Desenlace definitivo con Deossa y la explicación de su salida frustrada del Betis: "Creímos que no valía ese dinero"

Con el mercado mexicano cerrado recientemente, queda tapiada la última vía y el presidente del América reconoce públicamente que se lanzaron por el cafetero, pero que encontraron un obstáculo insalvable

Nelson Deossa se erigió en uno de los grandes protagonistas del mercado verdiblanco al tratarse, a priori, de una de las ventas programadas para favorecer la planificación y hasta última hora existió esa posibilidad, si bien cada vez el margen de acción resultaba más pequeño por el viraje en la postura del jugador.

A principios de la ventana se dio por hecho su salida y, de hecho, estuvo muy cerca por las negociaciones abiertas con Vasco da Gama, si bien, por diversas razones, estas conversaciones, encarriladas para ingresar alrededor de 13 millones de euros, se enfriaron coincidiendo con el protagonismo del colombiano en pretemporada, como recurso arriba de Pellegrini.

El cambio de opinión de Deossa

Este rol principal provocó poco a poco que el futbolista fuera cambiando de opinión sobre su futuro inmediato, hasta el punto de que su voluntad también se convirtió en un problema para hacer caja con su salida, pues finalmente consideraba quedarse la mejor decisión.

Este giro del centrocampista y el precio exigido por los verdiblancos, el necesario para obtener algo de plusvalía un año después de pagar 11 millones por su traspaso, transformó su traspaso en una operación prácticamente imposible y echó para atrás a equipos que estaban muy interesados.

Descartada la vía del América al cerrase recientemente el mercado azteca

Así ocurrió por ejemplo con Club América, vía ya que descartada al cerrar el mercado mexicano el pasado viernes. El club aztca tenía un vivo interés por Deossa y, como reveló ESTADIO Deportivo hace dos semanas, hubo contactos directos entre las altas instancias para conocer las condiciones de un traspaso y poner las cartas sobre la mesa.

El Betis le pidió 13 millones de euros y ofreció facilidades de pago por medio de una cesión con obligación de compra, pero en América tenían claro que no pagarían esa cantidad y mantuvieron su interés a la espera de que los verdiblancos cediera en sus pretensiones, pero no fue así y, finalmente, con más pretendientes en cartera, el culebrón de Deossa se ha resuelto definitivamente con su permanencia en La Cartuja.

El presidente del América confirma lo ocurrido

Ahora, ya con el mercado mexicano finiquitado, el presidente de América, Santiago Baños, ha reconocido que se lanzaron a por el colombiano, pero que se toparon con unas cantidades a las que no podían hacer frente.

"Voy a decir dos casos, no hay por qué esconderlo, el primero era (Nelson) Deossa. El Betis puso un precio que no creíamos que podríamos pagar. Con Deossa querían recuperar la compra que hicieron a Monterrey y nosotros no creíamos que valiera ese precio”, expresó con claridad Baños como resumen de lo que ocurrió este verano con el cafetero, que finalmente apostó por darse una segunda oportunidad como bético y, de momento ha disputado 154 minutos en los cinco choques de este curso.