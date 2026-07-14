Pau Navarro renueva con el Villarreal: "Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia jugando aquí, no he conocido otro sitio"

El central de La Vilavella ha ampliado una temporada más su vinculación con el club amarillo, hasta 2031, adonde llego con ocho años; sabe que la pasada temporada fue "muy buena" pero cree que todavía puede "dar más" sobre el campo

El Villarreal ha anunciado el acuerdo para la renovación de Pau Navarro, que será jugador villarrealense hasta junio de 2031, un año más del que tenía ya firmado, según ha informado este martes el club castellonense.

El defensa, que tenía contrato con el club amarillo hasta 2030, ha prolongado un curso más su vinculación con el Villarreal, desde el que se asegura que con esta renovación el club sigue "construyendo su futuro", al igual que está haciendo con la reforma de sus instalaciones deportivas, tanto en el Estadio de la Cerámica y la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

También se destaca en el comunicado que "Pau Navarro Badenes (La Vilavella, 25 de abril de 2005) se ha consolidado como una pieza clave en la zaga del Villarreal CF gracias a su regularidad y destacadas actuaciones con el primer equipo".

A sus 21 años, el joven defensa amarillo ha jugado un total de 46 encuentros oficiales en el Villarreal. La pasada campaña se consagró como titular en el equipo que entonces entrenaba Marcelino García Toral al cuajar un notable tramo final de campeonato en un Villarreal que fue capaz de conquistar la tercera plaza de LaLiga y clasificarse para disputar la Liga de Campeones.

Pau Navarro: "Yo quiero estar aquí y el club quiere que esté"

Tras la noticia, el propio protagonista se ha mostrado muy contento y satisfecho por esta renovación. "Obviamente, estoy muy contento por seguir un año más. Esto es mi casa. Poder continuar aquí y disfrutar de la Champions con el Villarreal es un orgullo", aseguró el futbolista amarillo en un pequeña entrevista a los medios oficiales.

Sabe Pau Navarro que su renovación llega como un merecido premio a su rendimiento durante el último año, pero también dejó claro que cree que puede ser mucho mejor: "Es algo que llega por mi rendimiento. Creo que el año pasado fue muy bueno, pero también pienso que todavía puedo dar más. Estoy muy feliz por este premio y por la renovación".

También reconoció que la negociación con el Villarreal ha sido rápida sencilla, aunque cada parte barra para su lado. "En cada negociación, cada uno busca lo mejor para sí mismo y siempre hay algunos puntos que se tienen que discutir. Pero yo quiero estar aquí y el club quiere que esté. Estamos destinados a entendernos y ojalá sean muchos años más".

Pau Navarro llegó al Villarreal cuando tan solo tenía ocho años y era benjamín, procedente del equipo de su pueblo. En el club amarillo ha jugado las últimas doce campañas, tras superar las distintas etapas formativas hasta hacerse un hueco en el primer equipo. "Ya son muchos años, van a ser trece desde que llegué con ocho o nueve. Tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia jugando aquí. No he conocido otro sitio y siempre me he sentido muy querido", recordó.

De cara a la nueva temporada, Pau Navarro no esconde la ambición del vestuario. El Villarreal regresará a la Liga de Campeones y afrontará un curso exigente en tres competiciones. «Intentaremos hacerlo lo mejor posible en LaLiga y también en la Champions, que es una competición que nos hace mucha ilusión. En la Copa queremos mejorar un poco lo que hicimos el año pasado», indicó.

En cuanto a la actualidad, el central analizó los primeros días de trabajo con el nuevo entrenador, Íñigo Pérez. "Estamos en una primera toma de contacto. Va hablando poco a poco con todos los jugadores. Lo que vimos de él en el Rayo es que apuesta por un fútbol muy alegre y rápido. Sus equipos tienen capacidad para transitar y para jugar bien. Creo que se va a adaptar muy bien al Villarreal. Tenemos una plantilla preparada para competir en todas las competiciones y ojalá le vaya bien, porque eso significará que también nos irá bien a nosotros", finalizó.