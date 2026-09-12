La histórica camiseta que podría lucir el Betis para conmemorar una fecha redonda

Los heliopolitanos cumplirán el 12 de septiembre de 2027 exactamente 120 años de vida, una efeméride para la que se estudia implantar una equipación alternativa celeste y blanca en recuerdo de la primera que lució en su fundación, cuando todavía era conocido como Sevilla Balompié

De momento, no es más que una idea, pero gana enteros que el Real Betis honre con una histórica camiseta sus 120 años de vida, que cumplirá precisamente dentro de 365, el 12 de septiembre de 2027, en los albores de la próxima campaña, la que debería ser la última en el Estadio de La Cartuja antes de regresar al nuevo Benito Villamarín. En concreto, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Hummel, su espónsor técnico para mucho tiempo, ya trabaja en una equipación celeste en su parte superior y blanca en las calzonas en recuerdo con la primera que lució tras su fundación en 1907, cuando todavía se llamaba Sevilla Balompié.

Una elección monetaria y un cambio gracias al Celtic

La elección no tuvo más razones, al parecer, que el bajo precio que tenían las telas lisas y la facilidad para adquirirlas en los comercios textiles de Sevilla en aquellos años. No fue hasta noviembre de 1910, durante un amistoso ante el Betis Football Club, cuando la institución se pasó al verdiblanco, gracias a las gestiones de uno de sus precursores, Manuel Ramos Asencio, que había estudiado en Escocia y se había aficionado al Celtic de Glasgow, aunque aprovechó la continua llegada de barcos desde aquel país para encargar que el diseño fuese con rayas verticales y no horizontales como el famoso club católico.

De hecho, cuentan los historiadores que el cambio no se estabilizó hasta 1919, ya que el desabastecimiento marítimo con Gran Bretaña por culpa de la Primera Guerra Mundial obligó al Real Betis a regresar temporalmente a las camisetas azules o enteramente verdes. No fue ya hasta noviembre de 1919, con motivo de una gira por las Islas Canarias, cuando la entidad hispalense recuperaría su apuesta rayada en verde y blanco, que mantiene hasta la actualidad, con cambios en su escudo y en otros detalles, como la elección puntual de pantalones verdes o negros, pero sin variar la esencia de la camiseta principal.

Un diseño vintage que hará las delicias de los coleccionistas

Como hiciera el 9 de agosto en 2007, poco más de un mes antes de celebrar oficialmente su Centenario, en el amistoso veraniego ante el Milan (ganaron los locales por 1-0 con gol de penalti de Mark González), el Real Betis prepararía una equipación con aire retro y vintage, esta vez no verdiblanca como aquélla, abotonada y clásica bajo el auspicio de Kappa, sino, como se ha dicho, azul claro y blanco. Seguramente, el cuello sería en otra tonalidad más oscura y tendría cordones para abrocharse la prenda cerca de la garganta, como se estilaba a principios del siglo XX y se ha recreado en algún boceto que circula por las redes sociales y los blogs.

El conjunto bético ya ha apostado por el azul en muchas ocasiones para sus vestimentas alternativas y, por ejemplo, hace dos campañas recuperó para una aurinegra el escudo de aquel Sevilla Balompié que vistió así en torno a 1915. Por ejemplo, la tercera de la 26/27 es azul y negra a lo Inter o Atalanta con rayas verticales, mientras que en la 25/26 ya hubo una celeste, con su franja diagonal verdiblanca. Un año antes, la tercera era de dos tonos azulados, más intenso en el pecho y más claro en hombros y mangas. Resta por saber si el homenaje de Hummel, que ha triunfado con la actual segunda pero al que se le exige mucho, llega a buen término y hay un resultado para recordar.