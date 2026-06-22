Hugo López, 'Joselillo' Gaitán y Pau Polo jugarán la Eurocopa Sub-19

Los tres canteranos del Villarreal han entrado en la lista definitiva del seleccionador Paco Gallardo para disputar el Campeonato de Europa de la categoría que se celebrará en Gales entre el 28 de junio y el 11 de julio; España se enfrentará a la anfitriona, a Dinamarca y a Alemania en la primera fase

El fútbol base del Villarreal CF está de enhorabuena. Tres de sus canteranos -Pau Polo, José Ángel Gaitán ‘Joselillo’ y Hugo López- han sido incluidos de forma definitiva en la lista de 21 jugadores que disputarán el Europeo Sub-19 con la Selección Española, una cita que se celebrará en Gales entre el 28 de junio y el 11 de julio.

Los tres futbolistas amarillos llevan unas semanas trabajando en Las Rozas (Madrid) desde que entraron en la prelista del seleccionador. Ahora, concluida su primera etapa de la preparación del Campeonato de Europa, el equipo dirigido por Paco Gallardo dio por finalizada la concentración con un partidillo de entrenamiento entre los propios internacionales en la Ciudad del Fútbol.

El seleccionador nacional dio a conocer la convocatoria definitiva en un último corte, confirmando la presencia de los tres futbolistas groguets en un torneo en el que España buscará su décimo título continental. La concentración arrancó este domingo en El Albir (Alicante), antes de viajar a Wrexham el día 25 para ultimar la preparación.

España, a por el décimo entorchado europeo

El combinado nacional afronta el campeonato con una fase de grupos exigente. España debutará ante la anfitriona Gales el 28 de junio en el Racecourse Ground (19:00 horas), se medirá a Dinamarca el 1 de julio en Denbigh y cerrará la primera fase frente a Alemania el 4 de julio en Central Park (15:00 horas). Solo los dos primeros de grupo accederán a semifinales.

La convocatoria final está formada por 21 futbolistas (18 de campo y tres porteros, uno de ellos como reserva), un grupo que ha ido depurándose tras la prelista inicial de 26 jugadores.

Miralcamp, presente en la élite del fútbol base europeo

La presencia de tres jugadores del Villarreal CF refuerza el papel del club amarillo como una de las canteras más productivas del fútbol español. La apuesta por el talento joven vuelve a tener reflejo en una cita internacional de máximo nivel, donde España medirá su generación frente a algunas de las academias más potentes de Europa.

Pau Polo, 'Joselillo' Gaitán y Hugo López han sido piezas habituales en sus respectivas dinámicas de club durante la temporada, consolidando su crecimiento en un contexto competitivo tanto en Primera RFEF como en categorías de formación.

Pau Polo, seguridad bajo palos

El guardameta del Juvenil groguet ha sido uno de los nombres propios del curso en el fútbol base amarillo. Su participación en la UEFA Youth League le permitió medirse a rivales de primer nivel continental, acumulando minutos de peso y tres porterías a cero en ocho encuentros. El Villarreal Juvenil llegó hasta los cuartos de final de la competición, cayendo finalmente contra el PSG.

Con 1,94 metros de altura, el portero ha sido valorado por los técnicos de la RFEF por su capacidad de respuesta en escenarios de alta presión y su madurez competitiva pese a su juventud. Su evolución ha sido constante en una generación que se asienta entre los ocho mejores equipos de la Youth League.

'Joselillo' Gaitán, crecimiento sostenido en el filial

El extremo malagueño ha sido uno de los jugadores más utilizados en el Villarreal B durante la temporada. Con 40 partidos disputados y más de 2.200 minutos, ha firmado siete goles y dos asistencias en un curso de consolidación en Primera RFEF.

Los ojeadores de la selección han valorado especialmente su capacidad para generar ventajas en zonas ofensivas, así como su continuidad en el rendimiento a lo largo de toda la temporada. Su paso por el filial ha coincidido con una etapa de crecimiento del equipo, que estuvo cerca de luchar por objetivos mayores.

Internacional habitual en categorías inferiores de España, su presencia en la lista definitiva del Europeo era muy esperada después del rendimiento mostrado durante todo el año. Su convocatoria para la Eurocopa le llega en días de máximo frenesí puesto que estudia una sugerente propuesta del Granada para jugar en Segunda División con un rol muy protagonista.

Hugo López, talento en crecimiento

El mediapunta murciano completa la representación grogueta en la lista definitiva. Con 34 partidos, cerca de 1.600 minutos y un balance de tres goles y cuatro asistencias, ha seguido dando pasos firmes dentro de la estructura del Villarreal.

Formado en Miralcamp desde edades tempranas, Hugo López ha sido utilizado tanto en el centro como en los costados, consolidándose como un jugador versátil dentro de los planes de cantera. Su inteligencia táctica y su progresión han llamado la atención de la RFEF.

El futbolista llegó muy joven al Villarreal y ha seguido una progresión constante hasta convertirse en uno de los perfiles más diferenciales de su generación. Ya ha debutado en Primera División. Hugo López destaca por su calidad técnica, comprensión del juego y facilidad para generar acciones de peligro. Tiene talento para el último pase, buena relación con el gol y una notable capacidad asociativa.

Un escaparate para el futuro

El torneo de Gales reunirá a las principales promesas del fútbol europeo en una edición que servirá como escaparate de una generación llamada a dar el salto al fútbol profesional en los próximos años. España, vigente subcampeona, llega con el objetivo de volver a levantar el título continental.

Para el Villarreal CF, la convocatoria supone una nueva confirmación del trabajo realizado en Miralcamp, con tres jugadores que tendrán la oportunidad de competir al máximo nivel internacional y seguir creciendo en un escenario de máxima exigencia.