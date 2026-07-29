Tras Sergio Canales, el Racing de Santander cierra la llegada de Yassir Zabiri, estrella del Mundial sub 20

El club cántabro ultima la incorporación de la perla marroquí del Mundial sub‑20, cedido por el Stade Rennes en una operación que podría hacerse oficial en cuestión de horas

El Racing de Santander sigue moviéndose en el mercado de fichajes en busca de tener la mejor plantilla posible en su vuelta a LaLiga EA Sports. Por el momento, la dirección deportiva ha confirmado las incorporaciones de Facundo González, Asier Villalibre y Sergio Canales. Tras ello, apunta a unirse en la lista Yassir Zabiri, internacional con Marruecos y estrella del Mundial sub 20, con el que está cerrada su llegada inminentemente.

José Alberto López sigue probando diferentes esquemas en los partidos de pretemporada. El Racing de Santander ya se ha enfrentado a la Real Sociedad y Osasuna, de dónde han podido sacar conclusiones y ponerlo en práctica en el mercado de fichajes. La incorporación de Yassir Zabiri podría ser cuestión de horas, al igual que un comunicado oficial que tendrá lugar una vez que los acuerdos estén firmados y listos para su confirmación.

Yassir Zabir presentó su candidatura desde el Mundial sub 20

Yassir Zabir viene de jugar su primera temporada en el Stade Rennais, al que llegó el pasado mes de enero y firmó un contrato hasta 2028. Durante la segunda vuelta de la campaña, el delantero ha disputado seis partidos y no ha visto puerta ni firmado una asistencia. Sin embargo, hasta enero defendió la camiseta del Famalicao, con el que ha alcanzado los cuatro tantos en doce encuentros, siendo importante en la faceta goleadora.

No obstante, las buenas sensaciones que estaba dejando en Portugal le llevó a recibir la llamada de Marruecos, con la que jugó un amistoso contra Burundi, antes del último Mundial. No obstante, su mayor logro de su carrera hasta el momento ha sido el Mundial sub 20 que ganó el pasado año, firmando cinco asistencias y siendo el máximo anotador con otros tres jugadores, dando un salto importante a sus 21 años.

Competencia para Yassir Zabiri en el Racing de Santander

De esta manera, Yassir Zabiri tendría una dura competencia en la delantera del Racing de Santander, en la que actualmente se encuentran Asier Villalibre y Juan Carlos Arana. Giorgi Guliashvilli podría jugar en la posición de '9'. Por lo demás, José Alberto López cuenta con la figura de Andrés Martín e Iñigo Vicente, que fueron claves para el ascenso del club a Primera División. El marroquí tendría su primera experiencia en LaLiga EA Sports.

En este sentido, Yassir Zabiri está muy cerca de ser oficialmente nuevo jugador del Racing de Santander, ya que el Diario AS ha informado que el director deportivo del club, Chema Aragón tiene atada la llegada del futbolista, que llegaría cedido procedente del Stade Rennes. Por ello, esta sería la cuarta incorporación del equipo cántabro en su regreso a LaLiga EA Sports, al que le restan apenas dos semanas para el pistoletazo de salida.

Las situación del Racing de Santander en el mercado de fichajes

Por otro lado, el Racing de Santander trabaja en el apartado de llegadas pero también en el de salidas en este mercado de fichajes. Hasta el momento, nueve jugadores han dicho adiós al conjunto de José Alberto López, como han sido Yeray Cabanzón, Mario García, Aritz Aldasoro, Javi Castro, Jokin Ezkieta, Damián Rodríguez, Pablo Ramón, Manex Lozano y Peio Canales, que ha vuelto al Athletic Club tras cumplir con la cesión.

La llegada de Yassir Zabiri, con relación con el Atlético de Madrid, le va a dar un salto de calidad al Racing de Santander en Primera División, que tendrá un reto exigente tras una gran temporada en LaLiga Hypermotion. José Alberto López está teniendo cambios importantes en su plantilla, pero con llegadas que pueden provocar ilusión en El Sardinero a falta de muy poco para el arranque de la competición.

Además, cabe recordar que Yassir Zabiri fue vinculado con el Sevilla, por lo que se considera un jugador al que se la ha puesto el foco desde LaLiga EA Sports en diferentes ocasiones. Ahora, ha sido el Racing de Santander el que se ha adelantado para cerrar su llegada para la inminente campaña, por lo que podría llegar con tiempo suficiente para adaptarse y tener minutos en los partidos amistosos de pretemporada.