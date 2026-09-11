Alexia Putellas: "Todo comenzó cuando estaba en casa de mi abuela"

La internacional española ha señalado que su apuesta por retransmitir la Women's Super League (WSL) en España surgió de una necesidad familiar y se desvincula de que esta aventura tenga recorrido comercial ya que el objetivo principal es dar visibilidad al fútbol femenino una vez más

Alexia Putellas ha sido una de las protagonistas del verano debido a que la futbolista, considerada una de las más grandes de la historia, ha dejado el FC Barcelona para emprender una nueva aventura en el London City Lionesses el cual tiene un gran pode económico y aspira a estar próximamente peleando por todos los títulos. Al margen de ello, Alexia Putellas también ha sido relevante debido a que va a retransmitir la Women's Super League (WSL) de Inglaterra en España a través de su canal de Youtube (Eleven TV by Alexia). Una idea que surgió en casa de su abuela.

Alexia Putellas y la necesidad de que la vean sus seres queridos

Alexia Putellas siempre ha tenido bastante impacto por su gran nivel de juego y también por ser miembro del FC Barcelona, un equipo dominante en el fútbol femenino español y europeo que se veía por las televisiones de España. El problema que le surgía ahora a Alexia Putellas es que con su marcha al fútbol inglés su familia, amigos y seres queridos no podían ahora ver sus partidos.

La centrocampista ofensiva encontró la solución cuando se encontraba en casa de su abuela. "Todo comenzó cuando estaba en casa de mi abuela. Ella sabía que venía aquí y me preguntó: ‘Bien, ¿dónde te veré jugar?".

Eso le dio la idea a Alexia Putellas que no dudó en lanzar el proyecto. "En ese momento empecé a pensar: '¿Por qué no damos nosotros este paso?' Y de ahí nació la idea de Eleven TV".

Ha comenzado fuerte ya que la primera emisión fue el pasado viernes en el que Alexia Putellas hizo su debut oficial con el London City Lionesses, que se enfrentó al Manchester United y al que derrotó por 2-1 en el inicio de la nueva temporada de la WSL. Un encuentro que contó con la colaboración del reconocido periodista de fútbol Julio Maldonado, Maldini.

Alexia Putellas aclara que el proyecto no tiene como objetivo conseguir réditos económicos

Por si había alguna duda, Alexia Putellas señaló que en ningún momento pretende sacar dinero o lucrarse al dar la Women's Super League (WSL) de Inglaterra en España. "El objetivo es empoderar a los aficionados para que accedan al mayor número de partidos y dar a la liga una mayor presencia mediática. Se trata de hacer del fútbol algo natural, construir una comunidad futbolística, crear más aficionados e ídolos e inspirar a un segmento más amplio de personas".

Mientras el fútbol femenino inglés comienza a abrirse paso en España, el fútbol femenino español está teniendo serios problemas para financiarse ya que no ha encontrado operador de televisión que quiera seguir pagando el valor que La Liga F presupone que tiene la competición. A ello se le une que muchas de las grandes estrellas del fútbol español femenino comienzan a emigrar a otros países debido a que los clubes extranjeros pueden pagar mucho más dinero que los nacionales. Uno de los casos más relevantes es el de la propia Alexia Putellas.