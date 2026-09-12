Femarguín 1-3 Betis Féminas: Nueva demostración de pegada y empaque a domicilio

Las pupilas de Marco Tamarit se han tomado muy en serio el exigente objetivo de ascender a Primera RFEF, paso previo inexcusable antes de la 'operación retorno' a la Liga F, y cuentan por triunfos las dos salidas consecutivas que conforman el arranque de temporada; Riumallò y Ayure, goleadoras

El Betis Féminas, que arrancó la temporada venciendo 1-2 al CF Pozuelo de Alarcón, repetía a domicilio este sábado en Arguineguín (localidad costera del municipio grancanario de Mogán que vio nacer a dos futbolistas de primer nivel como Juan Carlos Valerón y David Silva), donde le aguardaba un CD Femarguín que había hecho lo propio (2-3) ante la UD Almería. Este curso, al menos en lo que al capítulo de juego y sensaciones se refiere, las pupilas de Marco Tamarit se han tomado muy en serio la encomienda de volver por la vía rápida a Primera RFEF, paso inicial para la verdadera 'operación retorno' a la añorada Liga F.

Tanto es así que, antes del cuarto de hora, las verdiblancas ya ganaban por 0-2 gracias a un doblete de Claudia Riumallò, aprovechando un error de la guardameta Judit Sacrest y a puerta vacía tras la salida a la desesperada de ésta. La delantera gerundense de 23 años, formada en las canteras del RCD Espanyol y el FC Barcelona, llegó este mismo verano procedente del CA Osasuna para completar una vanguardia sobre la que debe recaer gran parte del peso de la exigencia de un histórico en horas bajas que lucha por reverdecer laureles. El panorama era alentador, aunque María García, de vaselina en el tiempo de prolongación ante la media salida de Lucía González, ponía el 1-2.

Los cambios surtieron efecto tras el paso por vestuarios, puesto que Ayure Rodríguez, al poco de salir en sustitución de Ana Manchón, hacía la sentencia al recibir en largo de María Ruiz, recortar a su par con la derecha y ponerla con poco ángulo al palo contrario de zurda. Un auténtico golazo que certificaba la victoria un Betis Féminas que no sufriría ya en ningún momento y que, antes al contrario, pudo ampliar su renta, ya de por sí suficiente para consumar el pleno de seis puntos lejos de su ciudad deportiva para dejar claro que el cuadro heliopolitano ha metido la directa en pos de su ambicioso objetivo.

Ficha técnica del Femarguín Gran Canaria - Real Betis de la Segunda RFEF

CD Femarguín Spar Gran Canaria: Judit, Parralejo (Pereira 61'), Santana, Aroa, Estefi (Amanda 61'), Ainhoa, Rodri (Franch 38'), María García (Yipsy 78'), Irati (Iris 46'), Noe y Valeriano.

Real Betis Balompié Féminas: Lucía González, Marta Moreno, Fontan (Marta Iglesias 75'), Chávez, Blanca García, Carlota, Lucía Méndez (Daniela Sáenz 65'), Blanco, María Ruiz, Claudia Riumallò (Paula Marín 75') y Ana Manchón (Ayure 57').

Árbitro: Paz Lago (gallego). Amarillas a las locales Judit y Parralejo, así como a las visitantes Claudia Riumallò y Marta Moreno.

Goles: 0-1 (6') Claudia Riumallò; 0-2 (14') Claudia Riumallò; 1-2 (45+2') María García; 1-3 (69') Ayure.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF, disputado en el Municipal de Arguineguín en Mogán (Gran Canaria).