Ayoze Pérez admite el mal momento que ha atravesado el Villarreal: "Con poco terminabas yéndote de vacío"

El delantero, que marcó su primer gol de la temporada ante el Levante, confesó que los dos triunfos consecutivos ante Levante y Málaga han ayudado a cambiar la dinámica del equipo de Iñigo Pérez

El Villarreal sumó este pasado domingo su segunda victoria del curso y además lo hizo de manera consecutiva. Los de Iñigo Pérez superaron al Levante por 3-1 y lo hicieron abriendo el marcador con un tanto de Ayoze Pérez que solo un minutos después igualaría Ivan Romero. El propio Ayoze Pérez atendió este lunes a los medios de comunicación con el parón de selecciones ya en curso y pensando el delantero canario en prolongar la racha de triunfos a partir del 10 de octubre.

Ayoze Pérez marcó ante el Levante su primer gol de la temporada y es que el delantero groguets no está teniendo de momento demasiada puntería de cara a portería aunque sí ha podido repartir dos asistencias en lo que va de curso. Ayoze Pérez tiene sencillo superar los registros goleadores del pasado curso, donde marcó cinco dianas y se quedó muy lejos de las 19 de la 2024/25.

Ayoze Pérez, feliz por reencontrarse con el gol en el Villarreal

El gol de Ayoze Pérez fue el primero del Villarreal y el canario confesó que llevaba varias jornadas tratando de materializar su primera diana en Liga: "Sí, se estaba resistiendo bastante y después de varias acciones de gol y no solo en esta jornadas. Llevo un tiempo que he estado ahí cerca de materializar ya en jornadas anteriores, pero se ha estado resistiendo un poco, pero bueno, un poco de alivio al abrir la lata".

Además el triunfo del Villarreal en La Cerámica fue el primero de la temporada como local para los groguets y Ayoze confesó que las sensaciones no eran del todo buenas: "Las sensaciones no eran las mejores y bueno, creo que hicimos un partido bastante completo y fuimos justos merecedores de tres puntos. Además, es una segunda victoria consecutiva y esperemos que de aquí en adelante tengamos muchas más victorias que celebrar, especialmente en casa".

El inicio complicado del Villarreal

Antes de estos dos triunfos ante Levante y Málaga, el Villarreal sumaba solo dos puntos y estaba metido en el tren de cola de la tabla. Ayoze Perez confirmó que esto estaba pesando a nivel mental al equipo: "No era fácil después de un inicio complicado en general y sobre todo en casa. Entonces, bueno, ese aspecto mental ha habido que hacer hincapié porque por momentos has sido superior a los rivales y con poco terminabas yéndote de vacío. Debemos seguir trabajando con toda la fe del mundo, agarrarte a ello. Y seguro que los resultados llegarán, seguirán viniendo y muchas alegrías por celebrar".

La pareja con Moleiro y el parón del fútbol en Primera

Ayoze Pérez se entiende cada vez mejor con Alberto Moleiro, ambos canarios y marcando con acciones individuales el devenir del choque ante el Levante: "Partido muy brillante de los dos, con acciones técnicas de mucha calidad y bueno, eso muchas veces te marca la diferencia en partidos que a lo mejor están más atascados. Las acciones individualidades desatascan un partido que a lo mejor te está costando mucho, y en este caso fue así, con un gran partido de ambos y con en detalles de calidad que marcaron hoy la diferencia".

Tanto Ayoze Pérez como Alberto Moleiro tendrán que esperar ahora tres semanas para que vuelva el fútbol de Primera a causa del parón de selecciones. "Bueno, veremos, veremos algo nuevo. Nos dará tiempo para resetear, limpiar un poco la mente, seguir trabajando en las ideas para seguir mejorando de cara a lo que viene, que después del parón viene en un calendario exigente y hay que estar preparados para para tanto Champions, liga, copa cuando venga", declaró Ayoze Pérez sobre este parón del fútbol en LaLiga.