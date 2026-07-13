Hugo López lidera a España a la conquista del Europeo Sub-19: Polo y Gaitán, también campeones

El delantero murciano marcó el primer gol de la final ante Alemania y culmina un torneo brillante para una selección que logra el décimo título continental de la categoría; el Villarreal celebra y presume del éxito de sus tres canteranos

La cantera del Villarreal vuelve a estar presente en un nuevo gran éxito del fútbol español. La selección española Sub-19 se proclamó este fin de semana campeona de Europa tras imponerse por 2-0 a Alemania en la final disputada en Wrexham (Gales), un triunfo que estuvo marcado por una enorme actuación de Hugo López, autor del gol que abrió el camino hacia el décimo título continental de la historia para la 'Rojita'.

Junto al delantero murciano también levantaron el trofeo los canteranos Pau Polo y 'Joselillo' Gaitán, completando una representación grogueta que vuelve a poner en valor el excelente trabajo de formación que se realiza en Miralcamp.

El Villarreal no tardó en felicitar públicamente a sus tres futbolistas a través de sus redes sociales, destacando el enorme logro alcanzado con la selección española después de un campeonato prácticamente perfecto. "Sois el orgullo de nuestra cantera", expresó el club.

Hugo López vuelve a aparecer en el día más importante

Hugo López ya había sido uno de los futbolistas más destacados del combinado dirigido por Paco Gallardo en los partidos anteriores, pero la final solo vino a confirmar definitivamente su condición de líder ofensivo. El delantero amarillo volvió a responder cuando más lo necesitaba España.

Con el encuentro todavía igualado y después de una primera mitad mucho más exigente de lo esperado, el atacante del Villarreal aprovechó un rechace dentro del área para adelantar a la selección española justo antes del descanso.

El tanto resultó decisivo para romper la resistencia alemana y cambió por completo el desarrollo de la final. Nada más comenzar la segunda mitad, Mario Rivas amplió la ventaja con un cabezazo tras un saque de esquina servido por Dani Yáñez y España terminó administrando el resultado con la misma solvencia que ha mostrado durante todo el campeonato.

Para Hugo López supone el broche perfecto a una temporada espectacular. El atacante ha ido creciendo durante todo el curso entre el Villarreal B y el primer equipo, ha debutado con los mayores en varias competiciones y ahora añade a su brillante año un Europeo Sub-19 en el que ha dejado una huella imborrable.

Tres campeones con acento groguet

Aparte del protagonismo goleador de Hugo López, el Villarreal puede presumir de haber contado con tres representantes en la selección campeona de Europa.

Pau Polo y 'Joselillo' Gaitán también han formado parte de una generación que ya ha escrito su nombre en la historia del fútbol español. La presencia de tres futbolistas de la cantera amarilla en una convocatoria de máximo nivel vuelve a confirmar el extraordinario momento que atraviesa Miralcamp, convertido desde hace años en una de las grandes fábricas de talento del fútbol nacional.

El club quiso compartir ese orgullo nada más finalizar la final con un mensaje de felicitación dedicado a los tres campeones, un reconocimiento a un éxito que también siente como propio.

Una España de matrícula de honor

La selección dirigida por Paco Gallardo completó uno de los mejores campeonatos que se recuerdan en la categoría. España ganó los cinco partidos disputados, levantó el título sin conceder una sola derrota y, lo que resulta todavía más llamativo, sin encajar ningún gol durante todo el Europeo. El balance ofensivo también habla por sí solo: 19 tantos a favor para cerrar un torneo prácticamente perfecto.

La final fue, probablemente, el encuentro más competido del campeonato. Alemania presentó una imagen muy distinta a la del 4-0 recibido durante la fase de grupos y obligó a España a demostrar su madurez. Sin embargo, la fortaleza defensiva del conjunto español volvió a aparecer en los momentos decisivos y terminó sosteniendo una victoria absolutamente merecida.

El décimo Europeo y el futuro de la 'Roja'

Con esta conquista, España alcanza los diez títulos en el Campeonato de Europa Sub-19 y continúa ampliando su dominio histórico en una competición que lleva años reflejando la enorme salud del fútbol base español.

Los éxitos en las categorías inferiores se han convertido en una constante durante la última década y permiten mirar con optimismo al futuro de la selección absoluta. Generaciones como la que acaba de conquistar Gales alimentan una cadena de talento que no deja de producir futbolistas preparados para competir al máximo nivel.

En clave Villarreal, el torneo también deja una magnífica noticia. Hugo López, Pau Polo y 'Joselillo' Gaitán regresarán a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza convertidos en campeones de Europa y con un prestigio todavía mayor. Especialmente significativo ha sido el campeonato de Hugo López, decisivo durante todo el torneo.