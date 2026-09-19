Castro avisa al ‘Submarino’ e Íñigo Pérez pide calma antes del derbi

Villarreal y Levante se citan este domingo en La Cerámica en un derbi al que ambos llegan con objetivos diferentes. Mientras Luís Castro avisa del potencial del ‘Submarino’, Íñigo Pérez reclama a los suyos "fiabilidad" después de la victoria lograda en Málaga

El derbi valenciano entre Villarreal y Levante ya calienta motores. Ambos equipos se medirán este domingo en La Cerámica en un encuentro importante para dos conjuntos que llegan con necesidades diferentes y que afrontan la cita después de sus últimos resultados. El choque se disputará a las 18:30 horas.

Luís Castro, técnico del Levante UD, ha comparecido en la previa para analizar a un Villarreal CF al que no concede ninguna confianza pese a su irregular comienzo de campeonato. El entrenador portugués considera que el conjunto amarillo ya está recuperando su mejor versión y ha pedido máxima concentración a los suyos.

Luís Castro no se fía del Villarreal

El técnico granota tiene claro que el arranque del Villarreal no refleja el potencial de su plantilla. "Es uno de los mejores equipos de LaLiga, sin duda", aseguró Castro, que considera que el conjunto castellonense ya estuvo cerca de su verdadero nivel en su último encuentro.

El entrenador del Levante también ha puesto en valor el trabajo de su homólogo, Íñigo Pérez, y ha advertido de que el mal inicio del rival puede resultar engañoso. "Puede ser engañoso para muchas personas, pero no para nosotros", explicó Castro, que espera un partido en el que sus jugadores tengan que estar especialmente concentrados para competir en La Cerámica.

Además, el técnico ha restado importancia al precedente del 5-1 sufrido la pasada temporada en el mismo escenario. Para Castro, aquel resultado pertenece a otro momento y las circunstancias actuales son completamente diferentes.

La falta de gol fuera no preocupa a Castro

Otro de los asuntos sobre los que fue cuestionado el entrenador del Levante fue la ausencia de goles del equipo lejos del Ciutat de València.

Castro no considera que sea un problema mientras sus jugadores continúen generando oportunidades. Su razonamiento es sencillo: si el equipo consigue llegar al área rival y fabricar ocasiones, entiende que los goles terminarán apareciendo.

El Levante afrontará el encuentro con tres bajas por lesión: Etta Eyong, Hugo Sotelo y Álex Primo. La ausencia de Mathew Ryan con Australia tampoco supone un problema para el técnico, que incluso considera positivo que el guardameta pueda trabajar durante estos días junto al grupo en València.

Íñigo Pérez pide fiabilidad tras el triunfo en Málaga

En el otro lado, Íñigo Pérez afronta el derbi después de que el Villarreal lograra su primera victoria liguera ante el Málaga. El entrenador amarillo quiere que ese resultado sirva como punto de partida, pero ha pedido a sus jugadores que no se dejen llevar por la euforia. "Se trata de un partido de un valor vital para nosotros", explicó el técnico, que espera un encuentro diferente al amistoso disputado anteriormente entre ambos equipos.

El entrenador también ha destacado la dificultad de prever cómo planteará el Levante el partido. El conjunto granota puede presionar arriba o esperar más atrás, por lo que el Villarreal deberá adaptarse durante los 90 minutos.

La victoria en Málaga cambia el ambiente

Íñigo Pérez ha reconocido que el triunfo de la pasada jornada tuvo un efecto positivo en el vestuario. "Las victorias tienen un efecto liberador y balsámico", señaló el entrenador, aunque inmediatamente llamó a la prudencia. El objetivo ahora pasa por demostrar una mayor regularidad en el juego y, especialmente, en La Cerámica. "Hay que mostrar una fiabilidad que hasta el momento no hemos sido capaces de mostrar", afirmó.

Así, Villarreal y Levante llegan al derbi con dos discursos diferentes pero un mismo objetivo. Los granotas quieren aprovechar las dudas iniciales del rival, mientras que el conjunto amarillo busca confirmar que la victoria en Málaga no fue un espejismo y empezar a hacerse fuerte ante su afición.