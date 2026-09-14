Frenazo médico para Ilia Topuria en su regreso al octógono
Muchos han sido los rumores sobre el posible regreso del hispano-georgiano antes de final de año o principios de 2027, así como quién será su próximo rival. Su preparador físico ha dejado claro el momento en el que se encuentra 'El Matador' y que respetarán los plazos que marcaron los médicos
Vísteme despacio que tengo prisa. Ese es el lema que el equipo técnico de Ilia Topuria ha escogido para llevar a cabo la recuperación de 'El Matador' tras lo ocurrido en el UFC Casa Blanca hace unos meses.
Tras perder su condición de invicto y su cinturón de peso ligero frente al estadounidense Justin Gaethje, son muchos los que desean verle de nuevo en acción.
El propio luchador hispano-georgiano alimentó este deseo hace unos días con la carta que publicó en sus redes sociales hablándole a su hijo, pidiéndole perdón por haberle dejado presenciar semejante derrota en primera plana y asegurándole que ya tiene su mente puesta para regresar. Y que lo hará mucho más fuerte.
Y si antes de dicha misiva ya existían rumores, tras ella se multiplicaron y estos comenzaron a correr como la pólvora. En primer lugar, se ha hablado de su revancha con el propio Gaethje, algo a lo que el norteamericano se ha opuesto salvo que le obliguen a hacerlo.
También Pimblett, su archienemigo, ha salido a la palestra para decir que se encuentra preparador para medirse a Ilia de una vez por todas, si bien dejó claro que su próximo combate sería en diciembre y que le daba igual el rival que tuviera enfrente.
Y, por supuesto, a dichas informaciones colaboró hasta Dana White, jefe de la UFC, quien declaró la semana pasada que Ilia Topuria (17-1) estaba "listo para volver a pelear". Y curiosamente han sido las palabras de este las que han hecho saltar al equipo del 'Matador' para frenar y negar toda esta rumorología.
Concretamente, ha sido su preparador físico, Jesús Gallo, quien ha pedido calma para ver el retorno de Topuria en el octógono. El luchador español de origen georgiano sigue con el proceso de recuperación de sus lesiones en los orbitales, el tabique nasal y uno de sus pies. Tanto él como su staff técnico quieren ir despacio para volver con la máxima confianza posible.
"Eso es nuevo para mí. No sé a qué se refiere Dana ni en qué información se basa para hacer ese tipo de declaraciones. Ahora mismo, estamos centrados en empezar a entrenar y en poder volver a poner en marcha un campamento de entrenamiento. En este momento, una pelea de regreso no es nuestra prioridad", ha explicado Gallo.
En este sentido, ha dejado claro que están siguiendo todas las recomendaciones que los médicos le recomendaron a 'El Matador': "Los pasos que se están dando son los adecuados. Sinceramente, Ilia está progresando increíblemente bien, pero aún no hemos iniciado un campamento de entrenamiento propiamente dicho. Ni siquiera hemos empezado de verdad a hacer ningún tipo de entrenamiento de MMA todavía".
La carta de Ilia Topuria a su hijo Hugo
“Hugo... Llevo unos días pensando en ti. En lo que sentiste cuando me viste caer. Sé que sufriste y, como padre, daría cualquier cosa por haberte ahorrado ese momento. Pero también me alegra que lo hayamos vivido juntos. Porque aquel día nos hizo más fuertes a los dos.Quiero que recuerdes siempre una cosa: en la vida no siempre se gana. Y no pasa nada. Porque perder no es lo importante. Lo importante es cómo pierdes. Quién decides ser cuando todo se pone oscuro. Cuando tienes que elegir entre quedarte en el suelo... o volver a levantarte.
Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme una lección que ninguna victoria podía enseñarme. Que el carácter no aparece cuando todo va bien; se revela cuando la vida te pone delante de su día más difícil. Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme una lección que ninguna victoria podía enseñarme.
¿Y sabes qué descubrí? Que después de visitar ese infierno, soy más fuerte que antes. Porque un campeón no es el que nunca cae. Es el que siempre encuentra un motivo para levantarse.Eso es lo único que deseo para ti. No que ganes siempre, sino que nunca tengas miedo de perder. Que ninguna derrota tenga el poder de decirte quién eres. Porque eso solo lo decides tú. Y, pase lo que pase, recuerda siempre esto: el carácter es la única victoria que nadie puede quitarte”.