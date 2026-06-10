Tres canteranos groguets en la lista de Paco Gallardo para el Europeo Sub-19

El Villarreal tendrá representación en Gales con Pau Polo, 'Joselillo' Gaitán y Hugo López puesto que los tres han entrado en la prelista de 26 futbolistas del seleccionador; la nómina todavía sufrirá algún recorte porque se producirán cinco descartes el viernes 19; el torneo se disputará entre el 28 de junio y el 11 de julio

Tres canteranos del Villarreal CF apuntan al Europeo Sub-19 de Gales. La escuela grogueta vuelve a dejar huella en las categorías inferiores de la selección española, ahora gracias a la convocatoria de Paco Gallardo, que ha incluido a Pau Polo, Joselillo Gaitán y Hugo López en la prelista de 26 futbolistas para preparar el torneo continental que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. La convocatoria vuelve a confirmar el excelente estado de salud de Miralcamp y el peso creciente del club amarillo en el fútbol base nacional.

Cierto es que la lista todavía no es definitiva ya que habrá cinco descartes antes del próximo 19 de junio, pero en el Villarreal existe optimismo con las opciones de sus tres representantes. Los tres han firmado una temporada de crecimiento y rendimiento sostenido, tanto en dinámica de cantera como en escenarios de máxima exigencia competitiva.

El Europeo Sub-19 se disputará en Gales y reunirá a algunas de las mayores promesas del fútbol europeo. Mientras los focos mediáticos se centrarán en el Mundial de 2026, la cita continental juvenil servirá como escaparate para una generación española repleta de talento y con varios jugadores que ya asoman al fútbol profesional. La Selección preparará la gran cita del verano desde el jueves con la ilusión desatada de un equipo que el año pasado se colgó la plata y que buscará subir un peldaño para conquistar el décimo título continental de la categoría.

Pau Polo, seguridad bajo palos

Uno de los nombres de la convocatoria es el de Pau Polo, guardameta del juvenil groguet y una de las piezas más fiables del equipo durante el presente curso. El meta ha firmado una temporada muy sólida a las órdenes de Carlos Mulet, especialmente con su participación en la Youth League, competición en la que adquirió un notable protagonismo defendiendo la portería del Villarreal.

El valiente juvenil amarillo fue destaca por sus 1,94 metros de altura, por lo que su presencia física está fuera de toda duda. Tiene una alta capacidad de dominio del área y la serenidad suficiente en situaciones de presión. Jugador del División de Honor, en la fase Youth League disputó un total de ocho encuentros y logró mantener la portería a cero en tres de ellos, dejando actuaciones de mucho nivel ante algunos de los mejores talentos continentales. El Villarreal Juvenil llegó hasta los cuartos de final de la competición, cayendo finalmente contra el PSG.

La llamada de Paco Gallardo supone un reconocimiento al crecimiento del meta amarillo, que se ha consolidado como uno de los porteros con más proyección de la cantera nacional en su generación.

'Joselillo' Gaitán, desborde y personalidad

Otro de los futbolistas amarillos presentes en la lista es José Ángel Gaitán ‘Joselillo’, extremo izquierdo que continúa quemando etapas a una velocidad importante dentro de la estructura grogueta. El atacante malagueño, con contrato hasta 2028, ha sido uno de los jugadores más utilizados esta temporada y un fijo en los planes de David Albelda en dinámica del filial.

Joselillo ha disputado 40 encuentros este curso, acumulando 2.239 minutos entre todas las competiciones. Sus cifras reflejan también su influencia ofensiva: siete goles y dos asistencias en una campaña en la que ha mantenido una evolución constante y en la que el filial amarillo ha estado muy cerca de ascender a Segunda División.

Sus números en Primera RFEF son tremendamente regulares después de haber disputado 30 partidos y haber dado muestras de descaro y capacidad para desequilibrar. En el club valoran especialmente su habilidad en conducción, su facilidad para superar rivales en el uno contra uno y un disparo cada vez más determinante. Internacional habitual en categorías inferiores de España, su presencia en la prelista del Europeo era muy esperada después del rendimiento mostrado durante todo el año.

