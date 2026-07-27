El Racing de Santander cierra el fichaje de un descarte del Athletic Club

El cuadro cántabro ha cerrado la llegada de Gaizka Alboniga - Menor, que días atrás se despidió del club vasco. Era una de las perlas de Lezama y llegó al filial vasco en categoría Alevín. Ahora formará parte del Rayo Cantabria

Athletic Club y Racing de Santander se verán las caras en un amistoso de pretemporada el próximo miércoles. En ese duelo habrá un especial reencuentro entre Peio Canales y el Racing de Santander. El centrocampista de 21 años estuvo cedido el pasado curso en el cuadro del Sardinero y fue parte vital para el ascenso a Primera de los racinguistas con seis goles y nueve asistencias.

Este buen rendimiento que le dio Peio Canales como cedido desde el Athletic Club al Racing de Santander además de otros ex del cuadro vasco como Asier Villalibre, Iñigo Vicente o Jokin Ezkieta parece que han sido motivo suficiente para que en El Sardinero sigan poniendo sus miras en el club vasco. Este lunes, Ángel García de Cazurreando informaba de que el Racing de Santander habría cerrado la incorporación para su filial (Rayo Cantabria) de Gaizka Alboniga-Menor.

Gaizka Alboniga, ex del filial del Athletic Club, ya tiene nuevo equipo

Gaizka Alboniga - Menor es un centrocampista de 21 años que el pasado 10 de julio se despidió del Athletic Club con una sentida carta en la que apostaba por poder cumplir alguna vez el sueño de jugar en San Mamés. Gaizka Alboniga es un ejemplo más de lo productiva que es la cantera del Athletic Club que precisamente en este mercado de fichajes de verano ya le ha dado salida a varios jugadores de su filial. En todas estas salidas, el Athletic Club ha repetido un patrón que es el de guardarse una opción de tanteo en el futuro y un porcentaje ante una posible venta.

Gaizka Alboniga menor fue descartado por el Athletic Club

Gaizka Alboniga se despidió el Athletic Club el pasado 10 de mayo después de que el club vasco decidiese que el joven de 21 años no continuase formándose en Lezama. Esta decisión causó cierto revuelo en el entorno del Athletic Club ya que Gaizka Alboniga era una de las grandes perlas de Lezama. Curiosamente, junto a Peio Canales, recibió en 2023 un premio por parte de la Peña Juvenil. Este premio reconoció años atrás a jugadores como Sancet, Iñigo Vicente o Susaeta.

La carta de despedida de Gaizka Alboniga del Athletic Club

Gaizka Alboniga se despidió del Athletic Club con la siguiente carta: "Después de 11 años, me toca despedirme del sitio que me ha visto crecer y tanto me ha dado. Ha sido un auténtico sueño hecho realidad haber formado parte de este gran club durante tantos años, me llena de orgullo y solo puedo dar las gracias por tanto.

Ha sido increíble para mí haber podido representar al Athletic durante todos estos años y me marcho con una sonrisa y una mochila llena de recuerdos y aprendizajes inolvidables. Aún me acuerdo de esa primera carta, de ese primer entrenamiento y de ese primer partido representando al Athletic. Llegué con 10 años, con la ilusión de hacer lo que más me gustaba y en el sitio que más deseaba, si pudiera volver en el tiempo volvería a repetir la historia una vez tras otra. Solo me queda agradecer y valorar cada momento que he vivido representando esta camiseta. A cualquier niño le hubiera encantado estar en mi lugar, me llevo conmigo todas las vivencias y recuerdos, solo he querido dejarme la piel por este escudo y vivir cada día como si pudiera ser el último en Lezama.

Es difícil para mí y aún me cuesta asimilarlo, pero estoy convencido de que ese niño que llegó con un sueño, el de jugar en San Mamés, algún día lo podrá llevar a cabo. Por mucho que queramos, hay veces donde toca aceptar la realidad y quitarse la venda de los ojos. Si algo he aprendido estos últimos años es que uno tiene que estar donde le quieran de verdad, por mucho que cueste verlo.

Después de más de media vida en Lezama, miro hacia atrás y me vienen recuerdos maravillosos a la cabeza: recuerdos de torneos, entrenamientos, partidos, charlas, paseos, taxis, comidas... y sobre todo me vienen a la cabeza muchos compañeros. Gracias a vosotros siempre he sentido ese sentimiento de pertenencia que hace grande a este club y yo por mi parte he intentado haceros ver que eso es lo más grande que hay.

Esto no podría haber sido lo mismo sin vosotros, siempre os estaré agradecido por toda la ayuda que me habéis dado, por haberme escuchado cuando lo necesitaba, por entenderme, por sacarme esa sonrisa, por los piques, reproches, risas, enfados, vivencias y los momentos juntos. Me llevo amigos. Me marcho con la cabeza alta y con la tranquilidad de haber hecho todo lo que estaba en mi mano, gracias a todas las personas que han formado parte de mi recorrido dentro del club y os agradezco de corazón el respeto con el que me habéis tratado siempre. En especial a todos los entrenadores que he tenido, cada uno a su manera, me ha ayudado a entender este deporte y habéis hecho de mí el jugador que soy hoy en día, os estaré siempre agradecido por haberme ayudado a crecer.

Toda mi admiración y respeto a todos los trabajadores que hacen el día a día más fácil en Lezama y que tanto nos ayudan a todos los que estamos allí. Por último, me gustaría aprovechar este momento para darte las gracias a ti, aita, por hacerme sentir lo que es este club y por enseñarme tanto durante todos estos años. Solo puedo dar las gracias, gracias de corazón por haberme hecho tan feliz durante tantos años. Ahora es hora del cambio y estoy convencido de que será para bien, tengo muchísimas ganas de este nuevo reto y solo puedo dar las gracias por haberme devuelto la ilusión, daré todo lo que esté en mi mano por hacer de ese sueño realidad. Ese niño que llegó hace más de 11 años se marcha, pero se va alguien con la conciencia tranquila y con unas ganas de crecer inmensas. Los sueños están para cumplirse así que vamos a por ello. Eskerrik asko por tanto, Athletic".