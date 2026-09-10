Luis de la Fuente elige uno de los seis españoles candidatos al Balón de Oro: "Pienso que Lamine Yamal se lo puede llevar porque es español y es un grandísimo futbolista"

El seleccionador español, que echó de menos a Oyarzabal en la lista, sitúa al barcelonista por encima de otros como Fabián o Rodri

Luis de la Fuente no duda en dar la cara por sus jugadores cada vez que tiene ocasión y ahora que acaban de publicar los candidatos al Balón de Oro, ha aprovechado una vez más para señalar que ese premio debe ser para uno de ellos.

De hecho, el seleccionador nacional ya pidió en 2024 el Balón de Oro para Rodri -que ganó- y en este 2026 repitió su apuesta tras el Mundial. “Rodri puede ganar el próximo Balón de Oro", señaló.

No fue al único jugador español al que ha nombrado, en este sentido, en los últimos meses. “Si me preguntas y me pones el nombre de Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro, yo le voto. De igual manera, Fabián, Pedri... Voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel futbolístico top mundial y que, para mí, son los mejores”, indicaba el de Haro.

Pedri no está en la lista definitiva de este año, pero sí Rodri, Fabián o Lamine Yamal -aparte de otros-, que están entre los favoritos. De hecho, en total son seis, un 20% de los 30 que hay nominados a imponerse en tan preciado galardón.

De la Fuente se decanta por Lamine Yamal

"Pienso que Lamine Yamal se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde demasiado en ganarlo. Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años", asegura el técnico riojano en Oviedo, en la presentación del encuentro de la Liga de Naciones que España y la República Checa disputarán el 3 de octubre en la capital asturiana.

Luis de la Fuente tiene claro que, ya sea Yamal u otro, el campeón debe ser uno de los integrantes de La Roja en el pasado Mundial de Estaos Unidos, Canadá y México. "Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España. Somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad", afirma.

De hecho, el seleccionador cree que ahí falta algún nombre más. "Y a bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos. El que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron", bromea el de Haro.

Pide paciencia con Carlos Espí y Xavi Espart

El técnico español habló también del adiós de Llorente a la selección o de los jóvenes que están apareciendo y que, un año más, ya están dando que hablar en este arranque de temporada. Sobre Carlos Espí y Xavi Espart, De la Fuente tiene claro que "en el futuro seguro que estarán". Pero antes manda un aviso. "No hace falta tener tanta prisa y hay que tener respeto a una generación de futbolistas que lo han ganado absolutamente todo estos años", advierte.

En cuanto al adiós de Marcos Llorente, el ex de Sevilla y Athletic reconoce que ha mantenido una conversación con él y el jugador madrileño le ha transmitido los motivos por los que dejaba el combinado nacional. A partir de ahí, Luis de la Fuente asegura que le mostró su "absoluto respeto y agradecimiento" a un futbolista con el que mantiene una "fantástica relación".