Hugo López, talento entre líneas

La representación amarilla la completa Hugo López Cortés, mediapunta murciano nacido en 2007 y considerado desde hace tiempo como una de las joyas ofensivas de Miralcamp. El futbolista llegó muy joven al Villarreal y ha seguido una progresión constante hasta convertirse en uno de los perfiles más diferenciales de su generación. Ya ha debutado en Primera División.

Capaz de actuar tanto por detrás del delantero como partiendo desde cualquiera de los dos costados, Hugo López destaca por su calidad técnica, comprensión del juego y facilidad para generar acciones de peligro. Tiene talento para el último pase, buena relación con el gol y una notable capacidad asociativa.

Durante esta temporada ha participado en 34 encuentros, acumulando cerca de 1.600 minutos y firmando tres goles y cuatro asistencias. Más allá de los números, el club valora especialmente su inteligencia táctica y la madurez con la que interpreta cada partido pese a su juventud. El mediapunta todavía tiene un año más de contrato con la entidad amarilla y continúa siendo uno de los nombres a seguir dentro del proyecto de cantera del Villarreal.

La lista completa de la Sub-19

Con el azulgrana Xavi Espart y el madridista Thiago Pitarch como caras más reconocibles de la Sub-19, también hay otros jugadores que ya están llamando a la puerta de los mayores. Casos como los del sevillista Nico Guillén o el bético Iván Corralejo, así como Ousmane Diallo, jugador del Borussia Dortmund, destacan en esta nómina de Gallardo.

La lista provisional de convocados para el Europeo Sub-19 de 2026 es la siguiente:

* Manuel González Pallarés (Real Betis)

* Javier Navarro (Real Madrid)

* Pau Polo (Villarreal CF)

* Jesús Fortea (Real Madrid)

* Buba Sangaré (Elche CF)

* Óscar Masqué (Real Betis)

* Mario Rivas (Real Madrid)

* Joan Martínez (Real Madrid)

* Jorge Salinas (Racing de Santander)

* Andrés Cuenca (Real Sporting de Gijón)

* David Cordón (Getafe CF)

* Diego Aguado (Real Madrid)

* Xavi Espart (FC Barcelona)

* Nico Guillén (Sevilla FC)

* Dilan Zárate (Inter de Milan)

* Thiago Pitarch (Real Madrid)

* Quim Junyent (FC Barcelona)

* Iván Corralejo (Real Betis)

* Ousmane Diallo (Borussia Dortmund)

* Daniel Yáñez (Real Madrid)

* José Ángel Gaitán 'Joselillo' (Villarreal CF)

* Sergio Esteban (Atlético de Madrid)

* Miguel Llorente Cubo (Atlético de Madrid)

* Hugo López (Villarreal CF)

* José Antonio Morante (Real Betis)

* Alexis Ciria (Real Madrid)

El grupo trabajará en las Rozas hasta el viernes 19, día previsto para facilitar los 21 nombres de los jugadores que defenderán a España en el Europeo. En cualquier caso, cabe destacar que a esta lista de 26 se le pueden sumar otros internacionales que siguen defendiendo a sus equipos en la fase final de la temporada.

La segunda etapa de la preparación se realizará en El Albir, desde el domingo 21, y ya el jueves 25 él combinado nacional se desplazará desde Alicante hasta Gales con el fin de llegar en las mejores condiciones al debut. España jugará el domingo 28 (19:00 horas) ante Gales en Wrexham, en el estadio The Racecourse Ground, partido inaugural de un campeonato que reúne a las ocho mejores selecciones del continente. El miércoles 1 de julio, Dinamarca será el rival (19:00 horas) y se cerrará la fase de grupos el sábado 4 contra Alemania (15:00 horas). Solo los dos primeros accederán a semifinales.

Miralcamp sigue produciendo talento

La presencia de tres futbolistas groguets en la convocatoria de Paco Gallardo vuelve a poner en valor el trabajo de cantera que se realiza en el Villarreal CF. El club amarillo continúa consolidándose como uno de los grandes productores de talento joven del fútbol español, con jugadores que no solo destacan a nivel nacional, sino que también empiezan a ganar protagonismo en escenarios internacionales.

Pau Polo, Joselillo Gaitán y Hugo López esperan superar el último corte definitivo para representar a España en un Europeo Sub-19 que puede servirles como nuevo trampolín en su crecimiento deportivo.