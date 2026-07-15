Los horarios del Villarreal en sus tres primeros compromisos ligueros, todos fuera

Sardinero, Metropolitano y Mendizorroza para abrir boca en una temporada que arranca con cierta exigencia y con el condicionamiento de que el equipo amarillo no podrá volver a su estadio hasta comienzos de septiembre; partidos vespertinos en las dos primeras jornadas y duelo en viernes noche en la tercera fecha

El Villarreal CF ya conoce el calendario detallado de sus tres primeros compromisos ligueros. LaLiga hizo oficiales los horarios de las jornadas iniciales del campeonato 2026/2027, una temporada que arrancará finalmente justo dentro de un mes, el sábado 15 de agosto -abrirá el telón un Alavés-Getafe a las 19:30 horas-, aunque el 'Submarino' no debutará hasta un día después. El equipo amarillo iniciará su andadura el domingo 16 de agosto a las 17:00 horas frente al Racing de Santander en El Sardinero, en el primero de los tres desplazamientos consecutivos que afrontará antes de poder reencontrarse con su afición.

Como ya era sabido, la nueva etapa de Iñigo Pérez comenzará, por tanto, lejos de La Cerámica. Las obras que todavía se están ultimando en el estadio obligarán al Villarreal a disputar fuera de casa sus tres primeras jornadas, una condición de visitante que pondrá a prueba desde el primer momento la competitividad del nuevo proyecto. Santander, Madrid y Vitoria serán las primeras paradas de un calendario de lo más exigente para un equipo que quiere empezar con buen pie una campaña ilusionante.

Estreno condicionado por el Mundial

El inicio del campeonato estará marcado por el Mundial ya que varios encuentros de la primera jornada han tenido que aplazarse por la participación de algunos equipos en las fases finales del torneo. Esa circunstancia hará que la competición arranque con un calendario atípico, aunque el Villarreal podrá iniciar el curso con total normalidad al no verse afectado por esos aplazamientos. De esta forma, el estreno oficial de Iñigo Pérez al frente del banquillo amarillo llegará en fecha y tiempo ya que su equipo ha eludido demoras a cuenta de sus internacionales participantes en la cita internacional del verano.

Hay que recordar que esta primera jornada tendrá hasta tres partidos aplazados por la Copa del Mundo, que se disputarán entre la segunda y la tercera jornada. Así, el Valencia-Betis se disputará el martes 25 de agosto a las 21:00 horas, el Real Madrid-Real Sociedad el miércoles 26 y el Barcelona-Athletic Club el jueves 27, ambos también a las 21:00 horas.

Primera gran prueba en el Metropolitano

Para el Villarreal, y tras su estreno el 16 de agosto, una semana después llegará uno de los desafíos más importantes del arranque liguero. El equipo groguet visitará al Atlético de Madrid el domingo 23 de agosto, también a las 17:00 horas, en el Metropolitano.

Será la primera gran prueba de nivel para un conjunto amarillo que, curiosamente, terminó la pasada temporada por delante del equipo rojiblanco en la clasificación y culminó el curso con una goleada en La Cerámica sobre el equipo de Simeone. El duelo enfrentará a dos aspirantes a ocupar la zona alta de la tabla y supondrá un examen de máxima exigencia apenas siete días después del estreno.

Evidentemente, este encuentro permitirá medir el estado del nuevo Villarreal ante uno de los bloques más sólidos del campeonato y en uno de los estadios más complicados de Primera División.

Vitoria completa el inicio lejos de casa

El tercer y último desplazamiento llegará apenas cinco días después. El Villarreal será el encargado de abrir la tercera jornada visitando al Deportivo Alavés el viernes 28 de agosto a las 21:30 horas en Mendizorroza.

El conjunto babazorro siempre ha convertido su estadio en un lugar incómodo para cualquier rival, por lo que el 'Submarino' cerrará este exigente arranque frente a otro adversario de características muy diferentes a las de Racing y Atlético.

Con ese encuentro concluirá una primera fase del calendario completamente a domicilio. Tres ciudades distintas, tres contextos diferentes y nueve puntos en juego antes de regresar por fin a Vila-real.

La Cerámica tendrá que esperar

La afición amarilla deberá armarse de paciencia para ver debutar a su equipo como local. El estreno en La Cerámica no llegará hasta la cuarta jornada, cuando el Villarreal reciba al Deportivo de La Coruña una vez finalizadas las actuaciones previstas en el estadio. Los horarios de la cuarta jornada aún están por definir, pero será el fin de semana del 5-6 de septiembre.

Hasta entonces, el objetivo del conjunto de Iñigo Pérez será aprovechar estos tres compromisos para sumar los máximos puntos posibles lejos de casa y llegar con buenas sensaciones al esperado reencuentro con su público.