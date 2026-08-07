Así es la espectacular tercera equipación del Villarreal para la temporada 2026/2027

El club groguet ha presentado oficialmente una indumentaria de lo más veraniega con una llamativa camiseta inspirada en una marca de cerveza patrocinadora del club; bajo el lema 'Llena tu verano de color', el 'Submarino' completa la colección para el nuevo curso con una propuesta atrevida en tonos verdes que estrenará este mismo sábado ante el Galatasaray

Ya están las tres. El Villarreal CF ha presentado todas sus equipaciones para la temporada 2026/2027. Faltaba por concretarse cómo sería la tercera elástica y la apuesta no dejará indiferente a nadie. Si la primera camiseta apostaba por la continuidad y la segunda por la nostalgia, la tercera rompe completamente con lo visto hasta ahora.

El club amarillo ha desvelado una elástica de intenso color verde bajo el lema 'Llena tu verano de color', una campaña desarrollada junto a Joma y Cervezas Ambar que convierte a uno de los productos estrella de la firma cervecera en la gran inspiración del diseño.

La protagonista es la 'Triple Zero Probiótica', considerada por la propia marca como la primera cerveza 0,0 del mundo capaz de mejorar la microbiota. Esa filosofía innovadora se traslada ahora al terreno de juego mediante una camiseta fresca, moderna y muy diferente a las habituales propuestas del conjunto castellonense.

El estreno no tardará en producirse. Los futbolistas de Iñigo Pérez la vestirán por primera vez este sábado en el amistoso frente al Galatasaray (se podrá ver en Teledeporte a partir de las 20:00 horas), el último ensayo antes del comienzo oficial de la temporada.

Un diseño atrevido que rompe con lo habitual

La nueva tercera equipación apuesta por un llamativo verde turquesa como color predominante, con diferentes tonalidades que refuerzan ese aire veraniego que el club ha querido transmitir desde el primer momento.

Se trata, probablemente, de la camiseta más atrevida de las tres presentadas este verano. Una propuesta moderna que deja atrás cualquier referencia histórica para apostar por un diseño completamente actual y con un claro enfoque comercial.

Como ya ocurrió con las otras dos equipaciones, la camiseta ha sido confeccionada por la firma Joma y mantiene las prestaciones técnicas habituales de la marca, pensadas tanto para el rendimiento profesional como para el uso diario de los aficionados.

La nueva elástica ya puede adquirirse tanto en la tienda online del Villarreal como en las tiendas oficiales. Su precio vuelve a situarse en 72,90 euros, mientras que el pantalón cuesta 23 euros y las medias 12 euros. La camiseta de portero también está disponible por 72,90 euros.

La primera equipación apostó por la continuidad

Con este lanzamiento, el Villarreal completa una colección muy diferente entre sí. La primera camiseta, presentada a comienzos del verano bajo el lema 'Feta per a fluir', mantuvo intacta la esencia amarilla que identifica al 'Submarino' desde hace décadas.

Inspirada en el movimiento del agua, aquella elástica incorporaba un acabado jacquard y una discreta franja azul lateral como principales novedades respecto a temporadas anteriores. Georges Mikautadze fue el encargado de estrenarla durante la presentación oficial.

Aunque el diseño gustó por mantener la identidad del club, una parte de la afición mostró cierta decepción al considerarlo demasiado continuista respecto a campañas anteriores, reclamando una apuesta más innovadora. Eso sí, la camiseta volvió a destacar por incorporar materiales reciclados y las últimas tecnologías desarrolladas por Joma para mejorar la transpiración y el confort de los futbolistas.

Un guiño a la historia con la segunda camiseta

Si la primera miraba al presente, la segunda equipación lo hacía directamente al pasado. Presentada bajo el lema 'No necesita color para destacar', el Villarreal recuperó el elegante gris perla que tantos recuerdos despierta entre los aficionados amarillos.

El diseño evocaba directamente las históricas camisetas utilizadas durante las temporadas 2003/2004 y 2004/2005, dos campañas inolvidables en las que el club alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA y logró la primera clasificación para la Liga de Campeones de su historia.

El guiño adquiría todavía más simbolismo después de que el equipo dirigido por Marcelino volviera a finalizar tercero en LaLiga el pasado curso, igualando precisamente una de las mejores clasificaciones de toda la historia del Villarreal. La combinación de gris perla, azul cerúleo y pequeños detalles amarillos fue recibida con una gran aceptación por parte de los seguidores, convirtiéndose rápidamente en una de las camisetas más valoradas de los últimos años.

Tres camisetas para una temporada ilusionante

Con la tercera equipación ya presentada, el Villarreal pone punto final a una campaña de lanzamientos muy variada en la que ha querido ofrecer propuestas para todos los gustos.

La primera mantiene la tradición del amarillo más reconocible; la segunda recupera uno de los diseños con más carga emocional de la historia del club; y la tercera apuesta por la frescura, el color y una imagen mucho más rompedora para acompañar al equipo en una temporada especialmente ilusionante.

El conjunto castellonense afrontará el curso 2026/27 con el reto de competir en LaLiga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey, y lo hará con una colección de equipaciones que mezcla identidad, historia e innovación.

Ahora solo queda ver cuál de las tres termina conquistando definitivamente a la afición grogueta. La primera mantiene la esencia, la segunda es más sobria y apela a la nostalgia y la tercera es la más colorida y atractiva, sin duda, invitando, como reza el lema elegido por el club, a llenar el verano de color.