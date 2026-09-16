El dineral que ha rechazado Martial para fichar por el Málaga

El francés ha dicho 'no' a una oferta astronómica de Libia y desde su país aseguran que se encuentra en conversaciones avanzadas con el club blanquiazul, pudiendo concretarse la operación en los próximos días.

Después de cinco jornadas disputadas, el Málaga aún no conoce la victoria en LaLiga. La inexperiencia de muchos de sus jugadores en la categoría está pasando factura al equipo costasoleño y la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo para el ataque está sobre la mesa desde que Julen Lobete cayó lesionado de gravedad poco después de cerrar el mercado de fichajes. Para ello, han sido varios los nombres de jugadores libres que se han sondeado, como el marfileño Wilfried Zaha, pero quien parece estar muy cerca de La Rosaleda es Anthony Martial.

Esta misma semana, el administrador judicial del club, José María Muñoz, salió a la palestra para asegurar que el aspecto económico no es un problema, pues existe un remanente para poder fichar, descargando de ese modo la responsabilidad en el director deportivo. "Preguntadle a Loren, que es el encargado de esa parcela. Mi preocupación es que todo funcione, pero dinero hay para fichar, ahora o cuando sea", explicó.

Juanfran Funes explica la situación: "Hay que puntualizar qué significa que haya dinero para fichar"

Este mismo miércoles, no obstante, el entrenador, Juanfran Funes, ha querido matizar esas palabras, aclarando cuál es la realidad en la que se mueve el Málaga. "Cuando se dice que hay dinero, hay personas que se preguntan por qué no se ha fichado ya. Tenemos que ponerlo en contexto. Hay que puntualizar qué significa que haya dinero para fichar. La pasada semana se publicó el límite salarial y no quise pronunciarme, pero respondo ahora porque me lo preguntas. El año pasado el club estuvo muy cerca de su límite salarial durante esa ventana de fichajes y después no hubo margen para maniobrar. Este año sí existe cierto margen dentro de nuestro límite y Loren está trabajando y estudiando todas las posibilidades. La gente debe entender cuál es nuestra situación. Claro que nos gustaría disponer de cantidades importantes para afrontar fichajes. Si tuviéramos dos o tres veces nuestro presupuesto, seguramente sería mucho más sencillo afrontar operaciones importantes. Todo el mundo debe ser consciente de nuestra realidad", insistió.

10 millones de euros por dos años y una prima de fichaje aparte

Pero no parece que el dinero lo sea todo para Martial. Al respecto, Foot Mercado informa que el atacante francés de 30 años ha rechazado una espectacular oferta del Al-Ittihad Tripoli, de Libia, que estaba dispuesto a pagarle 10 millones de euros por dos temporadas y una prima de fichaje de otros 5 millones más. Además, también ha dicho 'no' a otras dos propuestas de la Ligue 1 de su país, pues no veía garantías suficientes para tener los minutos que busca.

Así pues, el que fuese internacional galo (hasta en 30 ocasiones) ve con buenos ojos regresar a España, donde ya tuvo una breve experiencia en el Sevilla FC. Es más, la citada fuente añade que ya se ha dado el siguiente paso y existen conversaciones avanzadas con el Málaga, con el que podría firmar en los próximos días.

La carrera y los números de Martial

Después de una gris experiencia en México, donde sólo firmó un gol y tres asistencias con el Monterrey, Martial siente que aún puede ser importante en un equipo de una liga potente y estaría dispuesto a realizar un notable esfuerzo económico para vestir de blanquiaziul. Sin duda, un fichaje de relumbrón si se consuma, que además ofrecería a Funes alternativas tanto en la punta de lanza como en banda.

Tras destacar muy joven en el Mónaco y ser adquirido por 60 millones de euros en 2015 por el Manchester United, el futbolista nacido en Massy, de ascendencia guadalupeña, llegó a jugar más de 300 partidos con los 'reds devils' (90 tantos y 54 pases de gol), pero su protagonismo fue cayendo hasta salir cedido en enero al Sevilla FC, donde solo hizo una diana en 12 choques. Luego pasó otros dos cursos con un rol secundario en Old Trafford y en la 24/25 resurgió en Grecia con el AEK de Atenas, con 9 goles 24 encuentros. Y eso es lo que busca de nuevo en España tras su fallido paso por el país azteca, tras desvincularse a comienzos de verano de Rayados, que llegó a pagar también un millón por su fichaje.