tampoco descartó la posibilidad de jugar en Arabia Saudí o en volver al Valencia CF, oferta que difícilmente le llegue, pero también dejó claro que su próximo equipo tendría que ser en una ciudad en la que su familia encaje, señalando así que tampoco fichará por el primer club que llame a su puerta. "El club, su forma de jugar y una ciudad que para mi familia sea cómoda, estaría encantado. Estoy en la tesitura de que si no sale nada que me venga bien, pues a lo mejor tomo la decisión de no volver a jugar. Creo que no la voy a tomar, voy a tener opciones para seguir jugando".

Está por ver ahora que el Racing de Santander se lance de manera definitiva por un Dani Parejo que, de momento, está a la espera de acontecimientos ya que el centrocampista no quiere precipitarse a la hora de elegir su nuevo equipo.

Dani Parejo ya está lejos de ser el gran jugador que deslumbró en el Getafe CF, el Valencia CF y en sus primeros años en el Villarreal CF. Su bajón de rendimiento fue tal que el Villarreal CF le comunicó que no contaba con él después de una temporada en la que disputó 41 partidos oficiales y 1.689 minutos. El centrocampista aceptó la postura del club amarillo y ahora estudia las opciones que le restan, pero la realidad es que Dani Parejo aún tiene mucha calidad y pueden ser diferencial en equipos que no tengan como objetivo el luchar por la permanencia en Primera división.